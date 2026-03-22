Saptahik Rashifal (23 Mar to 29 Mar 2026): 26 मार्च को शुक्र गोचर करके मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 2 दिन बाद 29 मार्च को केतु गोचर करके मघा नक्षत्र में आएंगे. मार्च के आखिरी हफ्ते में हो रहे इन ग्रह गोचर का सभी राशियों पर असर होगा.

एक ओर कुछ राशि वालों को प्रमोशन, पैसे से जुड़ी अच्‍छी खबर मिल सकती है. तो कुछ राशि वालों को संतुलन बनाने और सावधानी बरतनी होगी. जानिए मेष से मीन राशि का 23 से 29 मार्च का साप्‍ताहिक राशिफल.

साप्‍ताहिक राशिफल मार्च 2026

मेष राशि: मेष राशि वालों की जिंदगी में बीते दिनों की उठापटक के बाद चीजें पटरी पर लौटती नजर आएंगी. अधूरे काम पूरे होंगे. लेकिन जल्‍बाजी से बचें. सोच-समझकर फैसले लें. परिवार के साथ अच्‍छा समय बीतेगा. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. मानसिक तनाव दूर होगा. सप्‍ताह के आखिर में कोई अच्‍छी खबर मिल सकती है.

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वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के सामने इस हफ्ते कई मामले स्‍पष्‍टता से आएंगे. जिससे आप चीजों को अच्‍छी तरह देख-समझकर आगे बढ़ेंगे. ऐसे समय में योजना बनाकर किए गए काम बड़ी सफलता दिलाएंगे. परिजनों-दोस्‍तों के साथ अच्‍छा समय बिताएंगे. सेहत में बेहतरी आएगी और आप अच्‍छी लाइफस्‍टाइल फॉलो करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे. करियर और धन की स्थिति भी अच्‍छी रहेगी.

मिथुन राशि: मिथुन राशि वाले कुछ लोग नई शुरुआत कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले देख लें कि सारी चीजें ठीक हैं. वहीं नए अवसर सामने आ सकते हैं. दोस्‍तों से मिलने से तनाव दूर होगा. प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ होगी. कुल मिलाकर समय अच्‍छा है. जो काम पूरे न हों उन्‍हें लेकर घबराएं नहीं, इंतजार करें.

कर्क राशि: कर्क राशि वाले इस हफ्ते बेवजह इमोशनल होने से बचें. वरना अपने हाथ से काम खराब कर लेंगे. आपको वर्कप्‍लेस पर नई जिम्‍मेदारी मिल सकती है, उसे निभाने में लापरवाही ना करें. भविष्‍य में इसका लाभ मिलेगा. गलतफहमी से बचें.

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सिंह राशि: सिंह राशि वाले इस हफ्ते जोश में रहेंगे. आप नई ऊर्जा से लबरेज होकर काम निपटाएंगे. काम करने में मजा आएगा. जिससे अच्‍छे नतीजे मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आप पर्सनल लाइफ को भी पूरा समय देंगे और खुश रहेंगे. निवेश संबंधी फैसले सोच-समझकर लें.

कन्या राशि: कन्‍या राशि वाले लोग काम पर फोकस करें. लापरवाही ना करें. वरना बड़ी गलती कर सकते हैं. वहीं ओवरथिंकिंग से बचें. परिवार में सब ठीक रहेगा. किसी सदस्‍य से संबंधित अच्‍छी खबर मिल सकती है. जंक फूड और गलत लाइफस्‍टाइल से दूरी बनाकर रखना ही अच्‍छा है.

तुला राशि: तुला राशि वालों को इस हफ्ते बॉस या किसी सीनियर का सपोर्ट मिल सकता है. साथ ही नई जिम्‍मेदारी मिल सकती है. काम अच्‍छा चलेगा. रिश्‍तों में दिखावटीपन या परफेक्‍शन से बचें. समझदारी से काम लें. आर्थिक मामले आपकी मर्जी के मुताबिक बनेंगे, जिससे इनकम, खर्च और बचत का बैलेंस बना रहेगा. बाहर का खाने से बचें.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वाले इस हफ्ते काम में फोकस कर पाएंगे, जिससे लक्षित टारगेट पूरा करने में सफल हो सकते हैं. इस हफ्ते लेन-देन सावधानी से करें. साथ ही फैसले जल्‍दबाजी में ना करें. यदि किसी तरह की शारीरिक समस्‍या है तो डॉक्‍टर से मिलने में देरी ना करें. खानपान सही रखें.

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धनु राशि: धनु राशि वालों को इस हफ्ते सतर्क रहने की जरूरत है. विशेषतौर पर प्रोफेशनल लाइफ में गड़बड़ी ना करें. आपकी गलती पकड़ में सकती है और आपके काम करने के तरीके पर सवाल उठ सकता है. इस हफ्ते खर्च बढ़ सकता है. लेकिन हर हाल में पॉजिटिव रहें क्‍योंकि इससे आपको लाभ होगा.

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए भले ही प्रोफेशनल लाइफ में समय बहुत अच्‍छा ना रहे, लेकिन इस समय फिटनेस पर काम करने का फायदा मिलेगा. लिहाजा हर हाल में अपनी रूटीन अच्‍छी रखें. परिवार से मदद मिल सकती है. सेहत अच्‍छी रहेगी. आर्थिक स्थिति औसत रहेगी.

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों को इस हफ्ते क्रिएटिव सोच लाभ दे सकती है. इसलिए इस समय का उपयोग करें, कुछ नया प्‍लान करें. आर्थिक उन्‍नति मिलेगी. फालतू खर्च ना करें. शॉपिंग करें तो यह देखकर करें कि क्‍या वाकई आपको इसकी जरूरत है. संतुलित डाइट लें.

मीन राशि: मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते कई मामलों में लाभ हो सकता है. प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होने के योग हैं. आर्थिक स्थिति अच्‍छी रहेगी. लेकिन उधार देने से बचें. भले ही थोड़ी बचत करें, लेकिन जरूर करें. एक्‍सरसाइज करने से लाभ होगा. बेवजह शॉपिंग ना करें.



(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)