Advertisement
trendingNow13217475
Hindi Newsऐस्ट्रो90% लोग शनि पूजा में करते हैं ये गलती, शनि जयंती पर भूलकर भी न दोहराएं, लेने के देने पड़ जाएंगे

90% लोग शनि पूजा में करते हैं ये गलती, शनि जयंती पर भूलकर भी न दोहराएं, लेने के देने पड़ जाएंगे

न्‍याय के देवता शनि की जयंती 16 मई 2026, शनिवार को है. इस दिन लोग बड़ी संख्‍या में शनि मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं. लेकिन अधिकांश लोग एक बड़ी गलती करते हैं, जिससे फायदा होने की बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 15, 2026, 07:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

90% लोग शनि पूजा में करते हैं ये गलती, शनि जयंती पर भूलकर भी न दोहराएं, लेने के देने पड़ जाएंगे

Shani Puja Niyam: हर देवी देवता की पूजा के नियम होते हैं. शनि देव की पूजा के भी नियम हैं और इन नियमों की अनदेखी करने का मतलब है उनकी नाराजगी मोल लेना. शनि का नाराज होना राजा को भिखारी बना देता है. 16 मई 2026, शनिवार को शनि जयंती है. इस दिन शनि मंदिर जाकर पूजा करें, तो गलतियां न करें. खासतौर पर वो गलती जो अधिकांश लोग करते हैं. 

शनि देव के ठीक सामने खड़े होना 

भगवान के दर्शन करते समय भक्‍त उनकी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, लेकिन शनि देव के मामले में ऐसा कभी न करें. शनि देव की मूर्ति के दर्शन थोड़ा साइड में खड़े होकर ही करना चाहिए. ताकि शनि देव की आप पर नजर न पड़े. 

इतना ही नहीं कभी भी शनि देव की आंखों में न देखें. शनि की टेढ़ी नजर आपकी अच्‍छी-भली जिंदगी बर्बाद कर सकती है. शनि देव के चरणों में सबसे पहले दृष्टि डालें और प्रणाम करें. यदि शनि देव मूर्ति की बजाय शिला के रूप में विराजमान हैं तब सामने खड़े होकर भी दर्शन कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: शनि अमावस्‍या पर शनि का महागोचर, 5 राशि वालों को देगा अप्रत्‍याशित तरक्‍की, पैसों से भरेगी तिजोरी

सिर पर नहीं पैर के अंगूठे पर चढ़ाएं तेल 

इसी तरह लोग शनि के सिर पर तेल चढ़ाते हैं, जैसे अन्‍य देवी-देवताओं का अभिषेक किया जाता है. जबकि ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार शनि देव के पैर के अंगूठे पर तेल चढ़ाना काफी है. यदि शनि देव शिला रूप में हैं तो पूरी शिला पर सरसों का तेल अर्पित किया जा सकता है. 

इन बातों का भी रखें ध्‍यान 

शनि देव की पूजा का समय - शनि देव की पूजा सूर्यास्‍त के बाद करने का विधान है. साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी रात को ही जलाना चाहिए. 

तामसिक चीजों का सेवन - शनि जयंती के दिन नॉनवेज-शराब का सेवन करने की भारी भूल न करें. न ही किसी गरीब-असहाय व्‍यक्ति, सफाईकर्मियों का अपमान करें. वरना शनि देव की भारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. 

घर में शनि पूजा - कभी भी न तो घर में शनि देव की मूर्ति स्‍थापित करें, न ही उनकी तस्‍वीर घर में लगाएं. शनि मंदिर जाकर या पीपल के पेड़ के नीचे शनि पूजा करें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

Shani Jayanti 2026

Trending news

जब हवा बनी यमराज: यूपी में आंधी का तांडव, इतिहास के वो तूफान जिनसे कांपती है दुनिया!
UP Storm News
जब हवा बनी यमराज: यूपी में आंधी का तांडव, इतिहास के वो तूफान जिनसे कांपती है दुनिया!
कहीं तपती गर्मी तो कहीं झमाझम बारिश... इन राज्यों में दिखेगा तूफानी सैलाब
weather update
कहीं तपती गर्मी तो कहीं झमाझम बारिश... इन राज्यों में दिखेगा तूफानी सैलाब
पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
Paper Leak
पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
Iran war
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
DNA
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
DNA
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
India favorite dish
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
West Bengal Politics
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
Heatwave Alert
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
Uttar Pradesh storm
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत