हथेली में कहां-कहां होता है शनि का स्‍थान? ऐसी शनि रेखा हो तो 40 की उम्र के बाद हो जाते हैं मालामाल

Palmistry Shani Rekha: हस्‍तरेखा शास्‍त्र में भी शनि को बहुत महत्‍व दिया गया है. हथेली में शनि का स्‍थान होता है और जिस जातक के हाथ में यह शुभ स्थिति में रहे, उसकी किस्‍मत सोने सी चमक जाती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:14 PM IST
Shani Parvat in Hand: ज्‍योतिष शास्‍त्र की तरह हस्‍तरेखा शास्‍त्र में भी शनि का बहुत महत्‍व है. हथेली में शनि पर्वत भी होता है और शनि रेखा भी. इन दोनों का बेहद महत्‍वपूर्ण स्‍थान होता है. जिसकी हथेली में शनि का स्‍थान शुभ हो, उसकी किस्‍मत चमक जाती है. विशेष तौर पर इन लोगों को 35 से 40 की उम्र के बाद जबरदस्‍त सफलता मिलती है. जानिए हथेली में शनि पर्वत और शनि रेखा कहां होती है और ये किस स्थिति में शुभ फल देता है? 

यह भी पढ़ें: दशहरे से दिवाली तक 5 राशि वालों के घर लगेगी नोटों की झड़ी, मंगल-बुध का लाभ योग देगा अल्‍ट्रा-लग्‍जरी लाइफ

हाथ में शनि पर्वत और शनि रेखा 

शनि पर्वत हथेली की मध्यमा उंगली के नीचे होता है. यह पर्वत जितना उभरा हुआ हो, अच्‍छा माना जाता है. वहीं इसी पर्वत से या मध्‍यमा रेखा से नीचे की ओर जो रेखा जाती है उसे शनि रेखा कहते हैं. कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा हाथ के मध्‍य भाग से शुरू होकर मणिबंध रेखा तक जाती है. इसे शनि रेखा या भाग्‍य रेखा भी कहते हैं. 

जरूर बनते हैं करोड़पति 

जिन लोगों के हाथ में शनि रेखा या भाग्‍य रेखा गहरी, स्‍पष्‍ट और अखंड हो, वे बहुत भाग्‍यशाली होते हैं. ऐसे लोग जीवन में खूब सफलता पाते हैं. इन जातकों को खूब धन-दौलत भी मिलते हैं. वे 40 की उम्र के बाद तो जरूर अमीर और सफल बनते हैं. उन्‍हें भाग्‍य का साथ मिलता है और जीवन में सुख व सम्‍मान मिलता है. ऐसे लोग बड़े अधिकारी, राजनेता या ऊंचे पद पर आसीन होते हैं. ऐसा व्यक्ति कोशिश करे तो उसे सरकारी नौकरी पाने में सफलता मिल सकती है. वह बड़ा कारोबारी भी बन सकता है. 

यह भी पढ़ें: मेष, मिथुन और मीन राशि के लिए शुभ है यह सप्‍ताह, जानें सभी 12 राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

शनि देव रहते हैं मेहरबान 

ऐसे जातकों पर शनि देव की विशेष कृपा रहती है. हालांकि उन्‍हें कई बार संघर्ष भी करना पड़ता है लेकिन अंतत: वे बड़ी कामयाबी पाते हैं. कुछ जातकों को पार्टनर मिलने में देर होती है लेकिन उन्‍हें सच्‍चा पार्टनर मिलता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

;