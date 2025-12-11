Advertisement
Mulank 8 Rashifal 2026 : शनि देव लुटाएंगे मूलांक 8 वालों पर बेशुमार धन, 2026 में खत्‍म होंगी सारी परेशानियां, कर्ज और बाधाएं

Numerology Number Yearly Numerology 2026 : मूलांक 8 के जातकों के लिए साल 2026 कई मामलों में बेहद शुभ रहने वाला है. विस्‍तार से जानिए मूलांक 8 का करियर, मनी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सेहत अंक राशिफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:08 AM IST
Numerology Number Yearly Numerology 2026 : जिन लोगों का जन्‍म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 8 होता है. मूलांक 8 के स्‍वामी शनि देव हैं. साल 2026 में मूलांक 8 वाले लोगों के जीवन में शनि देव की कृपा से कई सकारात्‍मक घटनाएं होने वाली हैं. तरक्‍की के रास्‍ते खुलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रिश्‍तों की नींव ठोस होगी. कई नई बातें सीखने को मिलेंगी. विस्‍तार से जानें मूलांक 8 का वार्षिक अंक राशिफल 2026. 

मूलांक 8 करियर राशिफल 

मूलांक 8 वालों को साल 2026 में नौकरी-व्‍यापार में खासी तरक्‍की मिलेगी. हो सकता है कि कई बार आपको लगे कि प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है, लेकिन मेहनत और समर्पण में कमी ना आने दें. सही समय आने पर बड़ा लाभ होगा. दूरदर्शी सोच रखें. कारोबार का विस्‍तार होगा. ध्‍यान रखें कि ज्‍यादा लाभ के चक्‍कर में शॉर्टकट ना लें. 

यह भी पढ़ें: 2026 में नोटों की रजाई ओढ़कर सोएंगे 4 राशि वाले लोग, गुरु का विपरीत राजयोग कराएगा बल्‍ले-बल्‍ले

मूलांक 8 फाइनेंस राशिफल 2026 

धन के मामलों में मूलांक 8 वालों के लिए 2026 अच्‍छा है लेकिन कभी-कभी उतार-चढ़ाव आते रहेंगे. आप अनुशासन में रहेंगे तो स्थिति संभली रहेगी. कर्ज से निजात मिल सकती है, लिहाजा इस दिशा में प्रयास तेज रखें. अनावश्यक खरीदारी और जोखिम भरा निवेश से बचें. यदि आप इन बातों का ध्‍यान रखेंगे और लगातार बचत करेंगे तो साल के अंत में मोटी रकम इकट्ठी हो सकती है. 

मूलांक 8 रिलेशनशिप राशिफल 2026 

आपकी गंभीर और व्यवहारिक सोच कभी-कभी लोगों को ऐसा महसूस करा सकती है कि आप भावुक नहीं हैं. इसलिए साल 2026 में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए अपनी भावनाएं जरूर जाहिर करें. सिंगल जातकों का लंबे समय चलने वाला रिश्‍ता जुड़ सकता है. 

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानिए क्‍या है आपकी असली ताकत, जानेंगे तो जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होंगे, सितारों की तरह चमकेंगे

मूलांक 8 हेल्थ राशिफल 2026 

शरीर और मन का ख्‍याल रखें. पूरी नींद लें और तनाव से बचें. वरना थकान बनी रहेगी. वॉक और एक्‍सरसाइज करें. 

मूलांक 8 के लिए उपाय: हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही हनुमानजी के मंदिर में बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, लेकिन प्रसाद स्‍वयं ना खाएं. गरीब-दिव्यांग व्यक्ति को दान करें.
 
मूलांक 8 का लकी कलर: हरा रंग का उपयोग करना शुभ रहेगा. लाल रंग से बचें. 
 
मूलांक 8 का लकी अंक: 5

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

numerology 2026

