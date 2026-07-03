/कुछ ही घंटों में सक्रिय होगी शुक्र-केतु की युति, तुला समेत 4 राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पैसा

Shukra Ketu Yuti 2026: शुक्र ग्रह 4 जुलाई 2026 को सिंह राशि में जा रहे हैं, जहां उनकी पापी ग्रह केतु से युति होगी, जिसका असर सभी राशियों पर होगा. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है. शुक्र राशि के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं. शुक्र मघा नक्षत्र में आ रहे हैं, जिसके स्वामी केतु हैं.
इस तरह शुक्र का केतु के साथ दोहरा संबंध बन रहा है. जिसका अच्छा-बुरा असर मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर होगा. ज्योतिष के अनुसार, 4 राशियों के लिए शुक्र का ये डबल गोचर जबरदस्त लाभ दे सकता है.
द्रिक पंचांग के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को शाम 07:18 बजे शुक्र सिंह राशि में आएंगे. साथ ही नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे और मघा नक्षत्र में आएंगे. ये दोनों बदलाव शुक्र-केतु की डबल युति बना रहे हैं. शुक धन-समृद्धि, प्यार के कारक हैं, वहीं केतु अध्यात्म के कारक हैं. वे भ्रम देते हैं, डिटैचमेंट की भावना देते हैं. जानिए ये किन 4 राशियों के लिए शुभ साबित होगा.
वृषभ राशि : वृषभ राशि वालों को अचानक बड़ा धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. साथ ही आपका मान-सम्मान और पद बढ़ेगा. कुछ जातकों को बड़े पद और पैसे के साथ नई नौकरी का ऑफर मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. रिश्तों में कभी-कभी डिटैचमेंट की भावना रह सकती है लेकिन यह समय आपको एक मजबूत रिश्ते में बांध भी सकता है.
मिथुन राशि : मिथुन राशि वालों को शुक्र का यह डबल गोचर विदेश यात्राएं करवा सकता है. आर्थिक लाभ होने के भी योग हैं. आप जिंदगी को नए नजरिए से देखेंगे.
सिंह राशि: सिंह राशि वालों को यह समय प्रमोशन और पैसा दिलाएगा. सरकार से लाभ हो सकता है. लेकिन ईगो और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.
तुला राशि: तुला राशि के स्वामी शुक्र का डबल गोचर कई शुभ योग बना रहा है. नौकरी करने वालों के लिए बड़ा सकारात्मक इंतजार कर रहा है. बिजनेस के लिए भी समय मुनाफा देने वाला है. पुराना पैसा मिल सकता है. अविवाहित लोगों का रिश्ता तय हो सकता है.
(Disclaimer- ग्रह और नक्षत्र गोचर - यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)