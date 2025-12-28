Shukra Asta 2026 : साल 2025 खत्‍म हो रहा है और सुख-समृद्धि देने वाला ग्रह शुक्र अस्‍त है. शुक्र ग्रह 12 दिसंबर 2025 को अस्‍त हुए और 31 जनवरी 2026 तक अस्‍त रहेंगे. शुक्र के अस्‍त होते ही शुभ-मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. यही वजह है कि इस साल खरमास भले ही 16 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ और 14 जनवरी 2026 को खत्‍म हो जाएगा लेकिन शादियों के मुहूर्त 2 फरवरी 2026 से ही शुरू हो पाएंगे. जब शुक्र उदय होंगेऋ लेकिन तब तक शुक्र के अस्‍त रहने का सभी लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है. लिहाजा आने वाले 33 दिन कुछ मामलों में मुश्किल साबित हो सकते हैं.

शुक्र अस्‍त का क्‍या मतलब है?

जब शुक्र ग्रह सूर्य के बेहद करीब आ जाता है तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है. ऐसे में कमजोर होकर शुक्र अशुभ फल देने लगता है. इसे ही शुक्र अस्‍त होना कहा जाता है. जब सूर्य और शुक्र के बीच दूरी बढ़ती है तो शुक्र उदय होता है और वो फिर से ताकतवर होकर शुभ फल देने लगते हैं. अभी शुक्र और सूर्य दोनों ही धनु राशि में हैं. जिससे शुक्र अस्‍त हैं.

शुक्र अस्‍त का प्रभाव

ज्योतिष के अनुसार शुक्र प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य के कारक ग्रह हैं. ऐसे में शुक्र अस्‍त के दौरान विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन और अन्य सभी शुभ व मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए क्‍योंकि इस समय में ये काम करने से बुरा फल मिलता है. माना जाता है.

साथ ही शुक्र अस्‍त होने से वैवाहिक सुख में कमी आती है. पार्टनर्स के बीच तालमेल की कमी से मनमुटाव-तनाव हो सकता है. कई बार तो मामला ब्रेकअप तक पहुंच जाता है. ऐसे में इस स्थिति को समझदारी से हैंडल करें और संवाद से मामला सुलझाएं. पर्सनालिटी का प्रभाव-आकर्षण कम हो जाता है. जिससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. कुछ लोगों को आंखों में समस्या, फर्टिलिटी संबंधी समस्‍या, गुप्‍त रोग हो सकते हैं. इसके अलावा नौकरी-व्‍यापार में समस्‍या, इनकम में कमी, बेवजह के खर्च परेशान कर सकते हैं.

शुक्र अस्‍त का राशियों पर असर

आमतौर पर मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक राशि के लिए शुक्र अस्‍त अशुभ फलदायी होता है. वहीं वृष, तुला और मकर राशि के लिए शुक्र अस्‍त शुभ फल देता है.

शुक्र अस्‍त के दुष्‍प्रभाव से बचने के उपाय

शुक्र अस्‍त के दुष्‍प्रभाव से बचने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें. इससे धन का अपव्‍यय रुकेगा और पैसा बढ़ेगा. शुक्रवार का व्रत रखें और हल्की सुगंध (इत्र) का प्रयोग करें. शुक्र के दुष्‍प्रभाव से बचने के लिए दही का सेवन करना और दही से नहाना चाहिए. किसी नदी या बहते जल में चावल या दूध प्रवाहित करें.

