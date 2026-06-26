Shukra Gochar 2026 July in Leo: 4 जुलाई 2026 की शाम 07:18 बजे शुक्र कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आएंगे. शुक्र का सूर्य की राशि सिंह में आना बहुत खास है क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ये दोनों परम शत्रु ग्रह हैं. ऐसे में इस गोचर का सभी 12 राशियों पर असर होगा. लेकिन 5 राशियों के लिए यह शुभ दिनों की शुरुआत है.
धन, सुख, ऐश्वर्य, कला, प्रेम के कारक ग्रह शुक्र 1 अगस्त 2026 तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में आएंगे. शुक्र का सिंह राशि में 27 दिन तक रहना 5 राशियों को प्रेम, पैसा और सुख देगा. जानिए ये लकी राशियां कौनसी हैं.
तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और शुक्र का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए शुभ हो सकता है. यह समय आपके करियर यानी कि नौकरी-व्यापार में तरक्की दे सकता है. बड़ा पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं. लेकिन जल्दबाजी में फैसले न लें. कोई नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं.
शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि वालों को करियर में नए मौके दे सकता है. यदि आप सतर्क रहें और सोच-समझकर फैसले लें तो यह अवसर बड़ा लाभ दे सकता है. घर में खुशी का माहौल रहेगा. लव पार्टनर से प्रेम बढ़ेगा. अटका हुआ पैसा मिल सकता है. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.
शुक्र का गोचर धनु राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बना रहा है. आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है. यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं, जो कि फायदेमंद रहेंगी. यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं.
कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है. लवर से प्रेम बढ़ेगा. शादीशुदा लोगों की जिंदगी में भी मिठास बढ़ेगी. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नए काम की शुरुआत में सफलता मिलेगी.
शुक्र का गोचर मीन राशि वालों की आर्थिक तंगी खत्म कर सकता है. रुका हुआ पैसा मिलेगा. तनाव से राहत मिलेगी. करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. हर कदम पर परिवार का साथ मिलेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)