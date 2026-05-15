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Hindi Newsऐस्ट्रो16 मई को शनि जयंती पर बन रहा दुर्लभ महासंयोग, 3 राशियों को मिलेगा राजयोग का लाभ, 2 पर मंडराएगा संकट

16 मई को शनि जयंती पर बन रहा दुर्लभ महासंयोग, 3 राशियों को मिलेगा राजयोग का लाभ, 2 पर मंडराएगा संकट

Shani Jayanti 2026 : शनि जयंती पर इस साल महादुर्लभ योग बन रहा है. इस दिन शनि देव को समर्पित शनिवार पड़ रहा है. वृषभ राशि में बुधादित्‍य राजयोग रहेगा, चंद्रमा भी इसी राशि में रहेंगे. वहीं 24 घंटे में शनि खुद अपनी चाल बदल रहे हैं. ये किन राशियों के लिए लकी रहेगा और किनके लिए मुश्किल, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 16, 2026, 06:22 AM IST
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शनि जयंती 3 राशियों के लिए शुभ है, वहीं 2 राशि वालों को सतर्कता बरतने की जरूरत है.
शनि जयंती 3 राशियों के लिए शुभ है, वहीं 2 राशि वालों को सतर्कता बरतने की जरूरत है.

Shani Jayanti ki Lucky Rashiyan: ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या को शनि जयंती मनाई जाती है. आज 16 मई 2026, शनिवार को शनि जयंती है और कितनी कमाल की बात है कि इसी दिन शनि देव को समर्पित शनिवार का दिन भी है. इतना ही नहीं अगले ही दिन 17 मई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं. 

वहीं आज चंद्रमा धन-समृद्धि के दाता शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करेंगे, जिसमें पहले से विराजमान सूर्य-बुध मिलकर बुधादित्‍य राजयोग बना रहे हैं. इस तरह आज शनि जयंती पर बन रहे ग्रहों के योग-संयोग बहुत खास हैं और कुछ राशियों के लिए शुभ व कुछ के लिए अशुभ हैं. 

शनि जयंती की लकी राशियां 

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के करियर के लिए दिन अच्‍छा है. प्रमोशन संबंधी सूचना मिल सकती है. अविवाहितों का रिश्‍ता तय हो सकता है, ऐसी संभावना है कि किसी करीबी रिश्‍ते में ही बात बन जाए. शादीशुदा लोगों की घर में सुख-शांति रहेगी. पुरानी समस्‍या दूर होगी. वृषभ राशि में बन रहा राजयोग धन लाभ भी कराएगा. सेहत संबंधी समस्‍याएं भी दूर होंगी. 

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तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए समय शुभ है. करियर में उन्‍नति मिलने के प्रबल योग हैं. आपका पद-प्रभाव बढ़ेगा. पुराना धन मिलने के संयोग भी बन रहे हैं. हालांकि काम का बोझ ज्‍यादा रहने से परिवार को समय नहीं दे पाएंगे. 

कुंभ राशि : कामकाजी लोगों के लिए समय बेहतर हो रहा है. आप अपने लक्ष्‍य के करीब आएंगे. नई नौकरी मिल सकती है. कारोबारी लोगों के लिए समय बहुत अच्‍छा रह सकता है. इनकम बढ़ेगी. जिन मित्रों या सहकर्मियों से बोलचाल बंद थी, अब फिर से रिश्‍ते बेहतर हो सकते हैं. आपका आत्‍मविश्‍वास और आकर्षण बढ़ेगा. 

(यह भी पढ़ें: एक्टिव हुआ सूर्य-बुध का बुधादित्य राजयोग, 5 राशि वालों को करियर-बिजनेस में मिलेगा जैकपॉट)

ये राशि वाले रहें सतर्क 

कन्या राशि - कन्‍या राशि वालों को धन हानि होने के योग हैं. बेवजह खर्च आपका बजट बिगाड़ सकता है. गलत समय पर बोली गई गलत बात ऑफिस में आपकी छवि बिगाड़ सकती है या तरक्‍की रोक सकती है. लिहाजा सावधानी बरतें. 

वृश्चिक राशि - इस समय में सबसे ज्‍यादा ध्‍यान इस बात पर दें कि किसी भी विवाद में न पड़ें. वरना बुरे फंस जाएंगे. आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है. बेवजह तनाव हो सकता है. हालांकि इस समय में परिजनों से सहयोग मिलने से अच्‍छा महसूस होगा. 

(यह भी पढ़ें: 90% लोग शनि पूजा में करते हैं ये गलती, शनि जयंती पर भूलकर भी न दोहराएं, लेने के देने पड़ जाएंगे)

शनि जयंती पर कर लें उपाय 

मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, वहीं सिंह और वृश्चिक राशि ढैय्या की चपेट में हैं. इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हैं. ये सभी लोग शनि जयंती पर शनि देव को तेल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. गरीब-जरूरतमंदों को सामर्थ्‍य अनुसार दान दें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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Shani Jayanti 2026

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