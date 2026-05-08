शनि जयंती पर तेल चढ़ाते समय न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा शनिदेव का आशीर्वाद, तेल दान का नियम भी जानें

Shani Jayanti 2026 Puja Upay: शनि देव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए शनि जयंती का दिन सर्वश्रेष्‍ठ होता है. उस पर इस साल शनि जयंती शनिवार के दिन ही पड़ रही है, जिससे इसका दोगुना फल पाया जा सकता है, बशर्ते शनि देव को सही विधि से तेल चढ़ाएं और तेल का दान भी सही तरीके से करें.

शनि जयंती कब है 2026?

शनि जयंती ज्‍येष्‍ठ महीने की अमावस्‍या को मनाई जाती है. पंचांग के अनुसार ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या तिथि 16 मई 2026 की सुबह 5 बजकर 11 मिनट से प्रारंभ होकर 16 व 17 मई की मध्‍यरात्रि 1 बजकर 30 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर 16 मई, शनिवार को शनि जयंती मनाई जाएगी.

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शनि देव को तेल कैसे चढ़ाएं?

शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्‍टों से निजात पाने के लिए ज्‍योतिषाचार्य शनि देव को तेल चढ़ाने, शनि मंत्रों का जाप करने, शनि से संबंधित चीजों का दान करने की सलाह देते हैं. ये उपाय शनि ग्रह द्वारा दिए जा रहे अशुभ फलों से राहत देते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इन उपायों को करते समय सही विधि अपनाई जाए.

आमतौर पर शनि देव को तेल चढ़ाते समय लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि तेल उनके सिर से अर्पित करते हैं. जबकि शनि देव के ना तो ठीक सामने खड़े होना चाहिए और न उनकी आंखों में देखना चाहिए. शनि देव के सिर्फ चरणों में ही तेल अर्पित करना चाहिए. वह भी पहले पैर के अंगूठे पर तेल चढ़ाएं और फिर पूरे पैर पर.

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शनि देव का मंत्र और तेल

शनि देव को तेल चढ़ाते समय 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. ध्‍यान रखें कि शनि देव को सरसों का तेल या तिल का तेल ही अर्पित करें.

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तेल दान करने की विधि

शनि जयंती या शनिवार को तेल दान करने का समय सूर्यास्‍त के बाद का होता है. सूर्यास्‍त से रात 8 बजे तक का समय तेल दान करने के लिए सबसे अच्‍छा माना गया है. सरसों का तेल या तिल का तेल ही दान करना उचित होता है. साथ ही कोशिश करें कि तेल के साथ काली तिल, काले उड़द या काले कपड़े का भी दान करें. इससे ज्‍यादा फल मिलता है.

संभव हो तो अपनी तेल दान करने से पहले कांसे या लोहे के पात्र में तेल लेकर पहले उसमें अपना चेहरा देखें, फिर कटोरे सहित तेल दान कर दें. इन उपायों को करके आप शनि दोष से राहत पा सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)