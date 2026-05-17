Rashifal Today: आज चंद्रमा वृष राशि में रहकर मानसिक स्थिरता, धैर्य और व्यवहारिक सोच को मजबूत करेंगे. लोगों का ध्यान आर्थिक सुरक्षा, पारिवारिक सुख और भौतिक सुविधाओं की ओर अधिक रहेगा. सूर्य भी वृष राशि में होने से कार्यों में स्थिरता और गंभीरता बनी रहेगी.

शुक्र मिथुन राशि में रहकर प्रेम संबंधों, संवाद और सामाजिक जीवन में मधुरता बढ़ाएंगे. मंगल मेष राशि में सक्रिय रहकर साहस और कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन क्रोध और जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा. गुरु मिथुन राशि में शिक्षा, व्यापार और नए अवसरों को गति देंगे, जबकि शनि मीन राशि में धैर्य और जिम्मेदारियों की परीक्षा लेते रहेंगे.

आज का दिन आर्थिक योजनाओं, संबंधों में संतुलन, करियर से जुड़े निर्णयों और पारिवारिक मामलों के लिए विशेष प्रभावशाली रहेगा.

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मेष राशि

आज आप जोश और हिम्मत से कुछ असाधारण कार्यों में अपना हाथ डालेंगे. आज आपका ध्यान धन, सुविधा और भविष्य की सुरक्षा पर अधिक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर महसूस होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना आवश्यक है. यदि आप कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे स्थगित कर दें. आपके संबंध आपके जीवन साथी से किसी विवाद के कारण तनावग्रस्त हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन लाभकारी है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर अधिक तला-भुना भोजन परेशानी दे सकता है. यात्रा सामान्य रहेगी.

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वृष राशि

आज आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास दोनों दिखाई देंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों और निर्णयों को महत्व मिलेगा. आप समाज में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. व्यापारियों को आज निश्चित रूप से अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी तथा पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और मन पढ़ाई में लगेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने या छोटी यात्रा का अवसर मिल सकता है. कुल मिलाकर दिन आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा.

मिथुन राशि

आज मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, जिससे निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बनेगी. कार्यक्षेत्र में किसी भी विषय पर जल्दबाजी से बचें, अन्यथा बाद में सुधार करना पड़ सकता है. आपका व्यय आपकी आय से अधिक रहेगा. व्यर्थ के धन खर्च से बचें वरना आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा. प्रेम जीवन में दूरी या गलतफहमी की संभावना है, इसलिए संवाद बनाए रखें. व्यर्थ के वाद विवाद से बचें अन्यथा आपके घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है. विद्यार्थियों को एकाग्रता के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. आज का दिन आपके स्वास्थ्य व निवेश कार्य के लिए शुभ नहीं रहेगा. स्वास्थ्य में मानसिक थकान या नींद की समस्या हो सकती है. आज के दिन यात्रा न करना ही बेहतर रहेगा.

कर्क राशि

आज मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा. आय व व्यय समान रहेगा. आज का दिन आपकी आय और व्यापार के लिए समान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से सुधार होगा. लंबी यात्रा रद्द होगी. यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके सहपाठी आपकी पढ़ाई में सहायता करेंगे. कार्यक्षेत्र में सामूहिक कार्यों से सफलता मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा और आय के नए मार्ग खुल सकते हैं. यदि आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे स्थगित रखें. विद्यार्थियों को समूह अध्ययन से लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मित्रों के साथ घूमने या मनोरंजन का अवसर मिल सकता है.

सिंह राशि

आज आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य और कार्यक्षेत्र पर रहेगा. आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा. आपको अपनी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग प्राप्त होगा जो आपके कार्य की स्थिति को सुधार सकते हैं. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य पर पूरी निष्ठा बनाए रखनी होगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचना आवश्यक होगा. काम से जुड़ी यात्रा संभव है.

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कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. आप अपनी उम्मीदों से अधिक धन कमाएंगे. आपका भाग्य आपका निरंतर साथ देगा. आपके अपने जीवनसाथी से संबंध बिगड़ सकते हैं. इसलिए सावधान रहें. अन्यथा भविष्य में कड़वाहट बढ़ सकती है. आज आपके विचार सकारात्मक और दूरदर्शी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में नई योजना या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रेम जीवन में समझदारी और स्थिरता बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, विशेषकर उच्च शिक्षा और शोध कार्य करने वालों के लिए. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धार्मिक यात्रा या किसी विशेष स्थान पर जाने का योग बन सकता है.

तुला राशि

आज आपको अपने आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में किसी छुपी हुई बात का खुलासा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें. वाहन चलाते हुए, सड़क पर चलते हुए तथा कार्य करते हुए सतर्कता बरतें. आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है. जीवनसाथी से तालमेल बनाये रखें. कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है. किसी अशुभ समाचार से निराशा हो सकती है. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना ही उचित रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. विद्यार्थियों को कठिन विषयों पर अधिक ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य में कमजोरी या आलस्य महसूस हो सकता है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि

आज का दिन जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम है. आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होगा. आज रिश्तों और साझेदारी से जुड़े विषय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोग से लाभ मिलेगा, लेकिन किसी भी बात को अहंकार का विषय न बनाएं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम जीवन में नजदीकियां और विश्वास दोनों बढ़ेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन संतुलित रहेगा. आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खाने पीने के मामले में सावधान रहें. रोजाना नियमित रूप से व्यायाम करें. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

धनु राशि

विद्यार्थियों को आज शिक्षा में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग अपना काम पूरे आत्मविश्वास से करेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपका दिन आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. आप किसी सामाजिक समारोह या पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं. आज आपको अपने कार्यों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन उसका परिणाम भी संतोषजनक मिलेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. प्रेम जीवन में व्यवहारिकता अधिक रहेगी, जिससे भावनात्मक पक्ष थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है. विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास जारी रखना होगा. स्वास्थ्य में पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. छोटी यात्रा संभव है.

मकर राशि

आज आपके अंदर उत्साह और रचनात्मकता दोनों बनी रहेंगी. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को सराहना मिलेगी और कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है. आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है. नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्म विश्वास के साथ करेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपके मन में प्रसन्नता व उत्साह बना रहेगा. किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेंगे. व्यापारी लोग अपने व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में मधुरता और रोमांस बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोरंजन या घूमने का अवसर मिल सकता है.

कुंभ राशि

आज के दिन आप अपने तनाव और समस्याओं से निजात पा लेंगे. आज का दिन आप अपने परिवार और मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे. आप किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में भाग ले सकते हैं. आज आपका ध्यान परिवार और घरेलू मामलों पर अधिक रहेगा. कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि निजी जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घर से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं. आपकी जमा पूंजी में वृद्धि के लिए आज का दिन उत्तम है. प्रेम जीवन में भावनात्मक सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

मीन राशि

आप थकान और आलस्य का शिकार रहेंगे. आपके आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी. आपके द्वारा लिया गया एक कठिन निर्णय आपसे कड़ी मेहनत करवाएगा. आपको धन कठिन मेहनत से ही प्राप्त होगा. जीवनसाथी से संबंध मधुर बने रहेंगे. संतान से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी. विद्यार्थीजन अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में संवाद और समझ दोनों बढ़ेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और अध्ययन में मन लगेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छोटी यात्रा लाभदायक रहेगी. बिना सोचे कोई भी कार्य न करें नहीं तो नुकसान हो सकता है. अपने लोगों से व्यवहार मधुर बना कर रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)