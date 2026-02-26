Shukra Dosh Upay: ज्‍योतिष शास्‍त्र में कुंडली के ग्रह दोषों के बारे में बताया गया है, जिनमें से कुछ ग्रह दोषों को बहुत अशुभ माना गया है. इनमें से एक है शुक्र दोष. शुक्र दोष इतने कष्‍ट देता है कि इसे कुछ मामलों में शनि दोष से ज्‍यादा खतरनाक कह सकते हैं. शुक्र दोष व्‍यक्ति को पाई-पाई का मोहताज बना देता है. साथ ही उसे ढेरों बीमारियां देता है. साथ ही शुक्र दोष के कारण व्‍यक्ति को प्रेम नहीं मिलता है, वह पूरी जिंदगी प्‍यार के लिए तरसता रहता है.

ऐसे में समय पर शुक्र दोष के लक्षणों को पहचान कर उसके अशुभ प्रभावों से निजात पाने के उपाय कर लेने चाहिए. वरना उसकी आर्थिक स्थिति, प्रेम व वैवाहिक जीवन, सेहत सब कुछ पर उल्‍टा असर पड़ता है.

शुक्र दोष के लक्षण

जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमजोर हो या शुक्र दोष हो उसे जिंदगी भी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है. उसे हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है. यूं कहें कि गरीबी पीछा नहीं छोड़ती है. ऐसा व्‍यक्ति हमेशा गंदा रहता है. उसके कपड़े, नाखून, बाल गंदे और अस्‍त-व्‍यस्‍त रहते हैं. उसके शरीर में आ‍कर्षण नहीं रहता है. उसे यौन संबंधी बीमारियां, स्किन प्राब्‍लम, संतानहीनता, हाथ-पैर में प्राब्‍लम रहती है. साथ ही ऐसा व्‍यक्ति आसानी से शराब-नशे की लत का शिकार हो जाता है.

शुक्र दोष के कारण व्‍यक्ति को जीवन में प्रेम नहीं मिलता है. उसका दांपत्‍य जीवन असफल रहता है या उसमें समस्‍याएं बनी रहती हैं. कुल मिलाकर उसे जीवन के हर क्षेत्र में समस्‍या या दुख झेलने पड़ते हैं. उसका कॉन्फिडेंस खत्‍म हो जाता है.

शुक्र दोष के उपाय

इन सभी से बचने का एक ही उपाय है कि जल्‍द से जल्‍द शुक्र दोष को दूर करने के उपाय कर लिए जाएं. ताकि शुक्र मजबूत होकर शुभ फल देने लगे. इसके लिए शुक्रवार को सफेद चीजों जैसे - दही, दूध, पनीर, खीर, वस्त्र, चांदी, चावल आदि का दान करें. रोजाना शुक्र के बीज मंत्र 'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' या 'शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. कम से कम शुक्रवार को यह मंत्र जाप जरूर करें.

इसके अलावा शुक्र दोष निवारण के लिए हीरा या उपरत्न फिरोजा, कुरंगी या फिर जरकन पहन सकते हैं. इसके अलावा 6 मुखी या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी शुक्र दोष से राहत देता है. प्‍लांट ऐस्‍ट्रोलॉजी में शुक्र के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सरपंखा या फिर अरंड मूल की जड़ धारण करने को भी लाभकारी बताया गया है. वहीं शुक्र दोष के कारण हो रही आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए श्री सूक्तम स्तोत्र का पाठ करें. इससे मां लक्ष्‍मी की कृपा से आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है.

