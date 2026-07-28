साल 2026 के 7 महीने देश-दुनिया के लिए भारी बदलाव और उठापटक वाले रहे हैं. ईरान का इजरायल-अमेरिका के साथ युद्ध हो या सोने-चांदी, तेल की कीमतों में लगी आग या बाजार का बार-बार लड़खड़ाना. इन सभी मामलों में साल के बाकी बचे 5 महीने क्या हाल रहेगा, इस पर शनि की उल्टी चाल का अहम असर होगा.
देश के जाने-माने ज्योतिषाचार्य डॉ. अजय भाम्बी के अनुसार, देश में हाल ही में हुए छात्र आंदेलन से लेकर दुनिया में चल रहे युद्ध, सोना-चांदी की कीमतों, तेल की उपलब्धता से लेकर कमोडिटी बाजार तक हर मामले पर शनि की उल्टी चाल का असर पड़ने की पूरी संभावना है. शनि 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेंगे, यानी कि इस साल के अंत तक उनकी उल्टी चाल का प्रभाव बना रहेगा और इससे अगले साल ही राहत मिलेगी और स्थितियां बदलेंगी.
ज्योतिषाचार्य डॉ. अजय भाम्बी के अनुसार देश-दुनिया से जुड़े इन अहम मुद्दों पर बातें तो जरूर होंगी, लेकिन ज्यादातर मामलों में हल निकलने की संभावना न के बराबर है. फिर चाहे वह ईरान का मसला हो या रूस-यूक्रेन का.
शनि की उल्टी चाल ट्रंप को युद्ध के इन मसलों पर सोचने और यह सब खत्म करने के लिए नेगोशिएशन करने के लिए मजबूर कर सकती है. युद्ध खत्म करने की कोशिशें भी होंगी लेकिन इसका नतीजा नहीं निकलेगा. यानी कि इस मामले में अब जो भी होगा अगले साल 2027 में ही होगा. यानी कि साल 2026 में भारत समेत पूरी दुनिया युद्ध और उसके कारण पड़ रहे असर झेलेगी.
हालांकि यूक्रेन-रूस के युद्ध खत्म करने पर जोर होगा क्योंकि यूरोपीय देश ठंड बढ़ने पर युद्ध बंद करना चाहेंगे. लेकिन ऐसा हो हो पाएगा, इसकी संभावना कम ही है.
हाल ही में जंतर-मंतर पर जो छात्र आंदोलन हुआ और उसने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद भले ही यह मामला शांत होता दिखे, लेकिन अगले साल फिर से भड़क सकता है. शनि के वक्री रहने के दौरान 4-5 महीने भले ही छात्र शांत दिखाई दें लेकिन साल 2026 के अंत या नए साल 2027 की शुरुआत तक युवा फिर से भड़क सकते हैं. वे कुछ महीनों तक ये देखेंगे कि सरकार क्या कर रही है, उधर सरकार भी डेमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी और सफल भी रहेगी. लेकिन ये देखना होगा कि छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है सिर्फ कुछ वक्त के लिए पॉज हुआ है.
साल 2026 की शुरुआत में सोना-चांदी के दाम अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद गिरावट आई. इन दिनों सोना-चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड-स्तर से काफी कम हैं, लेकिन शनि की चाल में हुआ बदलाव फिर से इनके दामों में तेजी लाएगा. तुलनात्मक रूप से देखें तो चांदी के मुकाबले सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने की ज्यादा संभावना है.
वहीं कमोडिटी में भी तेजी आएगी. युद्ध के चलते तेल का मसला बना रहेगा लेकिन पहले की तरह पेट्रोल-डीजल या गैस की कमी नहीं होगी. लेकिन संकट खत्म होगा यह कहना भी गलत होगा.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय गणनाओं और ज्योतिषाचार्य के विचारों पर आधारित है. इसमें व्यक्त अनुमान और भविष्यवाणियां वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं. Zee News इन दावों की पुष्टि नहीं करता. किसी भी आर्थिक, निवेश, राजनीतिक या अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केवल इस लेख पर निर्भर न रहें.)