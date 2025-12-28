Advertisement
इन 33 दिनों में लव पार्टनर से हो झगड़ा तो ना हों निराश, शुभ ग्रह का अस्‍त होना देगा कई कष्‍ट, ब्रेक-अप...

इन 33 दिनों में लव पार्टनर से हो झगड़ा तो ना हों निराश, शुभ ग्रह का अस्‍त होना देगा कई कष्‍ट, ब्रेक-अप...

Shukra Asta 2025 : शुभ ग्रहों की श्रेणी में आने वाला शुक्र ग्रह जब अस्‍त होता है तो शुभ-मांगलिक कार्य रुक जाते हैं. साथ ही धन-संपत्ति, प्रेम, शादीशुदा जिंदगी पर भी नकारात्‍मक असर पड़ता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:13 AM IST
इन 33 दिनों में लव पार्टनर से हो झगड़ा तो ना हों निराश, शुभ ग्रह का अस्‍त होना देगा कई कष्‍ट, ब्रेक-अप...

Shukra Asta 2026 : साल 2025 खत्‍म हो रहा है और सुख-समृद्धि देने वाला ग्रह शुक्र अस्‍त है. शुक्र ग्रह 12 दिसंबर 2025 को अस्‍त हुए और 31 जनवरी 2026 तक अस्‍त रहेंगे. शुक्र के अस्‍त होते ही शुभ-मांगलिक कार्यों  पर रोक लग जाती है. यही वजह है कि इस साल खरमास भले ही 16 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ और 14 जनवरी 2026 को खत्‍म हो जाएगा लेकिन शादियों के मुहूर्त 2 फरवरी 2026 से ही शुरू हो पाएंगे. जब शुक्र उदय होंगेऋ लेकिन तब तक शुक्र के अस्‍त रहने का सभी लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है. लिहाजा आने वाले 33 दिन कुछ मामलों में मुश्किल साबित हो सकते हैं. 

शुक्र अस्‍त का क्‍या मतलब है? 

जब शुक्र ग्रह सूर्य के बेहद करीब आ जाता है तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है. ऐसे में कमजोर होकर शुक्र अशुभ फल देने लगता है. इसे ही शुक्र अस्‍त होना कहा जाता है. जब सूर्य और शुक्र के बीच दूरी बढ़ती है तो शुक्र उदय होता है और वो फिर से ताकतवर होकर शुभ फल देने लगते हैं. अभी शुक्र और सूर्य दोनों ही धनु राशि में हैं. जिससे शुक्र अस्‍त हैं. 

यह भी पढ़ें: 29 दिसंबर को धनु राशि में भिड़ेंगे 4 ग्रह, ताकतवर चतुर्ग्रही योग 3 राशि वालों को देगा बेहिसाब धन, नए साल में रेड कारपेट पर होगा वेलकम

शुक्र अस्‍त का प्रभाव 

ज्योतिष के अनुसार शुक्र प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य के कारक ग्रह हैं. ऐसे में शुक्र अस्‍त के दौरान विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन और अन्य सभी शुभ व मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए क्‍योंकि इस समय में ये काम करने से बुरा फल मिलता है. माना जाता है. 

साथ ही शुक्र अस्‍त होने से वैवाहिक सुख में कमी आती है. पार्टनर्स के बीच तालमेल की कमी से मनमुटाव-तनाव हो सकता है. कई बार तो मामला ब्रेकअप तक पहुंच जाता है. ऐसे में इस स्थिति को समझदारी से हैंडल करें और संवाद से मामला सुलझाएं. पर्सनालिटी का प्रभाव-आकर्षण कम हो जाता है. जिससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. कुछ लोगों को आंखों में समस्या, फर्टिलिटी संबंधी समस्‍या, गुप्‍त रोग हो सकते हैं. इसके अलावा नौकरी-व्‍यापार में समस्‍या, इनकम में कमी, बेवजह के खर्च परेशान कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: जनवरी में रोज नोट छापेंगे कुंभ राशि वाले लोग, मिलेगी बड़ी सक्‍सेस, पढ़ें मासिक राशिफल 2026

शुक्र अस्‍त का राशियों पर असर 

आमतौर पर मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक राशि के लिए शुक्र अस्‍त अशुभ फलदायी होता है. वहीं वृष, तुला और मकर राशि के लिए शुक्र अस्‍त शुभ फल देता है. 

यह भी पढ़ें: एकादशी कब है, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर? ये है पुत्रदा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय

शुक्र अस्‍त के दुष्‍प्रभाव से बचने के उपाय 

शुक्र अस्‍त के दुष्‍प्रभाव से बचने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें. इससे धन का अपव्‍यय रुकेगा और पैसा बढ़ेगा. शुक्रवार का व्रत रखें और हल्की सुगंध (इत्र) का प्रयोग करें. शुक्र के दुष्‍प्रभाव से बचने के लिए दही का सेवन करना और दही से नहाना चाहिए. किसी नदी या बहते जल में चावल या दूध प्रवाहित करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

