4 राशि वालों को अचानक मिलेगी खुशखबरी! आज बना शनि-शुक्र का षडाष्टक योग

इस समय शनि मीन राशि में हैं और शुक्र सिंह राशि में हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 23 जुलाई 2026 की सुबह 09:46 बजे शुक्र और शनि ग्रह एक-दूसरे से 150 डिग्री पर होंगे. जिससे ज्योतिष के अनुसार इनके बीच षडाष्टक दृष्टि योग बनेगा. षडाष्टक योग का शुभ और अशुभ दोनों ही फल देता है.
जयपुर के ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता के अनुसार चूंकि यह षडाष्टक दृष्टि योग शुक्र और शनि के बीच बन रहा है, जो मित्र ग्रह हैं. इसका शुभ प्रभाव कुछ राशियों पर हो सकता है. इस शनि-शुक्र का षडाष्टक दृष्टि योग करीब 3 से 4 दिन तक रह सकता है. जानिए ये लकी राशियां कौन-सी हैं.
वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र-शनि का यह षडाष्टक योग शुभ फल दे सकता है क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं. यह समय इन लोगों को करियर में नए मौके दिला सकता है. आर्थिक लाभ हो सकता है. अचानक कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. साथ ही निवेश से लाभ हो सकता है.
तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और यह षडाष्टक योग आप लोगों की जिंदगी में धन व सुख-सुविधाएं बढ़ा सकता है. पार्टनरशिप में काम करने वालों को उम्मीद से बड़ी सफलता या पैसा मिल सकता है. वहीं नौकरी करने वालों को नई जॉब मिल सकती है. कुछ लोग नई गाड़ी खरीद सकते हैं.
मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शुक्र-शनि का षडाष्टक योग लाभ दे सकता है. यह योग रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत दे रहा है. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं. साथ ही परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है.
कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और शुक्र-शनि का षडाष्टक योग कुंभ राशि वालों के लिए तरक्की के योग बना रहे हैं. साथ ही इन लोगों को विदेश से लाभ हो सकता है. उदाहरण के लिए - विदेश से जुड़ा व्यापार करने वालों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है या नौकरी करने वालों को विदेश में नौकरी मिल सकती है. जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है. कुछ लोग घर या संपत्ति खरीद सकते हैं.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)