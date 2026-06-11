Shukra Nakshtra gochar in pushya 2026 effect on Rashi: 11 जून 2026 का दिन ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से विशेष है. एक ओर आज अधिकमास की परमा एकादशी है, वहीं धन-समृद्धि के कारक शुक्र धन-सौभाग्य देने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर गए है. धन के दाता शुक्र का धन-सम्मान देने वाले नक्षत्र में आना अत्यंत शुभ है.
शुक्र का पुष्य नक्षत्र में गोचर 4 राशि वालों का भाग्य जगा देगा. उन्हें धन, सफलता और मान-सम्मान देगा. बता दें कि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और शनि-शुक्र मित्र ग्रह हैं. शुक्र 11 जून 2026 से 22 जून 2026 तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. जानिए ये समय किन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ देगा.
वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का पुष्य नक्षत्र में आना इस राशि वालों का आकर्षण बढ़ाएंगे. आपकी बातों और पर्सनालिटी का ऐसा असर होगा कि लोग खिंचे चले आएंगे. आपके विचारों में स्पष्टता रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. धन-संपत्ति बढ़ेगी. रोजी-रोजगार में तरक्की मिलेगी.
कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का पुष्य नक्षत्र में गोचर मान-सम्मान बढ़ाएगा. करियर से जुड़ी सफलता मिल सकती है. आपकी योजनाएं पूरी होंगी. आपके रिश्ते बेहतर होंगे. लाइफ पार्टनर से अच्छी बनेगी. सही निर्णय ले पाएंगे, जिनका भविष्य में लाभ होगा.
तुला राशि के भी स्वामी शुक्र हैं और उनका पुष्य नक्षत्र में आना इस राशि वालों के लिए धन की आवक बढ़ाएगा. निवेश से लाभ होगा. रुका हुआ पैसा मिलेगा. जीवन स्तर बेहतर होगा. कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों का विशेष लाभ हो सकता है. तरक्की के मौके मिलेंगे.
शुक्र का पुष्य नक्षत्र में आना मीन राशि वालों को पद, पैसा, प्रतिष्ठा और प्यार देगा. इन लोगों को धन लाभ हो सकता है, जिससे लंबे समय से चल रही आर्थिक अस्थिरता दूर हो सकती है. सम्मान बढ़ेगा. किसी विवादित मामले में जीत हो सकती है. लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा. आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण बढ़ेगा.
शुक्रवार का व्रत रखें और मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें. खीर या मिश्री का भोग लगाएं. शु्क्र के बीज मंत्र 'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' या एकाक्षरी बीज मंत्र 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें.
ना चाहिए.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)