शनि की साढ़े साती शुरू होते ही न पहनें नीलम, फायदे की जगह हो सकता है बड़ा नुकसान

जब भी किसी पर शनि की साढ़े साती शुरू होती है, तो सबसे पहले मन में एक ही डर बैठ जाता है कि अब परेशानियां आने वाली हैं. इस डर के मारे कई लोग तुरंत बाजार जाकर नीलम या कोई दूसरा रत्न खरीदकर पहन लेते हैं.
उन्हें लगता है कि ऐसा करने से शनि देव शांत हो जाएंगे. लेकिन ज्योतिष शास्त्र के नियम इतने सीधे नहीं हैं. बिना सोचे समझे पहना गया कोई भी रत्न फायदे की जगह भारी नुकसान पहुंचा सकता है. हर इंसान की कुंडली अलग होती है और उसी के हिसाब से यह तय होता है कि उसे कौन सा रत्न सूट करेगा.
बहुत से लोग मानते हैं कि शनि का रत्न नीलम है, इसलिए साढ़े साती आते ही इसे पहन लेना चाहिए. मगर सच बात तो ये है कि यह बहुत बड़ी गलतफहमी है. अगर आपकी कुंडली में शनि देव खराब स्थिति में बैठे हैं, तो नीलम पहनते ही आपके जीवन में भूचाल आ सकता है.
इससे मानसिक तनाव, पैसों की तंगी और घर परिवार में झगड़े अचानक बढ़ सकते हैं. नीलम रत्न सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाता है जिनकी कुंडली में शनि मजबूत और शुभ भावों के स्वामी होते हैं. ऐसे लोगों को यह करियर और बिजनेस में फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है.
अब सवाल उठता है कि अगर नीलम नहीं पहन सकते तो फिर क्या करें. ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कई बार साढ़े साती के दौरान पन्ना, पुखराज या ओपल जैसे रत्न पहनने की सलाह दी जाती है.
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कुंडली के दूसरे अच्छे और मददगार ग्रहों को ताकत दी जा सके. जब बाकी के शुभ ग्रह मजबूत होंगे, तो वे शनि के बुरे असर को अपने आप कम कर देंगे. यही वजह है कि एक ही घर के दो लोगों पर अगर एक साथ साढ़े साती चल रही हो, तब भी दोनों के रत्न बिल्कुल अलग हो सकते हैं.
अगर आप कोई रत्न पहनने का मन बना रहे हैं, तो कुछ बातों का गांठ बांध लेना जरूरी है. खासकर नीलम पहनने से पहले ज्योतिषी उसे तकिए के नीचे रखकर सोने या पास में रखकर टेस्ट करने को कहते हैं.
अगर दो तीन दिनों में आपको कोई बुरा सपना आए या कुछ अजीब लगे, तो समझ जाएं कि यह रत्न आपके लिए नहीं बना है. इसके अलावा रत्न असली होना चाहिए और उसे सही धातु व सही वजन में ही धारण करना चाहिए. नकली या गलत वजन का रत्न पहनने से कोई फायदा नहीं मिलता है.
आखिर में यह समझना जरूरी है कि शनि देव सिर्फ रत्न पहनने से खुश नहीं होते. वे न्याय के देवता हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं. साढ़े साती के समय शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना सबसे अचूक उपाय है.
इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल, काले तिल या छाता दान करने से शनि देव बहुत जल्दी शांत होते हैं. अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते, तो साढ़े साती आपके लिए तरक्की और कामयाबी के नए रास्ते खोल देती है.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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