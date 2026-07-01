/2 जुलाई को शनि की स्थिति में बड़ा बदलाव, जानें किस राशि के लिए शुभ, किसे रहना होगा सतर्क?

Shani Nakshatra Pada Gochar 2026: ज्योतिष के अनुसार सबसे धीमी चाल चलने वाले शनि ग्रह की स्थिति में छोटे से बदलाव का भी लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर होता है. 2 जुलाई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के पहले पद से दूसरे पद में आ रहे हैं. दरअसल, हर नक्षत्र के अंदर अलग-अलग पद या चरण होते हैं, जिसमें ग्रह संचरण करते हैं.
रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं. शनि का बुध के नक्षत्र के पहले चरण से दूसरे चरण में आने से कुछ राशियों को फायदा होगा तो कुछ पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. क्योंकि शनि इसी चरण में रहते हुए 27 जुलाई को वक्री होंगे और फिर 20 अगस्त 2026 को रेवती नक्षत्र के पहले पद में वापसी करेंगे. जानिए यह समय किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है.
शनि के रेवती नक्षत्र में पद गोचर करने से वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि वालों को लाभ होने के योग बन रहे हैं. इन लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है. कुछ लोगों को तो उनकी उम्मीद से ज्यादा पैसा मिल सकता है. पद और प्रभाव बढ़ेगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाने की क्षमता रखेंगे. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है.
वहीं कन्या, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि के नक्षत्र पद गोचर का मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है. यानी कि कुछ लोगों को धन लाभ हो सकता है, तो कुछ लोग भावावेश में पैसों का गलत लेन-देन या निवेश कर सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है. वहीं कुछ लोगों के लिए वरिष्ठजनों से उलझना बड़ी मुश्किल में डाल सकता है. लिहाजा इस दौरान सोच-समझकर बोलें और जल्दबाजी में फैसले न लें.
वहीं शनि के नक्षत्र पद परिवर्तन के दौरान 3 राशि वालों - मेष, वृश्चिक और कर्क को सतर्कता बरतने की जरूरत है. ये लोग वाहन चलाते समय सतर्क रहें. नियम न तोड़ें. निवेश करने से बचें. परिवार के मसले आराम से सुलझाएं वरना विवाद बढ़ सकता है.
यदि इस दौरान शनि ज्यादा कष्ट दें तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि से जुड़ी चीजों जैसे - सरसों के तेल, काले तिल, काली उड़द, छाता, जूते और काले वस्त्र का दान करें. हनुमान जी की पूजा-आराधना करने से भी बहुत लाभ होगा.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)