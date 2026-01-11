साप्‍ताहिक लव राशिफल : यह हफ्ता सिंगल जातकों, लव कपल्‍स और शादीशुदा लोगों के लिए विशेष रहने वाला है. प्रेम-रोमांस के दाता शुक्र ग्रह 13 जनवरी 2026 को गोचर करके मकर राशि में आ रहे हैं और अगले दिन 14 जनवरी से सूर्य के साथ युति करेंगे. जिससे शुक्रादित्‍य राजयोग बनेगा. जानिए साप्‍ताहिक लव राशिफल के अनुसार 12 जनवरी 2026 से 18 जनवरी 2026 तक का समय सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा.

मेष राशि

इस सप्ताह मेष राशि वालों का प्रेम जीवन ऊर्जा, आकर्षण और उत्साह से भरा रहेगा. प्रेमी युगल एक-दूसरे की ओर तीव्र आकर्षण महसूस करेंगे और मिलने की तीव्र इच्छा रहेगी. अचानक मुलाकात या रोमांटिक योजना बन सकती है. हालांकि आपका तेज स्वभाव और जल्द प्रतिक्रिया देने की आदत छोटी बातों को विवाद में बदल सकती है, इसलिए संयम अत्यंत आवश्यक होगा. अविवाहित जातकों को किसी पुराने परिचित या मित्र के माध्यम से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित जीवन में प्रेम तो रहेगा, लेकिन जीवनसाथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत तक रिश्ते में स्थिरता और गहराई आएगी.

वृषभ राशि

इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंधों में स्थिरता, सुरक्षा और भावनात्मक भरोसे की अनुभूति होगी. प्रेमी युगल अपने रिश्ते को लेकर गंभीर रहेंगे और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. विवाह का विषय भी सामने आ सकता है. अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह स्थायी प्रेम संबंध की शुरुआत का संकेत देता है. दांपत्य जीवन में मधुरता, अपनापन और भावनात्मक सहयोग बना रहेगा. हालांकि अधिक अधिकार जताने की प्रवृत्ति से बचें, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है. सही संवाद से रिश्ता और मजबूत होगा.

मिथुन राशि

इस सप्ताह मिथुन राशि के प्रेम जीवन में असमंजस और द्वंद्व की स्थिति बनी रह सकती है. मन कभी बहुत जुड़ा हुआ महसूस करेगा तो कभी अचानक दूरी का भाव आएगा. गलतफहमी, अधूरी बातों और शंकाओं से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. प्रेमी युगल को स्पष्ट और ईमानदार संवाद बनाए रखना होगा. अविवाहित जातकों को आकर्षण तो होगा, लेकिन निर्णय लेने में दुविधा रहेगी. विवाहित जीवन में व्यस्तता के कारण भावनात्मक दूरी आ सकती है. सप्ताह के अंत में स्थिति सुधरेगी और मानसिक स्पष्टता आएगी.

कर्क राशि

कर्क राशि के लिए यह सप्ताह प्रेम के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ और भावनात्मक रूप से संतोषजनक रहेगा. प्रेमी युगल के बीच गहरी भावनात्मक समझ बनेगी और एक-दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा. पुराने मतभेद स्वतः समाप्त हो सकते हैं. अविवाहित जातकों को मनचाहा प्रेम प्रस्ताव मिलने के प्रबल संकेत हैं. किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम प्रसंग की बाते भी चल सकती हैं. दांपत्य जीवन में कोमलता, अपनापन और आपसी सहयोग बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक बातचीत रिश्ते को नई ऊंचाई देगी. यह सप्ताह प्रेम को स्थायित्व देने वाला सिद्ध होगा.

