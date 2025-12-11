Numerology Number Yearly Numerology 2026 : जिन लोगों का जन्‍म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 8 होता है. मूलांक 8 के स्‍वामी शनि देव हैं. साल 2026 में मूलांक 8 वाले लोगों के जीवन में शनि देव की कृपा से कई सकारात्‍मक घटनाएं होने वाली हैं. तरक्‍की के रास्‍ते खुलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रिश्‍तों की नींव ठोस होगी. कई नई बातें सीखने को मिलेंगी. विस्‍तार से जानें मूलांक 8 का वार्षिक अंक राशिफल 2026.

मूलांक 8 करियर राशिफल

मूलांक 8 वालों को साल 2026 में नौकरी-व्‍यापार में खासी तरक्‍की मिलेगी. हो सकता है कि कई बार आपको लगे कि प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है, लेकिन मेहनत और समर्पण में कमी ना आने दें. सही समय आने पर बड़ा लाभ होगा. दूरदर्शी सोच रखें. कारोबार का विस्‍तार होगा. ध्‍यान रखें कि ज्‍यादा लाभ के चक्‍कर में शॉर्टकट ना लें.

मूलांक 8 फाइनेंस राशिफल 2026

धन के मामलों में मूलांक 8 वालों के लिए 2026 अच्‍छा है लेकिन कभी-कभी उतार-चढ़ाव आते रहेंगे. आप अनुशासन में रहेंगे तो स्थिति संभली रहेगी. कर्ज से निजात मिल सकती है, लिहाजा इस दिशा में प्रयास तेज रखें. अनावश्यक खरीदारी और जोखिम भरा निवेश से बचें. यदि आप इन बातों का ध्‍यान रखेंगे और लगातार बचत करेंगे तो साल के अंत में मोटी रकम इकट्ठी हो सकती है.

मूलांक 8 रिलेशनशिप राशिफल 2026

आपकी गंभीर और व्यवहारिक सोच कभी-कभी लोगों को ऐसा महसूस करा सकती है कि आप भावुक नहीं हैं. इसलिए साल 2026 में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए अपनी भावनाएं जरूर जाहिर करें. सिंगल जातकों का लंबे समय चलने वाला रिश्‍ता जुड़ सकता है.

मूलांक 8 हेल्थ राशिफल 2026

शरीर और मन का ख्‍याल रखें. पूरी नींद लें और तनाव से बचें. वरना थकान बनी रहेगी. वॉक और एक्‍सरसाइज करें.

मूलांक 8 के लिए उपाय: हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही हनुमानजी के मंदिर में बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, लेकिन प्रसाद स्‍वयं ना खाएं. गरीब-दिव्यांग व्यक्ति को दान करें.



मूलांक 8 का लकी कलर: हरा रंग का उपयोग करना शुभ रहेगा. लाल रंग से बचें.



मूलांक 8 का लकी अंक: 5

