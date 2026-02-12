Shani Markesh: कुंडली में शनि का मारकेश क्यों होता है खास! जानें शनिदेव कब साबित होते हैं मारक!

Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोShani Markesh: कुंडली में शनि का मारकेश क्यों होता है खास! जानें शनिदेव कब साबित होते हैं मारक!

Markesh Shani Effect: ज्योतिष शास्त्र में शनि को मारक ग्रह कहा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो जातक को मृत्यु के बराबर कष्टों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि का मारकेश कुंडली में कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:27 PM IST
Markesh Shani: वैदिक ज्योतिष में आयु और मृत्यु का विचार करना अत्यंत गूढ़ विषय माना गया है. महर्षि पराशर के सिद्धांतों पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ लघुपाराशरी के चौथे अध्याय (आयुर्दायाध्याय) में शनि ग्रह की मारक क्षमता को लेकर एक अत्यंत प्रभावशाली श्लोक वर्णित है- "मारकैः सह सम्बन्धान्निहन्ता पापकृच्छनिः, अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः". इस श्लोक का अर्थ है कि अगर पाप ग्रह शनि का संबंध अन्य मारक ग्रहों के साथ हो जाए, तो वह अन्य सभी मारकेशों के प्रभाव को पीछे छोड़कर स्वयं काल (मृत्यु) बन जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि का मारकेश क्या होता है, यह कुंडली में कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है. 

मारक ग्रहों के राजा हैं शनि

ज्योतिष शास्त्र में शनि को दुख और न्याय का कारक माना गया है. हमारे संचित कर्मों के आधार पर जब शनि कुंडली में पीड़ित होता है, तो वह कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ता. मारक प्रभाव के मामले में शनि की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कई विद्वान इसे मारकों का राजा भी कहते हैं.

कुंडली में शनि कैसे बनते हैं मारकेश

लघुपाराशरी के सिद्धांतों के अनुसार, शनि की मारक भूमिका को समझने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. अगर शनि का मारक प्रभाव सक्रिय है, तो ज्योतिषियों को अन्य मारक ग्रहों के विचार की जरूरत नहीं रह जाती. वह अकेले ही मृत्यु के बराबर कष्ट या मृत्यु देने में सक्षम है. अगर शनि कुंडली में पापी ग्रह की भूमिका में है (जैसे कि वह त्रिकोणेश या केंद्रेश होने के साथ-साथ 'त्रिषडायेश' यानी तीसरे, छठे या ग्यारहवें भाव का स्वामी भी हो), तो वह स्वयं प्राण लेने वाला बन जाता है. इसके साथ ही अगर शनि का संबंध कुंडली के मुख्य मारक ग्रहों के साथ हो जाए, तो वह अपनी दशा-अंतर्दशा में सबसे पहले फल देता है. कर्क लग्न जैसी कुंडलियों में शनि सप्तमेश (मारक स्थान) और अष्टमेश (आयु स्थान) दोनों होता है. ऐसी स्थिति में अगर शनि का संबंध किसी अन्य पापी ग्रह से हो, तो वह निश्चित रूप से मारक सिद्ध होता है.

यह भी पढ़ें: रातोंरात करोड़पति बना सकता है कुंडली का ये योग, फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है इंसान

मारक दशा में उम्र महत्व

किसी भी जातक की कुंडली में मारकेश का विचार करने से पहले उसकी आयु श्रेणी का निर्धारण करना जरूरी है. जैमिनी ऋषि के अनुसार आयु को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है. अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु. ऐसे में अगर जातक की आयु श्रेणी 'मध्यायु' या 'दीर्घायु' है और उस दौरान मारकेश की दशा आती है, तो आमतौर पर मृत्यु नहीं होती. ऐसी स्थिति में जातक को मृत्यु के समान कष्ट या गंभीर बीमारियां झेलनी पड़ सकती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

