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Hindi Newsऐस्ट्रो3 दबंग ग्रहों को मुट्ठी में करने की जान लें ट्रिक, दौलत-शोहरत से घिरे रहेंगे, देश-दुनिया में होंगे मशहूर

3 दबंग ग्रहों को मुट्ठी में करने की जान लें ट्रिक, दौलत-शोहरत से घिरे रहेंगे, देश-दुनिया में होंगे मशहूर

ज्योतिष में 3 ऐसे ग्रह बताए गए हैं जो इंसान को या तो जमीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं या फिर अचानक गिरा देते हैं. ये हैं शनि, राहु और केतु. ये तीनों ग्रह आपके पक्ष में आ जाएं तो दौलत, पावर और शोहरत खुद आपके पीछे चलने लगती है.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 10, 2026, 09:05 AM IST
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शनि राहु और केतु को मजबूत करने के उपाय.
शनि राहु और केतु को मजबूत करने के उपाय.

राहु, केतु, शनि- जिन्‍हें हम शॉर्ट फॉर्म में 'राकेश' भी कह सकते हैं, इन्‍हें ज्‍योतिष में क्रूर और खतरनाक ग्रह कहा गया है. क्‍योंकि ये ग्रह व्‍यक्ति आसमान से जमीन और जमीन से आसमान पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं. इसलिए इन ग्रहों की नाराजगी से बचना चाहिए. कुंडली में शनि या राहु-केतु ग्रह अशुभ हैं तो तुरंत वो काम करना शुरू कर दें, जो इन ग्रहों को मजबूत करते हों. 

क्यों खतरनाक माने जाते हैं शनि, राहु और केतु? 

शनि ग्रह ढाई साल में राशि परिवर्तन करते हैं और राहु-केतु डेढ़ साल में राशि बदलते हैं. लिहाजा इनका अच्‍छा-बुरा प्रभाव भी व्‍यक्ति पर लंबे समय तक रहता है. इसके अलावा शनि कर्मफलदाता हैं, व्‍यक्ति के कर्म खराब हुए तो वे आर्थिक हानि, बीमारी, तरक्‍की में रुकावट आदि के रूप में कड़ी सजा देते हैं. यदि कर्म अच्‍छे हुए तो अपार दौलत, शोहरत और यश देते हैं. 

राहु-केतु पापी ग्रह हैं, इनका अशुभ फल व्‍यक्ति को अनैतिक कामों, नशे की लत आदि में झोंक देता है. उसे नास्तिक बना देता है. जीवन में भारी उतार-चढ़ाव देता है. इसलिए इन ग्रहों से दुश्‍मनी मोल लेना भी ठीक नहीं है. बेहतर है समय रहते इन ग्रहों की कृपा पाने के काम कर लें. 

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(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर दुर्लभ ग्रह योग, बैठे-बिठाए जाग जाएंगे 5 राशि वालों के नसीब, हाथ लगाने से मिट्टी बनेगी सोना)

शनि को मजबूत करने की आसान ट्रिक

इन कामों से बिगड़ता है शनि: ऐसे लोग जो महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं, शराब-मांस का सेवन करते हैं, झूठ बोलते हैं, पूर्वजों और बड़े-बुजुर्गों का अपमान करते हैं, मजदूर वर्ग-सफाईकर्मी आदि से बुरा व्‍यवहार करते हैं. उनका शनि बिगड़ जाता है. इसके अलावा किसी की बुराई करना, मजाक उड़ाना, शॉर्टकट से पैसे कमाना जैसे- ब्‍याज का धंधा करना भी शनि को नापसंद है. ऐसे व्‍यक्ति को शनि कष्‍ट देते हैं. उसकी सुख, समृद्धि और शांति छीन लेते हैं. गंभीर बीमारियां देते हैं. 

शनि मजबूत करने के तरीके: शनि देव और भैरवजी के मंदिर जाकर अपने पापों की क्षमा मांगे जुआ, सट्टा, शराब, अनैतिक कामों से दूरी बना लें. दांत, नाखून और बाल साफ व व्‍यवस्थित रखें. जूते साफ और अच्‍छी स्थिति वाले ही पहनें. गरीब-जरूरतमंदों की मदद करें. ऐसा करने से धन, पद, प्रतिष्‍ठा बढ़ने लगेगी. 

(यह भी पढ़ें: शनि अमावस्‍या पर शनि का महागोचर, 5 राशि वालों को देगा अप्रत्‍याशित तरक्‍की, पैसों से भरेगी तिजोरी

राहु को शांत करने के लिए क्या करें? 

राहु खराब हो तो व्‍यक्ति के साथ बार-बार दुर्घटनाएं, अनहोनी होती हैं. मन में अनजाना भय और नकारात्‍मक विचार आते हैं. वो आसानी से बुरी संगत में पड़ जाता है, नशे-जुए जैसी लत का शिकार हो जाता है. उसका शरीर, कपड़े, जूते गंदे रहते हैं. 

मजबूत राहु व्‍यक्ति को बड़ा साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमय विद्याओं में निपुण बनाता है. उसे राजनीति में ऊंचा पद देता है. इसके अलावा पुलिस या प्रशासन में ऊंचा मुकाम पाते हैं. 

विशेषज्ञ से सलाह लेकर सिर पर चोटी रख सकते हैं. अपने शरीर, कपड़ों, नाखूनों आदि को हमेशा साफ रखें. भोजनकक्ष में ही खाना खाएं. ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखें. रात को सिरहाने मूली रखें और उसे सुबह किसी मंदिर में दान कर दें.

(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर तेल चढ़ाते समय न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा शनिदेव का आशीर्वाद, तेल दान का नियम भी जानें

केतु मजबूत करने के तरीके 

बुरी जुबान और काले दिल वाला आदमी केतु का शिकार बनता है. ऐसे लोग जो दिन में अलग और रात में अलग होते हैं, वो केतु खराब होने का साफ संकेत देते हैं. ऐसा व्‍यक्ति लोगों को धोखा देने, उनका पैसा हड़पने, अत्याचार करने में नहीं हिचकिचाता. धीरे-धीरे इनकी नौकरी-व्‍यापार खत्‍म हो जाता है और व्‍यक्ति सड़क पर आ जाता है या जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है. उसे नींद नहीं आती. ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में समस्‍या आती है, पैर में बीमारी हो जाती है. 

वहीं शुभ केतु व्‍यक्ति को पद, प्रतिष्ठा और संतानों से सुख देता है. केतु को मजबूत करने के लिए संतान से अच्‍छे संबंध रखें, भगवान गणेश की पूजा करें, 2 रंग वाले कुत्‍ते को खाना खिलाएं. कान छिदवाना भी केतु को मजबूत करता है. 

इन आसान उपायों को करके आप शनि, राहु-केतु ग्रह की कृपा पा सकते हैं और दुनिया के तमाम सुख, पैसा, शोहरत का आनंद ले सकते हैं. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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