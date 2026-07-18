Shani Vakri 2026 effect on Rashi: सबसे धीमी चाल चलने वाली शनि 27 जुलाई 2026 को अपनी चाल बदलने वाले हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 26 व 27 जुलाई की रात 01:25 बजे शनि वक्री हो जाएंगे. इसके बाद 11 दिसंबर 2026 की सुबह 05:00 बजे तक शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे.
यानी कि शनि करीब 4 महीने 10 दिन तक उल्टी चाल चलेंगे. इससे न केवल शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या झेल रही राशियों पर असर होगा. बल्कि अन्य राशि वालों की जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ेगा. जानिए किन राशियों के लिए शनि की उल्टी चाल शुभ साबित हो सकती है.
वृषभ राशि के लिए शनि की वक्री चाल बड़ा लाभ दे सकती है. जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं. उन्हें इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है. वहीं परीक्षा में बैठ रहे स्टूडेंट्स के लिए भी समय सफलतादायी है. रुके हुए काम इस अवधि में पूरे होंगे.
तुला राशि वालों को वक्री शनि भौतिक सुख बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. आपकी मेहनत का फल मिलेगा. किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लग सकती है. हालांकि इस दौरान सेहत को लेकर लापरवाही न करें.
वृश्चिक राशि के लिए शनि की उल्टी चाल संतान से सुख दे सकती है. यानी कि बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है. आप उनकी उपलब्धि पर फख्र महसूस करेंगे. कोई भी निर्णय लेते समय ज्यादा इमोशनल न हों.
मकर राशि वालों के लिए शनि के वक्री रहने का यह समय कई परेशानियों से मुक्ति देने वाला रह सकता है. साथ ही करियर में उन्नति मिलने के भी योग बन रहे हैं. आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे. भाई-बहन से मनमुटाव था तो अब वो दूर हो सकता है.
मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है, जो काफी कठिन माना जाता है. लेकिन शनि वक्री रहने के दौरान कम कष्ट देंगे. जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी-व्यापार से जुड़े काम रफ्तार पकड़ेंगे. नए लोगों से मेल-मुलाकात लाभ देगी.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)