शनि इस समय मीन राशि में हैं, जिससे 3 राशियों पर साढ़ेसाती चल रही है और 2 राशियों पर ढैय्या चल रही है. जुलाई में शनि की चाल में अहम बदलाव होने जा रहा है. 27 जुलाई 2026 से शनि वक्री चाल चलेंगे और 11 दिसंबर 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे. ये 138 दिन सभी लोगों के लिए खास हैं, लेकिन 5 राशियों के लिए विशेष हैं.
ये वो राशियां हैं, जो शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव में हैं. ज्योतिष के अनुसार साढ़ेसाती और ढैय्या के दौरान शनि व्यक्ति के कर्मों पर सख्त नजर रखते हैं और गलत काम करने पर भारी दंड देते हैं. वहीं अच्छे काम करने वालों को नवाजते हैं.
जयपुर के ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता के अनुसार वक्री शनि साढ़ेसाती-ढैय्या के प्रभाव वाली इन 5 राशियों में से कुछ को लाभ दे सकते हैं, तो कुछ के कामों में बाधा डालेंगे. इनके काम देरी से पूरे होंगे या अटक जाएंगे.
1. कुंभ राशि (अंतिम चरण की साढ़ेसाती) : कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण है और जाते-जाते इस राशि वालों को लाभ दे सकते हैं. इन लोगों को पूर्व में की गई मेहनत का अब फल मिल सकता है. साथ ही करियर में रुका हुआ प्रमोशन, वेतनवृद्धि अब मिल सकती है. साथ ही आर्थिक स्थिरता आएगी.
2. मीन राशि (दूसरा चरण, सबसे महत्वपूर्ण और कष्टदायी) : साढ़ेसाती का दूसरा चरण सबसे कठिन माना जाता है. शनि के वक्री होने के दौरान आपके आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा हो सकती है. करियर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. शरीर और मन के स्वास्थ्य का ख्याल रखें.
3. मेष राशि (साढ़ेसाती का पहला चरण) : शनि के वक्री रहने के दौरन मेष राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं. विदेश में नौकरी का प्रयास कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है या निवास स्थान बदल सकता है.
सिंह राशि : वक्री शनि ढैय्या के प्रभाव वाली सिंह राशि की जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है. ये स्थिति पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मामलों में रह सकती है. वाहन-संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी से बचें. (संबंधित खबर: शनि की कंटक ढैय्या क्या है? जिसकी चपेट में है सिंह राशि, 1 साल तक झेलेगी कष्ट)
धनु राशि : शनि की उल्टी चाल के दौरान कोई भी जोखिम भरा निवेश न करें. बल्कि निवेश सावधानी से ही करें. साथ ही स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. )