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Hindi Newsऐस्ट्रोSade Sati on Zodiac : 2032 तक इस राशि पर रहेगी शनि साढ़ेसाती, इन राशियों पर भी असर, क्‍या आप भी हैं शामिल?

Sade Sati on Zodiac : 2032 तक इस राशि पर रहेगी शनि साढ़ेसाती, इन राशियों पर भी असर, क्‍या आप भी हैं शामिल?

Shani Sade Sati 2026 on Zodiac Signs: शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण सबसे ज्‍यादा चुनौतीपूर्ण होता है. अभी 3 राशियां साढ़ेसाती की चपेट में हैं, जानिए इस दौरान समस्‍याओं से बचने के लिए क्‍या करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:50 AM IST
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Sade Sati on Zodiac : 2032 तक इस राशि पर रहेगी शनि साढ़ेसाती, इन राशियों पर भी असर, क्‍या आप भी हैं शामिल?

Shani Sade Sati effects: न्‍याय के देवता शनि साढ़ेसाती के दौरान जातक पर सबसे सख्‍त दृष्टि रखते हैं. इस समय 3 राशियां साढ़ेसाती झेल रही हैं. साढ़े 7 साल की साढ़ेसाती के ढाई-ढाई साल के 3 चरण होते हैं, जिसमें दूसरा चरण सबसे ज्‍यादा मुश्किल होता है. साढ़ेसाती के किस चरण में क्‍या चुनौतियां आती हैं और बचाव के लिए क्‍या करना चाहिए, जानिए A टू Z सारी जानकारियां. 

इन 3 राशियों पर चल रही साढ़ेसाती 

इन समय मीन, कुंभ और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. इसमें मेष राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण, मीन राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण और कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण चल रहा है. अभी शनि मीन राशि में ही हैं और सबसे ज्‍यादा इसी राशि को कष्‍ट दे रहे हैं. 3 जून 2027 तक शनि मीन राशि में गोचर करेंगे और फिर मेष राशि में गोचर करेंगे.

(यह भी पढ़ें: अप्रैल के बाकी 15 दिन: किन राशियों के लिए शुभ, किन्‍हें होगा नुकसान? ज्‍योतिषाचार्य से जानें भविष्‍यफल) 

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साढ़ेसाती के चरण और उनका असर 

साढ़ेसाती का पहला चरण - साढ़ेसाती के पहले चरण की शुरुआत जीवन में अचानक बदलाव लाती है. जैसे नौकरी में ट्रांसफर होना, कारोबार में नुकसान, अचानक खर्च बढ़ना. आंखों से जुड़ी समस्‍या होना. माता-पिता की सेहत बिगड़ना. इस समय मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण है, जो जून 2027 तक चलेगा. 
उपाय - शनि की साढ़ेसाती के पहले चरण में हनुमान जी की पूजा करना लाभ देता है. 

साढ़ेसाती का दूसरा चरण - साढ़ेसाती का दूसरा चरण सबसे कष्टकारी माना जाता है. इसमें व्यक्ति को करियर, आर्थिक और पारिवारिक स्‍तर पर संघर्ष करना पड़ता है. नौकरी-व्‍यापार में बड़ी चुनौती आ सकती है. आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है. जीवनसाथी से टकराव होता है. बहुत मेहनत के बाद ही फल मिलता है. अभी मीन राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है. जून 2027 में तीसरा चरण शुरू होगा और साल 2032 में मीन राशि वालों को साढ़ेसाती से मुक्ति मिलेगी. इस दौरान कोई अनैतिक काम न करें.  
उपाय- दान-पुण्‍य करें, अच्‍छा आचरण रखें. 

(यह भी पढ़ें: 5 महीने तक राज करेंगी ये 4 राशियां, कर्क राशि में आकर बृहस्पति पलटेंगे किस्मत

साढ़ेसाती का तीसरा चरण - साढ़ेसाती का तीसरा चरण अपेक्षाकृत सबसे आसान होता है. इसमें जातक को सेहत और धन संबंधी समस्‍याएं होती हैं लेकिन तरक्‍की के नए रास्‍ते भी खुलते हैं. कई बार खत्‍म होती साढ़ेसाती बहुत अच्‍छे नतीजे देकर जाती है. फिर भी इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए. निवेश भी सोच-समझकर करें. अभी कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण चल रहा है और जून 2027 में इस राशि को साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी. 
उपाय- शनि देव की आराधना करें, सात्विक आचरण करें. साथ ही कोई अनैतिक काम न करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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