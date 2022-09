Navratri 2022: अगले 9 दिन के लिए इन कामों से कर लें तौबा, बहुत भारी पड़ेगी मां दुर्गा की नाराजगी!

How to please Maa Durga in Shardiya Navratri 2022: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज 26 सितंबर, सोमवार से शुरू हो रहा है. 9 दिन तक लोग मां अंबे की भक्ति के रंग में डूबे रहेंगे. मां दुर्गा का आगमन गज यानी कि हाथी पर हो रहा है. नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत पवित्र माना गया है, साथ ही इनके लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं. मां दुर्गा को प्रसन्‍न करने के लिए पूरे भक्ति भाव से पूजा-पाठ करें, व्रत करें और कुछ गलतियां करने से बचें. वरना मां दुर्गा की नाराजगी जीवन में संकट ला सकती है.

नवरात्रि में न करें ये गलतियां

मां दुर्गा का आशीर्वाद जीवन के सारे दुख दूर कर देता है और अपार सुख-समृद्धि देता है. यदि आप भी नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो ये काम गलती से भी न करें.

- यदि आप शारदीय नवरात्रि में 9 दिन के व्रत रख रहें हैं और घर में घटस्थापना करके अखंड ज्योति जला रहे हैं तो घर को खाली न छोड़ें. सुनिश्चित करें कि घर में कोई न कोई रहे.

- नवरात्रि में घटस्थापना करने से मतलब है मां दुर्गा को अपने घर में आगमन करने का आमंत्रण देना. ऐसे में सुबह और शाम दोनों समय विधि-विधान से पूजा, आरती जरूर करें. साथ ही सात्विक भोजन का भोग लगाएं. ऐसा न करना मां दुर्गा को नाराज कर सकता है.

- जिस जगह घटस्‍थापना कर रहे हैं, वहां साफ-सफाई रहे. किसी तरह की दुर्गंध न आए. इस दौरान घर में लहसुन-प्‍याज या कोई भी तामसिक भोजन ना तो पकाएं और ना ही घर में लाएं. वरना ये गलती बड़े संकट में डाल सकती है.

- नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान बाल, नाखून न काटें. ना ही दाढ़ी बनवाएं. पूजा के दौरान चमड़े की कोई चीज न पहनें. बेहतर होगा कि 9 दिन तक काले रंग के कपड़े और चमड़े के जूते, पर्स, बेल्‍ट से दूर ही रहें.

- नवरात्रि के पहले दिन से लेकर दशहरे तक जोश में होश न खोएं और गलती से भी किसी भी तरह का नशा न करें.

- नवरात्रि के दौरान ना तो किसी को बुरा बोलें और ना ही नकारात्‍मक विचार अपने मन में लाएं. ना किसी महिला और कन्‍या का अपमान करें. ये गलती भारी नुकसान पहुंचा सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

