शनि वक्री होते ही बदला धन का खेल! 27 जुलाई से किसकी बढ़ेगी कमाई, किसे होगा नुकसान?

ज्योतिष में न्याय के देवता माने गए शनि सबसे धीमी चाल चलते हैं. इसलिए उनकी चाल में छोटा सा बदलाव भी लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डालता है. 27 जुलाई 2026 से शनि वक्री हो रहे हैं. मीन राशि में शनि की उल्टी चाल का लोगों की आर्थिक स्थिति और करियर पर असर होगा.
शनि 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे और इस दौरान कुछ राशि वालों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं. कमाई के स्त्रोत बढ़ सकते हैं. तो वहीं कुछ राशि वालों को नौकरी-व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिषाचार्य मनीष अग्रवाल से जानें शनि की वक्री चाल का राशियों पर असर.
वक्री शनि के चलते मेष राशि वालों के काफी समय से अटके हुए काम अब धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ेंगे और आपकी मेहनत का सही फल आपको मिलने लगेगा. हालांकि सेहत में अचानक उतार-चढ़ाव आ सकता है. बिना सोचे-समझे किया गया निवेश आपका पैसा डूबा सकता है.
शनि की उल्टी चाल वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा साथ दिलाएगी. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग हैं. वही परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है और ऑफिस में अधिकारियों के साथ बहसबाजी से नुकसान होगा.
वक्री शनि मिथुन राशि वालों को कोर्ट-कचहरी के पुराने मामलों में राहत देंगे. किस्मत का साथ मिलने से मनचाहा काम पूरा होगा. ध्यान रखें कि फिजूल की यात्राओं में समय और पैसा बर्बाद न करें. भाई-बहनों से अनबन हो सकती है.
शनि की उल्टी चाल कर्क राशि वालों को फंसा हुआ पैसा या रुका हुआ पैसा अचानक वापस दिला सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट का खतरा रहेगा और मन में अजीब सा डर या तनाव रह सकता है.
सिंह राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है. ऐसे में शनि का वक्री होना बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते सुधारेगा. इन लोगों को साझेदारी में किए गए कामों से अच्छा मुनाफा हाथ लग सकता है. जीवनसाथी की सेहत बिगड़ने से भागदौड़ बढ़ेगी. कोई भी डील करते समय ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, वरना धोखा होने की आशंका है.
शनि का वक्री रहने के दौरान कन्या राशि वाले नौकरीपेशा लोगों को तरक्की या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आप विरोधियों पर भारी पड़ेंगे. हालांकि काम के भारी दबाव के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है. हाथ में आया पैसा बेहिसाब खर्च हो जाएगा.
तुला राशि के लिए शनि का वक्री होना फायदा दे सकता है. लंबे समय से चली आ रही पैसों की तंगी खत्म होगी और आमदनी के नए रास्ते खुलकर सामने आएंगे. हालांकि इस दौरान लव लाइफ में गलतफहमियां बढ़ने से दूरियां आ सकती हैं और बच्चों की ओर से मन परेशान रहेगा.
वृश्चिक राशि वालों का इस दौरान नया घर, जमीन या गाड़ी खरीदने का आपका पुराना सपना इस दौरान सच हो सकता है. माता जी की सेहत को लेकर चिंता बढ़ेगी. घर की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है.
शनि की उल्टी चाल आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में गजब की बढ़ोतरी करवा सकती है, जिससे कठिन से कठिन काम भी आप चुटकियों में कर लेंगे. लेकिन इस दौरान गुस्से से बचें, क्योंकि गुस्से में आकर मुंह से निकली कोई कड़वी बात दोस्तों से संबंध बिगाड़ सकती है.
मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं और शनि का वक्री होना मकर राशि वालों को पैतृक संपत्ति या फैमिली बिजनेस से उम्मीद से ज्यादा धन लाभ करवा सकता है. इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा. बातचीत में कड़वाहट से बचें, वरना परिवार के लोगों से मनमुटाव होगा. दांत या आंखों की तकलीफ परेशान करेगी.
कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण है. शनि की वक्री चाल आपका समाज मान-सम्मान बढ़ाएगी. यह समय अपनी कमियों को सुधारकर खुद को आगे ले जाने का है. वहीं आलस और काम टालने की आदत के कारण हाथ आई बड़ी डील निकल सकती है. सिरदर्द या नींद न आने की समस्या रह सकती है.
मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण है. शनि वक्री के दौरान विदेश जाने की कोशिशें रंग लाएंगी और बाहर के संपर्कों से बिजनेस में तगड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा. कोर्ट-कचहरी या अस्पताल के चक्कर में बड़ा खर्च हो सकता है. अकेलेपन के कारण मन उदास हो सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)