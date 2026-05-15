90% लोग शनि पूजा में करते हैं ये गलती, शनि जयंती पर भूलकर भी न दोहराएं, लेने के देने पड़ जाएंगे

Shani Puja Niyam: हर देवी देवता की पूजा के नियम होते हैं. शनि देव की पूजा के भी नियम हैं और इन नियमों की अनदेखी करने का मतलब है उनकी नाराजगी मोल लेना. शनि का नाराज होना राजा को भिखारी बना देता है. 16 मई 2026, शनिवार को शनि जयंती है. इस दिन शनि मंदिर जाकर पूजा करें, तो गलतियां न करें. खासतौर पर वो गलती जो अधिकांश लोग करते हैं.

शनि देव के ठीक सामने खड़े होना

भगवान के दर्शन करते समय भक्‍त उनकी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, लेकिन शनि देव के मामले में ऐसा कभी न करें. शनि देव की मूर्ति के दर्शन थोड़ा साइड में खड़े होकर ही करना चाहिए. ताकि शनि देव की आप पर नजर न पड़े.

इतना ही नहीं कभी भी शनि देव की आंखों में न देखें. शनि की टेढ़ी नजर आपकी अच्‍छी-भली जिंदगी बर्बाद कर सकती है. शनि देव के चरणों में सबसे पहले दृष्टि डालें और प्रणाम करें. यदि शनि देव मूर्ति की बजाय शिला के रूप में विराजमान हैं तब सामने खड़े होकर भी दर्शन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: शनि अमावस्‍या पर शनि का महागोचर, 5 राशि वालों को देगा अप्रत्‍याशित तरक्‍की, पैसों से भरेगी तिजोरी)

सिर पर नहीं पैर के अंगूठे पर चढ़ाएं तेल

इसी तरह लोग शनि के सिर पर तेल चढ़ाते हैं, जैसे अन्‍य देवी-देवताओं का अभिषेक किया जाता है. जबकि ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार शनि देव के पैर के अंगूठे पर तेल चढ़ाना काफी है. यदि शनि देव शिला रूप में हैं तो पूरी शिला पर सरसों का तेल अर्पित किया जा सकता है.

इन बातों का भी रखें ध्‍यान

शनि देव की पूजा का समय - शनि देव की पूजा सूर्यास्‍त के बाद करने का विधान है. साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी रात को ही जलाना चाहिए.

तामसिक चीजों का सेवन - शनि जयंती के दिन नॉनवेज-शराब का सेवन करने की भारी भूल न करें. न ही किसी गरीब-असहाय व्‍यक्ति, सफाईकर्मियों का अपमान करें. वरना शनि देव की भारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

घर में शनि पूजा - कभी भी न तो घर में शनि देव की मूर्ति स्‍थापित करें, न ही उनकी तस्‍वीर घर में लगाएं. शनि मंदिर जाकर या पीपल के पेड़ के नीचे शनि पूजा करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)