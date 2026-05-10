शनि जयंती पर दुर्लभ ग्रह योग, बैठे-बिठाए जाग जाएंगे 5 राशि वालों के नसीब, हाथ लगाने से मिट्टी बनेगी सोना

Shani Jayanti 2026 Lucky Rashi: शनि जयंती पर शुभ योगों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि 5 राशि वालों की किस्मत अचानक यू-टर्न ले सकती है. चैक कीजिए क्या आपकी राशि भी इन लकी राशियों में शुमार है.
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Shani Jayanti 2026 effect to rashi: 16 मई 2026 को शनि जयंती है और इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं. वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बन रहा है. वहीं 7 घरों में सारे ग्रह मौजूद रहने से केदार योग बन रहा है. इस तरह ग्रहों का ये महायोग धन लाभ और करियर में बड़ी सफलता दे सकता है.
शनि जयंती से एक दिन पहले ही 15 मई 2026 को सूर्य और बुध गोचर करके वृषभ राशि में आएंगे, जिससे बुधादित्य योग बनेगा. वहीं 16 मई को केदार योग भी सक्रिय रहेगा. साथ ही शनि जयंती इस साल शनिवार के दिन पड़ रही है. ये महाशुभ योग 5 राशि वालों के लिए सफलता का नया दौर शुरू करेंगे. ये हैं वो 5 टॉप लकी राशियां-
वृषभ राशि में ही बुधादित्य राजयोग बन रहा है और इस योग के प्रभाव से इन लोगों को करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. ऊंचा पद मिलेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा. कारोबारियों को पुराने क्लाइंट्स से बड़ा लाभ हो सकता है. पुरानी बीमारियां दूर होंगी और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.
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शनि जयंती पर बन रहे शुभ योग सिंह राशि वालों के लिए करियर और व्यवसाय में बड़ी तरक्की दे सकता है. नई प्रोफेशनल डील्स हो सकती हैं. वर्कप्लेस पर आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी. समाज में सम्मान बढ़ेगा.
शनि जयंती पर बन रहा केदार योग तुला राशि वालों की जिंदगी में सुख-समृद्धि लाएगा. आप नई संपत्ति के मालिक बन सकते हैं. पैसा-बैंक बैलेंस बढ़ेगा. व्यापार में निवेश कर सकते हैं. पुराने निवेश से भी लाभ होगा. रुकी हुई योजनाएं चल पड़ेंगी. तनाव दूर होगा, सेहत बेहतर होगी.
शनि जयंती के शुभ योग वृश्चिक राशि वालों को करियर में उछाल दे सकते हैं. कुछ लोगों को नई जॉब का ऑफर मिल सकता है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ाई, करियर के लिए विदेश जाने के योग बन सकते हैं.
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कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं और शनि जयंती इन लोगों के नसीब जगा देगी. करियर में उम्मीद से बड़ी सफलता दिला सकती है. भाग्य का साथ मिलेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. कहीं से मोटी रकम मिल सकती है. लंबी बीमारी से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)