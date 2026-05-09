Shukra Gochar 2026 Effect on Rashi: प्‍यार, पैसा और सुख देने वाले ग्रह शुक्र 14 मई 2026 को शुक्र ग्रह अपनी राशि वृषभ से निकलकर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे. शुक्र का बुध की राशि में आना 5 राशि वालों के लिए धन, प्रेम और सफलता देने वाला साबित होगा.

23 दिन वरदान समान

शुक्र 14 मई से 8 जून 2026 तक मिथुन में रहेंगे और फिर कर्क में गोचर करेंगे. इस दौरान 23 दिन तक 5 राशि वालों पर धन वर्षा करेंगे. उनके जीवन में प्रेम बढ़ाएंगे. साथ ही यश-वैभव देंगे. जानिए ये लकी राशियां कौन-कौन सी हैं.

मेष: बढ़ेगी प्रतिष्‍ठा और रसूख

शुक्र का गोचर मेष राशि वालों की सामाजिक छवि बेहतर करेगा. आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण और रसूख बढ़ेगी, लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे. यात्राओं पर जा सकते हैं. धन बढ़ेगा. अपनी वाणी और रचनात्‍मकता की दम पर पैसा बनाएंगे. पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे.

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वृषभ: तेजी से भरेगी तिजोरी

शुक्र वृषभ राशि वालों के धन भाव में आएंगे और खूब पैसा देंगे. बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा. आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा. कहते ही काम बन जाएंगे. ऑफिस में आपकी छवि लीडर के तौर पर उभरेगी. ऊंचा पद मिलेगा. घर में मांगलिक आयोजन हो सकता है. अविवाहितों का विवाह‍ तय हो सकता है.

सिंह: बरसों पुरानी इच्‍छा होगी पूरी

शुक्र का गोचर सिंह राशि वालों की कोई बहुत पुरानी इच्‍छा पूरी कर सकता है. यह समय आपको उच्‍च अधिकारियों का सपोर्ट दिलाएगा. रुका हुआ पैसा मिलेगा. लवर्स के लिए यह 23 दिन 'गोल्डन पीरियड' जैसे हैं. आपका रिश्‍ता अगले मुकाम पर पहुंचेगा.

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धनु: बढ़ेगा पैसा और प्‍यार

शुक्र का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों को धन दिलाएगा. खासतौर पर पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए समय अच्‍छा है. मुनाफा बढ़ेगा. नई डील फाइनल हो सकती है. घर में खुशी का माहौल रहेगा. लव पार्टनर से मनमुटाव दूर होगा और प्‍यार बढ़ेगा.

मीन: सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी

शुक्र का गोचर आपके जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ाएगा. आप आरामदायक जिंदगी का आनंद लेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. घर के लिए महंगी चीज या गाड़ी खरीद सकते हैं. सुंदरता बढ़ाने पर खर्च कर सकते हैं. करियर-कारोबार में तरक्‍की होगी.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)