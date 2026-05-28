अगले 6 महीने 5 राशि वालों की मौज, शनि-केतु देंगे बेहिसाब पैसा, जॉब-बिजनेस में लगेगा जैकपॉट

Shani Ketu Shadhashtak Yog 2026: शनि-केतु ग्रह 6 महीने तक 5 राशियों पर मेहरबान रहने वाले हैं. इन लोगों को इस दौरान नौकरी-व्यापार में बड़ी कामयाबी और धन मिलने के योग हैं.
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Shadhashtak Yog 2026 effect on Rashi: जब दो ग्रह एक-दूसरे से 6ठे या 8वें घर में होते हैं तो उनके बीच षडाष्टक योग बनता है. इस समय शनि मीन राशि में हैं और केतु सिंह राशि में है, जिससे उनके बीच षडाष्टक योग बना हुआ है.
यह योग 25 नवंबर 2026 तक सक्रिय रहेगा. इस दौरान 5 राशि वालों को करियर और आर्थिक मामलों में बड़ा उछाल मिल सकता है. इन लकी राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीने बहुत खास हैं.
केतु अचानक बड़ी सफलता देने वाले ग्रह हैं और शनि कर्म के अनुसार फल देने वाले ग्रह. ऐसे में जो लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे और अच्छे काम करेंगे, उन्हें करियर में उम्मीद से बड़ी कामयाबी और ढेर सारा पैसा मिल सकता है.
शनि केतु का षडाष्टक योग मेष राशि वालों को ये समय खूब धन लाभ कराएगा. आप नई प्रॉपर्टी, घर या गाड़ी खरीदने का मन बना सकते हैं. आपका बढ़ा हुआ साहस और आत्मविश्वास आपसे बड़े काम भी आसानी से करवा लेंगे. आपका पद और ओहदा बढ़ेगा. रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक मजबूती मिलेगी.
शनि केतु का षडाष्टक योग मिथुन राशि वालों को विवादों में जीत देंगे. शत्रु परास्त होंगे और आप जीत के पथ पर होंगे. खासतौर पर राजनीति और कानून से जुड़े लोगों को बड़ा पद, सम्मान या उपलब्धि हासिल होने के योग हैं. धन भी बढ़ेगा, जो आपका बैंक बैलेंस मजबूत करेगा.
शनि-केतु का षडाष्टक योग सिंह राशि वालों को विदेश यात्रा पर भेज सकता है. वहीं विदेश में बसने या पढ़ने की इच्छा रखने वालों का सपना भी इस दौरान पूरा हो सकता है. अचानक बड़ा धन लाभ होने के भी योग हैं. खासतौर पर जिन लोगों की नौकरी-कारोबार विदेश से जुड़ा है, उनके लिए समय अत्यंत लाभकारी है. निवेश और पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है. सम्मान बढ़ेगा.
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शनि-केतु का षडाष्टक योग तुला राशि वालों के नसीब खोल देगा. अब तक आपने जो मेहनत की है, उसका मीठा फल पाने का समय आ गया है. आप पर शनि खूब मेहरबान होंगे और धन-दौलत, सुख, तरक्की व सम्मान से नवाजेंगे. नई नौकरी का ऑफर बड़े पैकेज के साथ मिल सकता है. नए स्त्रोतों से भी पैसा मिलेगा.
शनि केतु का षडाष्टक योग धनु राशि वालों को तगड़ा पैसा और ढेर सारी खुशियां देगा. इस राशि के कारोबारी जातकों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. पार्टनरशिप के कामों में सफलता मिलेगी. वहीं नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय मील का पत्थर साबित हो सकता है. बड़ा निवेश कर सकते हैं. घर में खुशी का माहौल रहेगा.
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