Palmistry: व्यक्ति की कामयाबी का हिसाब किताब रखता है हथेली का यह पर्वत, खोलता है भविष्य के कई राज!

Hindi Newsऐस्ट्रोPalmistry: व्यक्ति की कामयाबी का हिसाब किताब रखता है हथेली का यह पर्वत, खोलता है भविष्य के कई राज!

Palmistry Saturn Mount On Palm: हस्तरेखा विज्ञान में हथेली पर अलग अलग पर्वत के होने के बारे में वर्णन है. हथेली के अलग अलग पर्वत का अलग अलग ग्रहों से गहरा संबंध है. आज की इस कड़ी में हम हथेली के शनि पर्वत के बारे में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:21 PM IST
Palmistry Shani Mounts
Shani Parvat In Hand Palmistry : हमारी हथेली में हर ग्रह का एक स्थान है जो व्यक्ति के बारे में बड़ी गहरी जानकारी देता है. ध्यान दें कि कुंडली में जो ग्रह बलवान हो, हथेली में उसी ग्रह का पर्वत विकसित या उभार के साथ दिखाई देता है. इस कड़ी में हम शनि पर्वत के बारे में बात करें. मध्यमा उंगली के मूल में शनि पर्वत होता है जो व्यक्ति की सफलता से लेकर उसके स्वभाव के बारे में कई बातें बताता है. ध्यान दें कि शनि पर्वत बिल्कुल भी न दिखने की स्थिति में व्यक्ति जीवन की सफलताओं को पाने में बहुत संघर्ष करता है. सम्मान पाने में देरी होती है. दरअसल, किसी हथेली में मध्यमा उंगली के मूल में ही भाग्य रेखा का समापन होता है जिससे मध्यमा उंगली भाग्य की देवी के रूप में भी जानी जाती है और इसी के मूल में शनि पर्वत हो जिसका शनि ग्रह से संबंध होता है. आइए जानें शनि पर्वत की अलग अलग स्थियां और इनके प्रभाव क्या हैं.

शनि पर्वत का पूरी तरह विकसित होना क्या बताता है?
हथेली में शनि पर्वत पूरी तरह विकसित हो तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं. जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं. ये लोग शांति से जीवन जीते हैं और एकांत पसंद करते हैं. अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेते हैं. हालांकि काम के कारण ये लोग घर परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं. कई बार स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं और रहस्यों से भरी जिंदगी जीते हैं.

शनि पर्वत पर का अधिक उभार
शनि पर्वत का जरूरत से ज्यादा उभरा व्यक्ति को किसी गलत राह पर लेकर जा सकता है. ऐसे लोग स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं.

शनि पर्वत पर का झुकाव
हथेली में अगर शनि पर्वत गुरु पर्वत की ओर छुक रहा है तो ऐसे लोग समाज में बहुत सम्मान पाते है और श्रेष्ठ लोगों में गिने जाते हैं. शनि पर्वत सूर्य की ओर झुक रहा है तो ऐसे लोग थोड़े आलसी होते हैं और पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ज्यादा तर समय ये लोग निराश ही रहते हैं.

शनि पर्वत पर कई रेखाओं का होना क्या बताता है
अगर शनि पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं हों तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा होती है. ये लोग हर सांसारिक सुख का मजा लेते हैं. शनि पर्वत और बुध पर्वत दोनों पूरी तरह दिखते है तो ये लोग सफलता आसानी से पाते हैं और व्यापार के क्षेत्र में सफलता पाते हैं. धन की कमी इनके जीवन में कभी नहीं होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

