Vipreet Rajyog 2026: शुक्र का विपरीत राजयोग एक्टिव! 14 मई तक इन 3 राशियों को अचानक मिलेगा पैसा और बड़ी सफलता

Vipreet Rajyog 2026 effect Rashi: शुक्र ने हाल ही स्वराशि वृषभ में गोचर करके मालव्य राजयोग बनाया है. लेकिन कुछ भावों में विपरीत राजयोग भी बनाया है, जिससे 3 राशियों को अचानक बड़ा लाभ हो सकता है.
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Shukra Gochar 2026: शुक्र गोचर से बना विपरीत राजयोग एक्टिव हो गया है और 14 मई 2026 तक धनवर्षा करेगा. यह योग 3 राशि वालों को अचानक धन लाभ कराएगा, साथ ही करियर में बड़ा उछाल दे सकता है. यूं कहें कि यह राजयोग इन लोगों की किस्मत चमका सकता है.
19 अप्रैल 2026 को शुक्र स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर गए हैं और 14 मई 2026 तक रहेंगे. शुक्र का ये गोचर सभी 12 राशियों के लिए अहम है. क्योंकि इससे मालव्य राजयोग और विपरीत राजयोग बना है. जब शुक्र 6, 8 और 12 भावों में होते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं.
ऐसे में शुक्र वृषभ राशि में आकर धनु, तुला और मिथुन राशि में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं. जो कि इन राशि वालों के लिए किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है.
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मिथुन राशि - मिथुन राशि की गोचर कुंडली के 12वें भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है. जो इस राशि वालों को धन लाभ कराएगा. जीवन में लग्जरी बढ़ेगी. आप पैसे का उपयोग परिवार के साथ यात्रा करने और जीवन में कम्फर्ट बढ़ाने में करेंगे. विदेश से जुड़े काम पूरे होंगे. ध्यान रखें कि बेतहाशा पैसा न बहाएं.
तुला राशि - तुला राशि में अष्टम भाव में विपरीत राजयोग भी बन रहा है, जो कि आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल देगा. लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिल सकता है. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. प्रमोशन मिल सकता हैऋ कारोबारी जातकों की इनकम बढ़ेगी. परिवार में मतभेद तो दूर होगा, रिश्ते बेहतर होंगे. घर में सुखद आयोजन हो सकता है. आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण बढ़ेगा. सेहत का ध्यान रखें.
धनु राशि - धनु राशि के छठे भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है. यह विदेश से लाभ, नौकरी-व्यापार में उन्नति के योग बना रहे हैं. आपको नए अवसर मिलेंगे जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे. आप आपदा में अवसर तलाश सकते हैं और मोटा पैसा कमा सकते हैं. समाज में सम्मान बढ़ेगा. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, लिहाजा सावधान रहें.
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जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, वे उसे मजबूत करने के लिए इस दौरान उपाय कर सकते हैं. इसके लिए रोजाना 'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' या 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. साथ ही शुक्रवार को श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)