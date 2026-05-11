शनि एकमात्र ग्रह हैं जिन्‍हें साढ़ेसाती और ढैय्या का आधिपत्‍य प्राप्‍त है. मतलब अन्‍य किसी ग्रह का ऐसा कोई प्रभाव लोगों पर नहीं होता है. साढ़ेसाती को लोग कष्‍ट से जोड़कर ही देखते हैं क्‍योंकि इस समय में शनि देव व्‍यक्ति की कड़ी परीक्षा लेते हैं.

शनि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक चुनौतियां देते हैं. नौकरी-व्‍यापार में संघर्ष देते हैं, लेकिन इसके जरिए शनि व्‍यक्ति को भविष्‍य के लिए तैयार करते हैं. जिसके कारण साढ़ेसाती के बाद व्‍यक्ति बड़ी सफलता पाता है.

संघर्ष के बाद सफलता

साढ़ेसाती के साढ़े 7 साल में जातक कई कष्‍ट उठाता है. शनि उससे बहुत मेहनत करवाते हैं और उसकी तुलना में कम नतीजे देते हैं. संघर्ष बहुत होता है लेकिन संघर्ष के बाद वह बहुत सफल भी होता है, इसके पीछे कुछ कारण हैं.

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साढ़ेसाती के बाद सफलता के कारण

जो लोग साढ़ेसाती के दौरान हिम्‍मत नहीं हारते हैं, अच्‍छा आचरण करते हैं, गलत कामों से दूर रहते हैं और रज कर मेहनत करते हैं, शनि उन्‍हें खूब नवाजते हैं. बस, जरूरत है साढ़ेसाती के दौरान कुछ बातों को समझने और अपनाने की.

- शनि ऐसे कष्‍ट देते हैं कि व्‍यक्ति मानसिक तौर पर मजबूत होता है. उसे अपने-पराए की पहचान होती है कि उसने मुश्किल वक्‍त में उसकी मदद की और किसने नहीं की. उसे गलत रिश्‍तों से दूर करते हैं.

- शनि असफलता देते हैं, जो व्‍यक्ति का अहंकार तोड़ती है.

- शनि बहुत मेहनत करवाते हैं, चुनौतियां देते हैं. इससे व्‍यक्ति आग में तपकर निकले सोने की तरह हो जाता है. शनि उसे बहुत सीखने के मौके देते हैं.

- शनि कर्म के अनुसार फल देते हैं, यानी कि जो अच्‍छे कर्म करता है उसे अच्‍छा फल मिलता है.

- आर्थिक हानि या तंगी देते हैं, ताकि वह गलत आदतें छोड़ दे.

अंत में शनि व्‍यक्ति को स्‍थायी सफलता देते हैं. साढ़ेसाती के लंबे संघर्ष में व्‍यक्ति धैर्यवान और संवेदनशील बनता है, उसमें कई ऐसी खूबियां आ जाती हैं कि वह सफलता की राह पर चल पड़ता है. साथ ही धनवान बनता है. मान-प्रतिष्‍ठा पाता है.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)