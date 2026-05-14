शुक्र का मिथुन में गोचर, आज से 5 राशियों को मिलेगा धन-प्रेम और सुख का ट्रिपल फायदा, 2 को होगी हानि

Shukra Gochar 2026 effect on Rashi : शुक्र ग्रह 14 मई 2026 को सुबह 10:58 बजे गोचर करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र का बुध के स्‍वामित्‍व वाली मिथुन राशि में आना 5 राशियों के लिए प्‍यार, पैसे और करियर में सफलता के योग बना रहा है.

23 दिन तक होगा लाभ

शुक्र 23 दिन तक मिथुन राशि में रहेंगे और 8 जून 2026 की शाम कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे. इस दौरान मेष, वृषभ और मिथुन समेत 5 राशि वालों की जिंदगी में प्रेम की बयार लाएंगे. साथ ही धन, सफलता और लग्‍जरी देंगे. इन लोगों की लाइफस्‍टाइल में बदलाव आएगा. पर्सनालिटी आकर्षक रहेगी.

1. मेष राशि: क्रिएटिविटी बढ़ेगी

शुक्र गोचर के दौरान मेष राशि वालों की क्रिएटिविटी और आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा. आपकी पर्सनालिटी लोगों को आकर्षित करेगी. आप अच्‍छा समय बिताएंगे. घूमेंगे-फिरेंगे. खासतौर पर मीडिया, लेखन, फैशन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा.

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2. वृषभ राशि: पैसा और रुतबा बढ़ेगा

वृषभ राशि के स्‍वामी शुक्र हैं और यह गोचर इन जातकों की धन-दौलत और रुतबा बढ़ाएगा. आपका चार्म बढ़ेगा, लोग आपकी तरह खिंचे चले आएंगे, आपकी बात ध्‍यान से सुनेंगे. रुके हुए काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को बोनस, प्रमोशन या अवॉर्ड मिलने के योग हैं. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

3. सिंह राशि: पहचान बढ़ेगी, पैसा-यश मिलेगा

शुक्र गोचर सिंह राशि वालों को पहचान दिलाएगा. आपका सम्‍मान बढ़ेगा. लव लाइफ में पॉजिटिव बदलाव होंगे. पार्टनर के साथ रिश्‍ता मजबूत होगा. हालांकि काम ज्‍यादा होने से आप घर पर कम ही समय बिता पाएंगे.

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4. धनु राशि: साझेदारी से होगा लाभ

शुक्र का गोचर धनु राशि वालों की जिंदगी में प्रेम, पैसा और लग्‍जरी बढ़ाएगा. पार्टनरशिप में काम करने वालों को लाभ होगा. धन की आवक बढ़ेगी. नई डील या मौके मिल सकते हैं. समाज में पहचान बढ़ेगी.

5. मीन राशि: लग्‍जरी बढ़ेगी

शुक्र गोचर मीन राशि के जातकों की जिंदगी में लग्‍जरी बढ़ाएगा. घर में सुख-सुविधा से जुड़ी कोई नई चीज आ सकती है या रिनोवेशन हो सकता है. रिश्‍तों में प्रेम बढ़ेगा. वित्‍तीय स्थिति बेहतर होगी.

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2 राशि वालों का बढ़ेगा खर्च

शुक्र का गोचर 2 राशियों को मुश्किलें दे सकता है. लिहाजा 8 जून 2026 तक इन र‍ाशि वालों को संभलकर रहना चाहिए.

1. कर्क राशि : बेवजह होगा खर्च

शुक्र का गोचर कर्क राशि वालों के खर्चे बढ़ाएगा. हालांकि कुछ खर्चे बाहर घूमने-फिरने पर होंगे. जिससे आप आनंद तो लेंगे लेकिन बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा. आप महंगी चीजों पर बेजा खर्च कर सकते हैं. बेहतर है खुद पर काबू रखें.

2. मकर राशि : सेहत पर खर्च

शुक्र का गोचर मकर राशि वालों की समस्‍याएं बढ़ा सकता है. आपको कोई बीमारी घेर सकती है. इलाज पर खर्च हो सकता है. इसके अलावा शत्रु भी परेशान कर सकते हैं. काम के साथ आराम पर ध्‍यान दें और ऑफिस पॉलीटिक्‍स से दूर रहें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)