Shukra ke Upay : ज्‍योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह भौतिक सुख के कारक हैं. शुक्र धन-समृद्धि, विलासिता देते हैं. साथ ही प्रेम, सुंदरता और आकर्षण देते हैं. शुक्र शुभ हो तो व्‍यक्ति धनवान, आकर्षक पर्सनालिटी वाला और खूबसूरत होता है. वहीं शुक्र अशुभ हो तो जातक की जिंदगी हमेशा गरीबी और अभावों में कटती है. उसे आर्थिक तंगी बनी रहती है. उसकी पर्सनालिटी में आकर्षण नहीं रहता है. बल्कि कई समस्‍याएं भी रहती हैं. जानिए शुक्र दोष के प्रमुख लक्षण और बचाव के उपाय.

शुक्र दोष के लक्षण

- शुक्र दोष हो तो हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है.

- वैवाहिक जीवन में समस्‍याएं रहती हैं. व्‍यक्ति प्रेम के लिए तरसता रहता है.

- प्रेम संबंधों में असफलता मिलती है, विवाह में देरी होती है. यदि विवाह हो जाए तो अलगाव हो सकता है.

- शुक्र दोष चेहरे पर मुंहासे, दाग-धब्बे, और त्वचा संबंधी अन्य समस्याएं देता है.

- आंखों और जननांगों से जुड़े रोग हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजा सूर्य का अरुण के साथ नवपंचम राजयोग, 4 राशि वाले दोनों हाथ से समेटेंगे पैसा, जीवन में आएंगी खुशियां

- कमजोर शुक्र हाथों को रूखा बनाता है. ऐसे लोगों के हाथ कठोर, रूखे और कई बार पीलापन लिए होते हैं.

- उनमें जीवन के प्रति उत्‍साह की कमी रहती है. मानो बस दिन काट रहे हों.

- कई बार शुक्र दोष जातक में बेवजह का दिखावा करने की आदत देता है. जिससे व्‍यक्ति अनावश्यक खर्चे करता है.

- शुक्र दोष चारित्रिक दोष देता है. ऐसे लोग कई बार अपराध कर बैठते हैं.

- ऐसे लोग अभावों में जीवन जीते हैं. साथ ही गंदगी और अव्यवस्था में रहते हैं. उनके कपड़ों का चुनाव भी ठीक नहीं रहता है.

यह भी पढ़ें: 7 दिन में 4 ग्रह-गोचर, तूफान मचा देगा ये हफ्ता, पढ़ें सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

शुक्र दोष के उपाय

शुक्र दोष से निजात पाने के लिए शुक्रवार को व्रत रखें. शाम को मां लक्ष्मी और शुक्र देव की पूजा करें. सफेद कपड़े पहनें. इत्र, चंदन लगाएं. साफ-सुथरे और व्‍यवस्थित रहें. नशे से दूर रहें. भोजन में सलाद और दही शामिल करें, कांच के गिलास से पानी पिएं. महिलाओं का सम्‍मान करें. यदि प्रेम में हैं तो पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें.

यह भी पढ़ें: मकर संक्रांति पर 'खिचड़ी संकट', एकादशी के दिन पड़ रहा पर्व, बिना चावल खाए कैसे मनेगा खिचड़ी पर्व? धर्म-शास्‍त्रों से जानिए जवाब

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)