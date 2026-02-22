Daily Horoscope 22 february 2026 : दैनिक राशिफल के अनुसार आज मेष और मिथुन राशि वालों के लिए दिन अच्‍छा रहेगा. वहीं वृषभ राशि वालों की जेब ढीली हो सकती है. तुला राशि वालों को लव लाइफ में सुखद अनुभव होंगे. जानिए सभी राशि वालों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज आपका दिन उत्साह और सफलता की राह पर रहेगा. भाग्य आपका साथ देगा और नौकरी या व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक साबित होंगे. घर से थोड़ी दूरी बनेगी, पर मन लगाकर काम करेंगे. दांपत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी, प्रेम जीवन में भी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिलेगा. व्यापार में दिनमान सामान्य रहेगा, लेकिन मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा.

वृष राशि

आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा. अचानक खर्चे और अनियोजित यात्राएं आपकी आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकती हैं. मानसिक तनाव बढ़ सकता है और स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा. दांपत्य जीवन में हल्की बहस या गलतफहमी की संभावना है. प्रेम जीवन में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है. हालांकि, भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा और नौकरी में कुछ अच्छे नतीजे मिलेंगे.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए सफलता और संतोष लेकर आएगा. व्यापार में किए गए प्रयास फलदायी होंगे और अपेक्षित मुनाफा मिलेगा. दांपत्य जीवन में तनाव के बावजूद साथी का सहयोग आपको खुशी देगा. परिवार में हल्की असंतुलन बनी रह सकती है, लेकिन काम में आपकी क्षमता और मेहनत की तारीफ होगी. प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे और प्यार बढ़ेगा.

कर्क राशि

आज खर्चों में अचानक वृद्धि आपके मन को उदास कर सकती है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है और स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है. कर्ज लेने के योग हैं, इसलिए सतर्क रहें. संतान के मामले में दिनमान अच्छा रहेगा. दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में हल्का तनाव हो सकता है. नौकरी में मेहनत रंग लाएगी और परिणाम संतोषजनक होंगे.

सिंह राशि

आज का दिन आपकी कामयाबी और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. कामों में सफलता और आय में वृद्धि के योग हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन बाहरी कारणों से तनाव हो सकता है. विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे और कोर्ट-कचहरी में सफलता संभव है. दांपत्य जीवन में सुख मिलेगा, नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं और व्यापार में भी लाभदायक दिन रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

कन्या राशि

आज का दिन मिश्रित प्रभाव लेकर आया है. परिवार की जिम्मेदारियों और घरेलू खर्चों पर ध्यान देना होगा. कोई संपत्ति मिलने के योग हैं. दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी झड़पें संभव हैं और प्रेम जीवन में दिन कमजोर रहेगा. नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापार में दिनमान थोड़ा कमजोर रहेगा और स्वास्थ्य भी अस्थिर रह सकता है.

तुला राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. निजी जीवन में खुशियां मिलेंगी और दांपत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी. प्रेम जीवन में भी सुखद अनुभव होंगे. परिवार में तनाव और आय में कमी के संकेत हैं. काम में अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी. यात्रा के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

वृश्चिक राशि

आज का दिन मिश्रित रहेगा. आय में हल्की बढ़ोतरी से मन हल्का रहेगा, लेकिन परिवार में तनाव बढ़ सकता है. गहन विचार-विमर्श होंगे और दांपत्य जीवन में तनाव देखने को मिलेगा. जीवनसाथी के कारण खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन कमजोर रहेगा. नौकरी में अस्थिरता और व्यापार में थोड़ी कमी संभव है.

धनु राशि

आज आपको मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है और कामों में देरी हो सकती है. परिवार में गर्माहट बनी रहेगी, जिस पर ध्यान देना जरूरी है. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी, लेकिन दांपत्य जीवन में हल्की-सी झड़प संभव है. काम में सहयोग लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. परिवार के बुजुर्ग की तबीयत पर ध्यान दें.

मकर राशि

आज का दिन कुछ कमजोर रहेगा. खर्चे बढ़ने से मन तनावग्रस्त रहेगा और आय में कमी रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक प्रेम आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. प्रेम जीवन सामान्य रहेगा. दांपत्य जीवन में हल्का तनाव संभव है, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है.

कुंभ राशि

आज आपका दिन उत्साह और सफलता लेकर आएगा. आय के कई स्रोत सक्रिय रहेंगे. प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकता है, लेकिन दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य कमजोर होने से सावधानी रखें. यात्रा सुकूनदायक रहेगी और काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे. व्यापार भी लाभकारी रहेगा.

मीन राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. परिवार से जुड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है. स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या पर ध्यान दें. आय धीरे-धीरे बढ़ेगी. काम में किए गए प्रयास सार्थक होंगे, खासकर दूसरों के सहयोग से. व्यापार थोड़ा कमजोर रहेगा. खर्चे बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन कमजोर रहेगा, लेकिन शादीशुदा लोग दांपत्य जीवन में कुछ सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं.

