Maha Shivratri 2026 : शिव नवरात्रि ऐसी नवरात्रि जो महादेव को समर्पित हैं. शिव नवरात्रि महाकाल की नगरी उज्‍जैन में मनाई जाती हैं. 12 ज्‍योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में हर साल महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि पर्व मनाया जाता है, जो दैवीय नवरात्रि की तरह 9 दिन तक मनाया जाता है. फाल्‍गुन कृष्‍ण पक्ष की पंचमी तिथि से शिव नवरात्रि प्रारंभ होती हैं और चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के दिन समाप्‍त होती हैं. इस साल 6 फरवरी 2026 से शिव नवरात्रि प्रारंभ हुईं और 15 फरवरी 2026 तक चलेंगी.

एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग

12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे क्रम पर आने वाले महाकालेश्‍वर ज्‍योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिणमुखी है. यह मध्‍यप्रदेश के उज्‍जैन शहर में स्थित है, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है क्‍योंकि बाबा महाकाल यहां के राजा हैं. महाकाल की नगरी अपनी अनूठी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के लिए पूरे देश में विशेष स्थान रखती है. यहां सावन महीना और महाशिवरात्रि पर्व की रौनक जबरदस्‍त होती है. महाशिवरात्रि से पहले 9 दिन तक शिव नवरात्रि चलती हैं.

महाकाल का हर दिन नया रूप

शिव नवरात्रि के दौरान 9 दिन बाबा महाकाल का हर दिन विशेष श्रृंगार होता है. महाकाल रोज नए-नए रूपों में अपने भक्‍तों को दर्शन देते हैं. यही कारण है कि इन दिनों में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं. शिव नवरात्रि में बाबा महाकाल के 9 दिन के 9 शृंगार -

6 फरवरी – भांग व दिव्य चंदन शृंगार

7 फरवरी – नवीन शृंगार

8 फरवरी – शेषनाग शृंगार

9 फरवरी – घटाटोप शृंगार

10 फरवरी – छबीना शृंगार

11 फरवरी – होलकर शृंगार

12 फरवरी – मनमहेश शृंगार

13 फरवरी – उमा महेश शृंगार

14 फरवरी – शिवतांडव शृंगार

15 फरवरी – सप्तधान्य शृंगार

भक्‍तों पर लुटाते हैं बाबा महाकाल का 'सेहरा'

महाशिवरात्रि के बाद अगली सुबह बाबा महाकाल का श्रृंगार दूल्हे के रूप में किया जाता है. उन्‍हें दूल्‍हे की 'सेहरा' पहनाया जाता है. भगवान को फूलों की मालाओं, सोने-चांदी के आभूषणों और चांदी के सिक्कों से सजाया जाता है. इसके बाद उनकी विशेष आरती होती है और सेहरा दर्शन के बाद दोपहर में यह दिव्य सेहरा उतारकर भक्‍तों में आशीर्वाद स्‍वरूप लुटाया जाता है. मान्‍यता है कि इस सेहरे के फूल आदि घर में रखने से हमेशा महाकाल की कृपा से सुख-समृद्धि बनी रहती है.

