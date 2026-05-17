17 मई 2026 को अधिकमास के पहले दिन ही कर्मफलदाता शनि नक्षत्र बदलकर रेवती नक्षत्र में आ रहे हैं. शनि का यह बदलाव कई लोगों की किस्मत बदल सकता है. जानिए किन राशि वालों की नौकरी, बिजनेस और आर्थिक स्थिति में बड़ा व सकारात्मक असर दिख सकता है.
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अधिकमास शुरू होते ही 4 राशियों के लिए खुशखबरी आने वाली है. 17 मई 2026 को अधिकमास के पहले ही दिन शनि चाल बदल रहे हैं. शनि नक्षत्र परिवर्तन करके बुध के स्वामित्व वाले रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं. शनि 9 अक्टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और 5 राशियों पर जमकर मेहरबान रहेंगे.
अधिकमास, जिसे पुरुषोत्तम मास और मलमास भी कहते हैं, 17 मई से शुरू हो रहा है और 15 जून 2026 तक चलेगा. इस दौरान शनि रेवती नक्षत्र में रहेंगे और वृषभ, मिथुन समेत 5 राशि वाले लोगों को नौकरी, बिजनेस में खूब लाभ देंगे. साथ ही सेहत और रिश्तों में भी बेहतरी लाएंगे. पुरानी मेहनत का फल मिलेगा.
शनि का नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के ग्यारहवें भाव में हो रहा है, जो लाभ भाव होता है. यह वृषभ राशि वालों की इनकम भी बढ़ाएगा. साथ ही उनकी कोई बड़ी महत्वपूर्ण इच्छा पूरी कर सकता है. पुरानी मेहनत का फल मिलेगा. सरकारी नौकरी के लिए कोशिशें कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है.
उपाय : मिट्टी के बर्तन में सरसों तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें. कुछ सिक्के डालकर दान कर दें या शनि मंदिर में रख आएं.
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मिथुन राशि के दसवें भाव में शनि गोचर हो रहा है, जो कर्म-करियर का भाव होता है. लिहाजा इन लोगों को नौकरी-व्यापार में बड़ी कामयाबी मिल सकती है. ऊंचा पद मिल सकता है. मान-सम्मान बढ़ेगा. शत्रु परास्त होंगे. पैतृक संपत्ति से लाभ होगा.
उपाय: हनुमान जी की आराधना करें.
तुला राशि के जातकों के छठे भाव में शनि का गोचर हो रहा है जो स्वास्थ्य, कर्ज , शत्रु और संघर्ष का कारक होता है. आप दुश्मनों पर बड़ी जीत हासिल करेंगे. करियर में ऊंचा मुकाम हासिल होगा. इस समय का उपयोग जीवन में आगे बढ़ने में करें. इनकम भी बढ़ेगी.
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
धनु राशि के चौथे भाव में शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जो सुख का भाव होता है. आपके जीवन में यह समय हर लिहाजा से सुख बढ़ाएगा. समृद्धि बढ़ेगी. आप धन-संपत्ति का भरपूर आनंद लेंगे. नया घर-गाड़ी खरीद सकते हैं. बीमारियां दूर होंगी. शत्रु नष्ट होंगे.
उपाय: हर शनिवार को हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू और मीठा पान चढ़ाएं.
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कुंभ राशि वालों के दूसरे भाव में शनि का नक्षत्र गोचर हो रहा है, जो धन का भाव होता है. इन लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. परिवार में खुशियां आएंगी. कारोबार से लाभ होगा.
उपाय: हनुमान अष्टक स्त्रोत का पाठ करें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)