Kantak Shani Dhaiya on Leo: शनि ढाई साल में राशि बदलते हैं और जब भी उनकी चाल में बदलाव होता है, 3 राशियां शनि की साढ़ेसाती और 2 राशियां ढैय्या की चपेट में आ जाती हैं. इसमें साढ़ेसाती का दूसरा चरण और कंटक ढैय्या भारी कष्ट देती है. इस समय सिंह राशि पर कंटक ढैय्या का प्रभाव है.
3 जून 2027 को शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे और तब ही सिंह राशि पर से कंटक ढैय्या का प्रभाव खत्म होगा. लिहाजा अगले 1 साल तक सिंह राशि वालों को कंटक ढैय्या का अशुभ फल झेलना होगा.
'कंटक' शब्द का अर्थ है कांटा, यानी कि ऐसी स्थिति जो जीवन में चुभन और असहजता पैदा करे. व्यक्ति को भारी कष्ट दे. जब शनि चंद्र राशि से चौथे या आठवें भाव में गोचर करते हैं, तब इसे कंटक ढैय्या कहा जाता है. इसके प्रभाव में वर्तमान में मुख्य रूप से सिंह राशि है.
ज्योतिष के अनुसार, कंटक ढैय्या के दौरान व्यक्ति को मानसिक दबाव, तनाव, करियर व आर्थिक उतार-चढ़ाव और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हर काम में देरी होती है, मेहनत का फल नहीं मिलता है. बीमारियां घेर लेती हैं. दुर्घटना के योग बनते हैं. नौकरी-व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि उन लोगों को ज्यादा कष्ट देते हैं, जो नियम तोड़ते हैं. अनुशासन में नहीं रहते, असहाय लोगों की मदद नहीं करते हैं, अधीनस्थों का अपमान करते हैं, उन्हें बेवजह सताते हैं. लिहाजा साढ़ेसाती और ढैय्या के दौरान ऐसे कोई काम न करें, जो शनि देव को नापसंद हों.
साथ ही कुंडली में शनि की स्थिति के आधार पर व्यक्ति को होने वाले कष्ट की तीव्रता कम या ज्यादा हो सकती है. चूंकि शनि कर्म के अनुसार फल देते हैं, इसलिए इस दौरान गलत या अनैतिक काम करने की भारी भूल न करें.
यदि व्यक्ति अनुशासन में रहे, अच्छे काम करे, गरीब-जरूरतमंदों की मदद करे, नशे आदि से दूर रहे, तो शनि देव प्रसन्न होकर सकारात्मक फल भी देते हैं. यह समय धैर्य से काम लेने का है.
- नौकरी बदलने का फैसला जल्दबाजी में न लें.
- बड़ा निवेश न करें, अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं.
- ना ही किसी को बड़ी रकम उधार दें, पैसा डूब सकता है या वापस मिलने में देरी हो सकती है.
- घर में माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, संपत्ति संबंधी विवाद सिर उठा सकते हैं. हर मामले में धैर्य से काम लें.
- वाहन चलाते समय सावधानी रखें.
शनिवार को शनि देव की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा पढ़ें.
रोजाना या कम से कम हर मंगलवार-शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.
शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत लाभ दे सकता है.
शनि से संबंधित चीजों जैसे काली उड़द, काले तिल, काले जूते, काले कपड़े, सरसों के तेल आदि का गरीबों को दान करें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)