Hindi Newsऐस्ट्रोशनि दोष से कई गुना ज्‍यादा कष्‍ट देता है शुक्र दोष, पैसा छीनकर देता है ढेरों बीमारियां, दुखों में गुजरती है पूरी जिंदगी

शनि दोष से कई गुना ज्‍यादा कष्‍ट देता है शुक्र दोष, पैसा छीनकर देता है ढेरों बीमारियां, दुखों में गुजरती है पूरी जिंदगी

Shukra Dosh ke Lakshan: शुक्र ग्रह धन-वैभव, प्रेम-आकर्षण यानी कि भौतिक सुखों के कारक हैं. यदि कुंडली में शुक्र दोष हो तो यह इतना अशुभ फल देता है कि व्‍यक्ति की जिंदगी बेहद मुश्किल बना देता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:56 AM IST
कुंडली में शुक्र दोष होने के लक्षण और निवारण के उपाय (फाइल फोटो एवं AI Image)
कुंडली में शुक्र दोष होने के लक्षण और निवारण के उपाय (फाइल फोटो एवं AI Image)

Shukra Dosh Upay: ज्‍योतिष शास्‍त्र में कुंडली के ग्रह दोषों के बारे में बताया गया है, जिनमें से कुछ ग्रह दोषों को बहुत अशुभ माना गया है. इनमें से एक है शुक्र दोष. शुक्र दोष इतने कष्‍ट देता है कि इसे कुछ मामलों में शनि दोष से ज्‍यादा खतरनाक कह सकते हैं. शुक्र दोष व्‍यक्ति को पाई-पाई का मोहताज बना देता है. साथ ही उसे ढेरों बीमारियां देता है. साथ ही शुक्र दोष के कारण व्‍यक्ति को प्रेम नहीं मिलता है, वह पूरी जिंदगी प्‍यार के लिए तरसता रहता है. 

ऐसे में समय पर शुक्र दोष के लक्षणों को पहचान कर उसके अशुभ प्रभावों से निजात पाने के उपाय कर लेने चाहिए. वरना उसकी आर्थिक स्थिति, प्रेम व वैवाहिक जीवन, सेहत सब कुछ पर उल्‍टा असर पड़ता है. 

शुक्र दोष के लक्षण 

जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमजोर हो या शुक्र दोष हो उसे जिंदगी भी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है. उसे हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है. यूं कहें कि गरीबी पीछा नहीं छोड़ती है. ऐसा व्‍यक्ति हमेशा गंदा रहता है. उसके कपड़े, नाखून, बाल गंदे और अस्‍त-व्‍यस्‍त रहते हैं. उसके शरीर में आ‍कर्षण नहीं रहता है. उसे यौन संबंधी बीमारियां, स्किन प्राब्‍लम, संतानहीनता, हाथ-पैर में प्राब्‍लम रहती है. साथ ही ऐसा व्‍यक्ति आसानी से शराब-नशे की लत का शिकार हो जाता है. 
शुक्र दोष के कारण व्‍यक्ति को जीवन में प्रेम नहीं मिलता है. उसका दांपत्‍य जीवन असफल रहता है या उसमें समस्‍याएं बनी रहती हैं. कुल मिलाकर उसे जीवन के हर क्षेत्र में समस्‍या या दुख झेलने पड़ते हैं. उसका कॉन्फिडेंस खत्‍म हो जाता है. 

यह भी पढ़ें: एकादशी कब है, 27 फरवरी या 28 फरवरी? सही तारीख के साथ जानिए आमलकी और रंगभरी एकादशी पर क्‍या काम वर्जित

शुक्र दोष के उपाय 

इन सभी से बचने का एक ही उपाय है कि जल्‍द से जल्‍द शुक्र दोष को दूर करने के उपाय कर लिए जाएं. ताकि शुक्र मजबूत होकर शुभ फल देने लगे. इसके लिए शुक्रवार को सफेद चीजों जैसे - दही, दूध, पनीर, खीर, वस्त्र, चांदी, चावल आदि का दान करें. रोजाना शुक्र के बीज मंत्र 'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' या 'शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. कम से कम शुक्रवार को यह मंत्र जाप जरूर करें. 

यह भी पढ़ें: 28 फरवरी को एक लाइन में आकर परेड करेंगे 6 ग्रह, यह दुर्लभ संयोग 4 राशियों की बढ़ाएगा इनकम, करियर में मिलेंगे सुनहरे मौके

इसके अलावा शुक्र दोष निवारण के लिए हीरा या उपरत्न फिरोजा, कुरंगी या फिर जरकन पहन सकते हैं. इसके अलावा 6 मुखी या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी शुक्र दोष से राहत देता है. प्‍लांट ऐस्‍ट्रोलॉजी में शुक्र के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सरपंखा या फिर अरंड मूल की जड़ धारण करने को भी लाभकारी बताया गया है. वहीं शुक्र दोष के कारण हो रही आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए श्री सूक्तम स्तोत्र का पाठ करें. इससे मां लक्ष्‍मी की कृपा से आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है. 

यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्‍चों को देते हैं लग्‍जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

