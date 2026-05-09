Advertisement
trendingNow13209285
Hindi Newsऐस्ट्रोशुक्र का मिथुन में गोचर, 14 मई से इन 5 राशि वालों की बढ़ेगी इनकम, लव लाइफ में शुरू होगा गोल्‍डन पीरियड

शुक्र का मिथुन में गोचर, 14 मई से इन 5 राशि वालों की बढ़ेगी इनकम, लव लाइफ में शुरू होगा 'गोल्‍डन पीरियड'

14 मई के बाद कुछ राशियों की किस्मत अचानक करवट ले सकती है. धन-समृद्धि के दाता शुक्र का मिथुन में गोचर धन, रोमांस और लग्जरी लाइफ के नए रास्ते खोल सकता है. क्या आपकी राशि भी इसमें शामिल है?

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 09, 2026, 05:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शुक्र का मिथुन में गोचर देगा 5 राशियों को लाभ.
शुक्र का मिथुन में गोचर देगा 5 राशियों को लाभ.

Shukra Gochar 2026 Effect on Rashi: प्‍यार, पैसा और सुख देने वाले ग्रह शुक्र 14 मई 2026 को शुक्र ग्रह अपनी राशि वृषभ से निकलकर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे. शुक्र का बुध की राशि में आना 5 राशि वालों के लिए धन, प्रेम और सफलता देने वाला साबित होगा. 

23 दिन वरदान समान 

शुक्र 14 मई से 8 जून 2026 तक मिथुन में रहेंगे और फिर कर्क में गोचर करेंगे. इस दौरान 23 दिन तक 5 राशि वालों पर धन वर्षा करेंगे. उनके जीवन में प्रेम बढ़ाएंगे. साथ ही यश-वैभव देंगे. जानिए ये लकी राशियां कौन-कौन सी हैं. 

मेष: बढ़ेगी प्रतिष्‍ठा और रसूख 

शुक्र का गोचर मेष राशि वालों की सामाजिक छवि बेहतर करेगा. आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण और रसूख बढ़ेगी, लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे. यात्राओं पर जा सकते हैं. धन बढ़ेगा. अपनी वाणी और रचनात्‍मकता की दम पर पैसा बनाएंगे. पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 8 मई से खुलेंगे 4 राशियों के लिए धन कमाने के नए रास्‍ते, पार्टनर आएगा करीब)

वृषभ: तेजी से भरेगी तिजोरी 

शुक्र वृषभ राशि वालों के धन भाव में आएंगे और खूब पैसा देंगे. बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा. आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा. कहते ही काम बन जाएंगे. ऑफिस में आपकी छवि लीडर के तौर पर उभरेगी. ऊंचा पद मिलेगा. घर में मांगलिक आयोजन हो सकता है. अविवाहितों का विवाह‍ तय हो सकता है. 

सिंह: बरसों पुरानी इच्‍छा होगी पूरी 

शुक्र का गोचर सिंह राशि वालों की कोई बहुत पुरानी इच्‍छा पूरी कर सकता है. यह समय आपको उच्‍च अधिकारियों का सपोर्ट दिलाएगा. रुका हुआ पैसा मिलेगा. लवर्स के लिए यह 23 दिन 'गोल्डन पीरियड' जैसे हैं. आपका रिश्‍ता अगले मुकाम पर पहुंचेगा. 

(यह भी पढ़ें: शनि अमावस्‍या पर शनि का महागोचर, 5 राशि वालों को देगा अप्रत्‍याशित तरक्‍की, पैसों से भरेगी तिजोरी

धनु: बढ़ेगा पैसा और प्‍यार  

शुक्र का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों को धन दिलाएगा. खासतौर पर पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए समय अच्‍छा है. मुनाफा बढ़ेगा. नई डील फाइनल हो सकती है. घर में खुशी का माहौल रहेगा. लव पार्टनर से मनमुटाव दूर होगा और प्‍यार बढ़ेगा. 

मीन: सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी 

शुक्र का गोचर आपके जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ाएगा. आप आरामदायक जिंदगी का आनंद लेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. घर के लिए महंगी चीज या गाड़ी खरीद सकते हैं. सुंदरता बढ़ाने पर खर्च कर सकते हैं. करियर-कारोबार में तरक्‍की होगी. 

(यह भी पढ़ें: कमाल का है मई का चंद्र चमत्कार, बदल जाएगी 5 राशि वालों की जिंदगी, जानिए वजह 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

Shukra Gochar 2026

Trending news

पाकिस्तान में फिर घुसेगा 'TARA'! ट्रायल से ही सदमे में आ गया है 'जिन्नालैंड'
India Pakistan News in Hindi
पाकिस्तान में फिर घुसेगा 'TARA'! ट्रायल से ही सदमे में आ गया है 'जिन्नालैंड'
बंगाल को मिलेगा 'अधिकारी' तो तमिलनाडु में होगा 'विजय' का राज, आज रचा जाएगा इतिहास
west bengal news in hindi
बंगाल को मिलेगा 'अधिकारी' तो तमिलनाडु में होगा 'विजय' का राज, आज रचा जाएगा इतिहास
कहीं लू का थपेड़ा, कहीं बारिश का सहारा... 9 मई को मौसम देने जा रहा 'डबल अटैक'
weather update
कहीं लू का थपेड़ा, कहीं बारिश का सहारा... 9 मई को मौसम देने जा रहा 'डबल अटैक'
आमों का बगीचा कहलाता है ये देश, बस एक फीसदी करता है एक्सपोर्ट
Mango
आमों का बगीचा कहलाता है ये देश, बस एक फीसदी करता है एक्सपोर्ट
शशि थरूर जिस 'पर्सनैलिटी राइट्स' की चिंता में पहुंचे कोर्ट, जानिए वो है क्या?
Shashi Tharoor
शशि थरूर जिस 'पर्सनैलिटी राइट्स' की चिंता में पहुंचे कोर्ट, जानिए वो है क्या?
केरल विधानसभा में बड़ा बदलाव, हिंदू MLA की संख्या कम; मुस्लिम-ईसाई प्रतिनिधित्व बढ़ा
Kerala
केरल विधानसभा में बड़ा बदलाव, हिंदू MLA की संख्या कम; मुस्लिम-ईसाई प्रतिनिधित्व बढ़ा
जमीन के नीचे, घर के अंदर या बगीचों के बीच, ड्रग्स कहीं भी हो, K9 फौरन ढूंढ़ लेता है
K-9
जमीन के नीचे, घर के अंदर या बगीचों के बीच, ड्रग्स कहीं भी हो, K9 फौरन ढूंढ़ लेता है
सुवेंदु के PA की हत्या पर नया खुलासा, कितने की दी गई सुपारी; हमलावर की पहचान हुई?
DNA
सुवेंदु के PA की हत्या पर नया खुलासा, कितने की दी गई सुपारी; हमलावर की पहचान हुई?
ये 'ताज' नहीं आसां... आग का दरिया है, CM बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां
DNA
ये 'ताज' नहीं आसां... आग का दरिया है, CM बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां
'बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन...', चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का नया दावा
Rahul Gandhi
'बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन...', चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का नया दावा