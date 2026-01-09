Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी पर अपनी राशि अनुसार करें सच्चे मन से दान, पहाड़ जैसी रुकावटें भी हो जाएंगी धूल!

Shattila Ekadashi 2026 Daan: माघ महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार, षठतिला एकादशी इस साल 14 जनवरी 2026 को पड़ रही है. एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की उपासना करने का विधान है. वहीं धार्मिक मान्यता ये है कि अगर व्यक्ति षटतिला एकादशी पर स्नान और पूजा पाठ करके श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प करें और राशि अनुसार कुछ चीजों का दान करें तो लक्ष्मी-नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है. जरूरतमंद में कुछ चीजों का राशि अनुसार दान करने से जातक को पैसों से जुड़ी परेशानी से छुटकारा मिलता है और जीवन की अन्य रुकावटें भी दूर होती हैं. आइए जानें राशि अनुसार किन चीजों का दान करें.

1. मेष राशि (Aries)

षटतिला एकादशी पर अगर मेष राशि के जातक मूंगफली, गुड़, चिक्की या लाल कंबल दान करें तो शुभ परिणाम पा सकते हैं. जातकों का साहस बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. करियर संबंधी दिक्कतें दूर होंगी.

2. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए षटतिला एकादशी पर सफेद तिल, चावल, दूध और आटे का दान करना अति शुभ हो सकता है. घर-परिवार में शांति समृद्धि आएगी. पैसों से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी. आय बढ़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए षटतिला एकादशी पर साबुत मूंग और हरी सब्जियों का दान अच्छे परिणाम दे सकता है. काम में आने वाली रुकावटें दूर हो सकती हैं. बड़े निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा.

4. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए षटतिला एकादशी पर सफेद तिल का दान करना शुभ फलदायी सिद्ध होगा. मानसिक शांति मिलेगी और घर में शांति का संचार होगा. तनाव, चिंता या अनिद्रा दूर होगी.

5. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए षटतिला एकादशी पर मूंगफली और गुड़ का दान करना अति शुभ होगा. इसके प्रभाव से सम्मान बढ़ेगा. आत्मविश्वास बड़ेगा. कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त होगी.

6. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए षटतिला एकादशी पर हरी साड़ी या हरे कपड़े दान करना अति शुभ होगा. करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे और जीवन में संतुलन आएगा. बिना कारण चिंताओं का नाश होगा.

7. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए षटतिला एकादशी पर चूड़ा, दही, चीनी व सफेद तिल के लड्डू का दान करना अति शुभ सिद्ध होगा. रिश्तों में मिठास आएगी और पारिवारिक तनाव दूर होगा. गलतफहमी खत्म होगी.

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातक अगर षटतिला एकादशी पर शहद, गुड़ और लाल फलों का दान करें तो जीवन से नकारात्मकता का नाश होगा. मन को शांत रहेगा और परेशानियों से निकलने का रास्ता खुलेगा.

9. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए षटतिला एकादशी पर मकई, बेसन और पीली सरसों का दान करना शुभ परिणाम दे सकता है. भाग्य तेज होगा और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा.

10. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातक अगर षटतिला एकादशी पर काले कंबल का दान करें तो शनि दोष दूर हो सकता है और जीवन की रुकावटें दूर हो सकती हैं. नौकरी और बिजनेस की परेशानियां दूर हो सकती हैं.

11. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक अगर षटतिला एकादशी पर काले तिल और जूते-चप्पल का दान करें तो जीवन की अड़चनें दूर होंगी और नए रास्ते खुल पाएंगे.

12. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक अगर षटतिला एकादशी पर बेसन के लड्डू और पीले कपड़े दान करें तो मां लक्ष्मी की कृपा पा सकेंगे. मानसिक शांति मिलेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Astro Tips: इस विधि से करें गुड़हल के पेड़ की पूजा, घर में फैलेगी समृद्धि और सकारात्मकता!

और पढ़ें- Samudrik Shastra: हाथ का अंगूठा खोल देता है व्यक्ति का राज, जानें मोटा छोटा या पतला अंगूठा क्या बताता है

और पढ़ें- Cow Remedies: हर दिन गाय को खलाएं ये चीजें, कुंडली में सूर्य होगा मजबूत, खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते और मिलेगा सम्मान!