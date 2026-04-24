शनि का वक्री होना बड़ी ज्योतिषीय घटना, इस अवधि में करें साढ़ेतासी और ढैय्या से बचने के ये प्रभावशाली उपाय!

Sade Sati Dhaiya Bad Effect Remedies: शनि का वक्री होना ज्योतिष की बड़ी घटना है. इस अवधि में शनि उल्टी चाल चलते हैं जिसका असर सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है. विशेषकर जिन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो. ऐसे स्थिति में उन राशियों वाले जातकों इस अवधि में सावधान रहने की जरूरत होती है. शनि वक्री होकर कर्मों का लेखा-जोखा करते हैं जिससे जातकों के करियर में रुकावट, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी जैसे अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हालांकि घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि ज्योतिष अनुसार कुछ प्रभावशाली उपाय कर साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

शनि वक्री कब हो रहे हैं?

साल 2026 में शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 से मीन राशि में वक्री होंगे. 138 दिन तक शनि की यही स्थिति बनी रहेगी. यह समय कुछ राशियों के जातकों के लिए चुनौतियों से भरा रह सकता है. ये वो राशियां होंगी जिन पर साढ़ेसाती और ढैय्या चल रहा है. इनके जातकों के लिए पैसे, करियर और रिश्तों को लेकर समय संघर्षपूर्ण बीत सकता है. शनि इस समय मीन राशि में हैं, इस तरह मीन, मेष और कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है और वहीं सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव है.

साढ़ेसाती और ढैय्या के उपाय क्या है?

शनि की की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं ताकि शनि के वक्री होने पर नकारात्मकता और चुनौतियों को कम किया जा सके. आइए कुछ उपायों को जानें जो करने में आसान है और प्रभावशाली भी है.

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हर शनिवार को काले तिल, आटा, शक्कर का मिश्रण बनाएं और फिर इसे काली चींटियों को खिलाएं.

शनिवार की शाम को शनिदेव की पूजा करें और फिर काले घोड़े की नाल या नाव की कील से बनी अंगूठी मध्यमा यानी बीच की उंगली में पहनें.

शनिवार को शनि देव की पूजा करें और उनके 10 नामों का जाप 108 बार जाप करें.

शनिवार को अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों में काला कपड़ा, कंबल, काली तिल, उड़द की दाल का दान करें.

शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें और बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं. हर एक शनिवार को शुद्धता से हनुमान चालीसा का पाठ करें.

शनिवार को शनिदेव की पूजा कर नीले फूल चढ़ाएं. अब रूद्राक्ष की माला पर शनि मंत्र का 108 बार जाप करें. मंत्र हैं- “ॐ शं शनैश्चराय नमः”

शनिवार को छायादान करें. इसके लिए एक कटोरी में तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें. अब इस तेल का दान करें.

शनिवार को सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल दें और पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें. सूर्यास्त के बाद मंदिर के पीपल के नीते दीया जलाएं.

शनिवार को तेल से बने भोजन को ज़रूरतमंद या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को खिलाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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