सिंह राशि

इस सप्ताह सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में अहंकार और अधिकार भावना चुनौती बन सकती है. प्रेमी युगल के बीच वर्चस्व को लेकर मतभेद संभव है. यदि आप लचीला रवैया अपनाएंगे तो रिश्ता बचा रहेगा. किसी भी बात को लेकर ज्यादा अडिग न रहें. अविवाहित जातकों को आकर्षण तो मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें. दांपत्य जीवन मंे जीवनसाथी को पर्याप्त समय और सम्मान देना आवश्यक होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में संवाद बढ़ने से रिश्ते में संतुलन आएगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह स्थिरता, परिपक्वता और भरोसे का भाव रहेगा. प्रेमी युगल अपने रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय ले सकते हैं और विवाह की दिशा में सोच आगे बढ़ेगी. अविवाहित जातकों के जीवन में कोई व्यवहारिक, समझदार और विश्वसनीय व्यक्ति प्रवेश कर सकता है. दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा और आपसी समझ गहरी होगी. भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने से रिश्ता और मजबूत होगा.

तुला राशि

यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए प्रेम और रोमांस से भरपूर रहेगा. प्रेमी युगल के बीच आकर्षण, सौंदर्य और भावनात्मक तालमेल बढ़ेगा. साथ घूमने, उपहार देने या विशेष समय बिताने के योग बनेंगे. अविवाहित जातकों को नया प्रेम संबंध शुरू होने की संभावना है. दांपत्य जीवन में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी. हालांकि दूसरों की बातों में आकर संदेह न करें, अन्यथा तनाव उत्पन्न हो सकता है.

वृश्चिक राशि

इस सप्ताह वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन में गहराई, तीव्रता और भावनात्मक आवेश बढ़ेगा. प्रेमी युगल एक-दूसरे के प्रति अत्यधिक आकर्षण महसूस करेंगे और भावनात्मक रूप से गहरे जुड़ेंगे. अविवाहित जातकों को अचानक और रहस्यमय प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. दांपत्य जीवन में समर्पण बना रहेगा, लेकिन शक और संदेह रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है. भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह दूरी, भ्रम या अस्थिरता का अनुभव हो सकता है. काम, यात्रा या व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण प्रेमी युगल एक-दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे. अविवाहित जातकों को आकर्षण तो होगा, लेकिन स्थायित्व की कमी रहेगी. दांपत्य जीवन में संयम, धैर्य और समझदारी जरूरी है. सप्ताह के अंत में संवाद बढ़ने से रिश्ते में सुधार आएगा.

मकर राशि

यह सप्ताह मकर राशि वालों के प्रेम जीवन के लिए गंभीर और शुभ संकेत लेकर आएगा. प्रेमी युगल भविष्य की योजनाओं, जिम्मेदारियों और विवाह पर गंभीर चर्चा करेंगे. अविवाहित जातकों को स्थायी और भरोसेमंद प्रेम संबंध मिल सकता है. दांपत्य जीवन में स्थिरता, सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा बनी रहेगी. यह सप्ताह रिश्तों को मजबूत नींव देने वाला सिद्ध होगा.

कुंभ राशि

इस सप्ताह कुंभ राशि के प्रेम जीवन में मित्रता, समझ और मानसिक जुड़ाव बढ़ेगा. प्रेमी युगल एक-दूसरे की स्वतंत्रता और विचारों का सम्मान करेंगे. आप अपने प्रेमी के साथ किसी पर्यटन स्थल पर भी जा सकते हैं. अविवाहित जातकों को सोशल मीडिया, मित्रों या ऑनलाइन माध्यम से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. दांपत्य जीवन में खुला संवाद रिश्ते को और मधुर बनाएगा. भावनात्मक दूरी को बातचीत से समाप्त किया जा सकता है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम, भावुकता और रोमांस से परिपूर्ण रहेगा. प्रेमी युगल भावनात्मक रूप से अत्यंत करीब आएंगे और एक-दूसरे के लिए त्याग की भावना प्रबल होगी. आपको इस सप्ताह अपने प्रेमी से गिफ्ट मिल सकता है. पुराने प्रेम संबंध पुनः सक्रिय हो सकते हैं. अविवाहित जातकों को सच्चे और भावनात्मक प्रेम की प्राप्ति के योग हैं. दांपत्य जीवन में कोमलता, करुणा और आत्मिक जुड़ाव बना रहेगा. यह सप्ताह प्रेम संबंधों को आत्मिक गहराई देने वाला सिद्ध होगा.

