Shani Nakshatra Transit 2026: सबसे धीमी चाल चलने वाले और कर्मों के अनुसार फल देने वाले शनि देव इस समय मीन राशि और रेवती नक्षत्र में हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, 20 अगस्त 2026 की शाम 07:45 बजे वक्री चाल चलते हुए शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण से पहले चरण में प्रवेश कर रहे हैं. शनि के इस नक्षत्र पद गोचर से कुछ राशि वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तो कुछ को फायदा हो सकता है. 9 अक्टूर 2026 तक शनि इसी स्थिति में रहेंगे और इसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस दौरान किन राशि वालों की जिंदगी में शनि की कृपा से सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं.
वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनि के मित्र ग्रह हैं. शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन वृष राशि वालों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. आपका प्रभाव बढ़ेगा, काम को पहचान मिलेगी. मान-सम्मान बढ़ेगा. उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क मजबूत होंगे. साथ ही आपके शानदार काम को देखते हुए प्रमोशन और इंक्रीमेंट हो सकता है. नई नौकरी भी मिल सकती है.
मिथुन राशि वालों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में चरण बदलना कई लोगों को बड़ा लाभ दे सकता है. जो लोग अब तक अपना काम ईमानदारी से करते आए हैं, वे अब अपनी मेहनत का फल पाएंगे. नई नौकरी का अवसर भी हाथ लग सकता है. कमाई बढ़ सकती है. कारोबारी वर्ग की नई फायदेमंद डील फाइनल हो सकती हैं.
तुला राशि वाले लोगों को करियर में अब वो मुकाम हासिल हो सकता है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. आप लाइमलाइट में आएंगे. पद, पहचान बढ़ेगी. इस समय में किए गए काम आपको भविष्य में भी बहुत लाभ देंगे. आपका नेटवर्क मजबूत होगा. रुका हुआ पैसा मिल सकता है, जिससे आपको राहत महसूस होगी और महीने के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी.
मकर राशि के स्वामी शनि हैं और इस समय में आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. अभी तक करियर में जो चुनौतियां थीं, वो अब कम होने लगेंगी. कोई अच्छी खबर मिलने के भी योग हैं. जो लोग विदेश से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों को लाभ होने की पूरी संभावना है. आपको आर्थिक लाभ भी होगा. निवेश से फायदा हो सकता है. सिंगल लोगों को लव पार्टनर मिल सकता है.
कुंभ राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कुछ मामलों में अच्छा साबित हो सकता है. व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, सेल बढ़ सकती है. वहीं जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वे मजबूत रणनीति बनाकर काम करें तो कुछ ही दिनों में नतीजे दिखने लगेंगे. पार्टनर से प्रेम बढ़ेगा. उसकी इनकम बढ़ सकती है. जिससे कोई बड़ा खर्च आसानी से पूरा हो सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)