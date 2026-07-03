शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में स्थित है, जिसके स्वामी क्रूर ग्रह शनि और राहु हैं. ये वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं. साथ ही व्यक्ति के कर्मों का भी हिसाब देते हैं. शतभिषा को देवताओं का वैद्य भी माना जाता है. इसका शाब्दिक अर्थ है, सौ वैद्य. वहीं शतभिषा का दूसरा अर्थ है, सौ तारे. शतभिषा का स्वामी राहु ग्रह है, जिसे छायादार ग्रह माना जाता है. यह कर्मों को भी सुधारता है.
शतभिषा नक्षत्र का प्रतीक पुष्प है जिससे मतलब है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति करना, जिसके कारण हम अस्तित्व में आये हैं. साथ ही यह भौतिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक लक्ष्य पाने में सहायक है.
शतभिषा नक्षत्र वालों की ताकत : इस नक्षत्र में जन्मे लोग रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को ऊपर उठाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देते हैं और तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक कि ये अपना मकसद हासिल ना कर लें.
ये लोग उस फूल की तरह होते हैं जिसकी खूबसूरती और सुगंध दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं. ये लोग पुरानी जिंदगी के आधार पर नई जिंदगी के सृजन के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं और . अपने-आपको अपने ढंग का विचारक मानते हैं.
इस नक्षत्र वाले बहुत व्यावहारिक होते हैं और पहले अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फिर व्यक्तिगत संतोष या आत्मगौरव के बारे में सोचते हैं. साथ ही दुनिया के बदलते तौर-तरीकों के अनुरूप अपने–आपको ढालने के लिए भी तैयार रहते हैं.
कभी-कभी ये लोग खुद पर भी कुछ पाबंदियां लगा देते हैं ताकि इनका व्यवहार अधिक संयमित रहे और कर्तव्य-भावना से प्रेरित होकर काम करते रहें. अपने जोश और उत्साह के कारण वे आसानी से अपनी मंजिल पा लेते हैं.
शतभिषा नक्षत्र वालों की कमजोरियां : इन लोगों की कुछ कमजोरियां भी हैं. क्योंकि एक ओर इनकी मजबूत पर्सनालिटी है तो दूसरी ओर वे अकेलेपन और अवसाद जैसी समस्याओं से भी जूझते हैं. कभी-कभी इनको लगता है कि जिंदगी का मतलब है सिर्फ ड्यूटी और कुछ पाबंदियों का पालन करना है.
अगर ये अधिक तकलीफ सहते हैं और बेपरवाही से काम लेते हैं तो अपने लिए और बड़ी मुसीबत मोल ले सकते हैं. इस बात की काफी संभावना रहती है इनका बचपन बहुत तकलीफों से भरा हुआ और अस्थिर रहता है. ये लोग कई बार बहुत कर्कश हो सकते हैं और ये कड़वी जुबान से खुद के लिए समस्याएं पैदा कर सकती हैं.
काजोल- शतभिषा कुंभ
गोविंदा- शतभिषा कुंभ
ज्योतिरादित्य सिंधिया- शतभिषा कुंभ
रणवीर सिंह- शतभिषा कुंभ
(Disclaimer- यह लेख वैदिक ज्योतिष की पारंपरिक मान्यताओं और शास्त्रीय व्याख्याओं पर आधारित है. शतभिषा नक्षत्र, शनि और राहु के प्रभाव से जुड़े निष्कर्ष सामान्य ज्योतिषीय संकेत हैं, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए. किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन केवल जन्म नक्षत्र से निर्धारित नहीं होता.)