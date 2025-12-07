Shukra Asta 2025 to 2026 : शुक्र ग्रह सबसे तेजी से गोचर करने वाले ग्रह में से एक है. शुक्र धन-समृद्धि, विलासिता, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण का कारक ग्रह है. शुक्र शुभ हो तो व्‍यक्ति नोटों में खेलता है. तमाम भौतिक सुखों का आनंद उठाता है. उसे खूब प्रेम मिलता है. लेकिन शुक्र अशुभ हो तो जीवन तंगी और अभावों में गुजरती है. साथ ही व्‍यक्ति को कभी प्रेम नहीं मिलता है. इसके साथ-साथ शुक्र की स्थिति में बदलाव भी लोगों के जीवन पर असर डालता है. 11 दिसंबर 2025 से शुक्र अस्‍त होने जा रहे हैं और इसे अच्‍छा नहीं कहा जा सकता है.

51 दिन तक अस्‍त रहेंगे शुक्र

शुक्र अस्‍त होने को आम बोलचाल की भाषा में तारा डूबना कहते हैं. जब शुक्र अस्‍त हो तो शादी, गृहप्रवेश, जनेऊ जैसे शुभ-मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. इस साल 11 दिसंबर 2025 को शुक्र तारा अस्‍त हो रहा है. शुक्र धनु राशि में अस्‍त होंगे. दरअसल, जब शुक्र ग्रह अपने परिक्रमा पथ पर चलते हुए सूर्य के बहुत निकट आ जाता है तो सूर्य के अत्यधिक तेज के कारण, शुक्र अपनी चमक खो देता है और आकाश में दिखाई नहीं देता. इसे ही शुक्र का अस्‍त होना कहते हैं. 11 दिसंबर 2025 को अस्‍त हुए शुक्र 1 फरवरी 2026 तक अस्‍त रहेंगे. इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी. शुक्र अस्‍त होने पर यदि शादी की जाए तो वैवाहिक सुख नहीं मिलता है, दांपत्‍य जीवन में समस्‍याएं आती हैं.

शुक्र अस्‍त का राशियों पर असर

शुक्र का अस्‍त होना वृषभ, तुला और मकर राशि वालों के लिए शुभ रहेगा. लेकिन मेष और मिथुन राशि वालों को धन हानि हो सकती है. लव लाइफ में समस्‍या हो सकती है. इस समय में कोई शुभ कार्य ना करें. ना ही नए घर में प्रवेश या नींव पूजन जैसे कार्य करें. चूंकि शुक्र धन-विलास के कारक हैं इसलिए इस समय में भौतिक सुख-सुविधाओं में कमी आ सकती है. रिश्‍तों में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे. आय में कमी आ सकती है. खर्च बढ़ सकता है.

