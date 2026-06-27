सूर्य की राशि में शुक्र-केतु की खतरनाक युति, 4 राशियों पर भारी हैं जुलाई के ये 9 दिन!

द्रिक पंचांग के अनुसार, 4 जुलाई 2026 की शाम 07:18 बजे शुक्र ग्रह कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. सिंह राशि में पहले से क्रूर ग्रह केतु मौजूद हैं. जिससे सूर्य की राशि सिंह में सूर्य और केतु की होगी, जिसे कुछ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है.
ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर के अनुसार, शुक्र केतु की युति वैसे तो कई राशियों के लिए कुछ न कुछ मामलों में चुनौतिपूर्ण साबित हो सकती है. लेकिन 3 राशियों को खासतौर पर सतर्क रहने की जरूरत है.
वैसे तो शुक्र ग्रह 4 जुलाई 2026 से 1 अगस्त 2026 तक सिंह राशि में रहेंगे. लेकिन इस युति का नकारात्मक असर 12 से 13 जुलाई तक ही रहेगा. इसके बाद स्थितियां ठीक होने लगेंगी. युति का असर तब तक ही ज्यादा रहता है जब तक कि वे ऐसी डिग्री पर हों, जब वे बेहद करीब हों, उसके बाद उनकी युति का प्रभाव घट जाता है. शुक्र-केतु की युति का प्रभाव भी 10 दिन तक ही ज्यादा रहेगा.
मेष राशि : शुक्र-केतु की युति आपकी लव लाइफ पर बुरा असर डालेगा. किसी तीसरे के कारण पार्टनर से गलतफहमी हो सकती है. शादीशुदा जिंदगी में भी मनमुटाव हो सकता है. बेहतर है इस दौरान कम बोलें और जीवनसाथी की भावनाओं का ध्यान रखें.
वृषभ राशि : वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और उनका केतु के साथ आना इस राशि वालों को तनाव बेचैनी दे सकता है. करियर में भी उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है. लेकिन काम का बोझ भी बढ़ेगा. थकान रह सकती है. कड़वा बोलने से बचें, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं.
सिंह राशि : शुक्र और केतु की युति सिंह राशि में ही हो रही है और सबसे ज्यादा समस्या इस राशि वालों को हो सकता है. उलझन, बेचैनी, अस्थिरता रह सकती है. लव पार्टनर पर बेवजह शक न करें, वरना रिश्ता कमजोर हो सकता है. गले-पेट से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी न करें.
तुला राशि : तुला राशि वालों को भी इन 10 दिनों में सतर्कता बरतने की जरूरत है. काम ज्यादा रहेगा. आपका समय कहां निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा. खर्च रहेगा. आप विलासिता की चीजों पर बहुत पैसा बहा सकते हैं.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)