Advertisement
trendingNow13012298
Hindi Newsऐस्ट्रो

हे भगवान ! शादी के लिए बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी चला जाएगा खाली, बन रहा एक बेहद अशुभ योग

Shukra Tara Asta 2026 : बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिनों को शादी, नए कार्य आदि के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है. लेकिन साल 2026 में बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी खाली चला जाएगा और इस दिन शादियां नहीं हो पाएंगी. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हे भगवान ! शादी के लिए बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी चला जाएगा खाली, बन रहा एक बेहद अशुभ योग

Vivah Muhurat January 2026 : हिंदू धर्म में हर शुभ-मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है. शुभ मुहूर्त में किए गए काम शुभ फल देते हैं. वहीं साल के कुछ दिनों को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है. जैसे बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया आदि. इन शुभ दिनों को शुभ-मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना गया है. यानी कि बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया का पूरा दिन इतना शुभ होता है कि बिना मुहूर्त निकाले इन दोनों दिन में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है. 
यह भी पढ़ें: दुश्‍मन शनि की राशि में आकर भिड़ेंगे सूर्य, 2026 में 4 राशि वालों को मिलेगी ऐसी सक्‍सेस, रेड कारपेट पर होगा वेलकम

कब है बसंत पंचमी? 

हिंदू पंचांग के अनुसार, बसंत पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी 2026 के तड़के सुबह 02:28 पर होगी और इसका समापन 23 व 24 जनवरी 2026, शनिवार की मध्‍यरात्रि 01:46 बजे होगा. उदयातिथि के अनुसार बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 07:15 बजे से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक रहेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्रादित्‍य राजयोग, 2026 की मकर संक्रांति से चांदी काटेंगे 3 राशि वाले लोग, मिलेगा राजसी वैभव

बसंत पंचमी के दिन डूबा रहेगा तारा 

ज्‍योतिष शास्‍त्र के अनुसार शुभ-मांगलिक कार्य करने के लिए गुरु और शुक्र तारा का उदित रहना जरूरी माना गया है. गुरु और शुक्र शुभ ग्रह माने गए हैं. इन ग्रहों के उदित रहने के दौरान किए गए काम शुभ फल देते हैं. शादी का मुहूर्त तभी शुभ माना जाता है जब ये दोनों ग्रह उदित हों. इन ग्रहों के अस्‍त रहते शादी करने से वैवाहिक जीवन में समस्‍याएं देता है. आम बोलचाल की भाषा में इसे तारा डूबना कहा जाता है. 

यह भी पढ़ें: पूरे साल चौतरफा पैसा कूटेंगे मीन राशि वाले, 2026 करियर में लगाएगा चार चांद, पढ़ें वार्षिक राशिफल

डेढ़ महीने से ज्‍यादा अस्‍त रहेंगे शुक्र 

शुक्र ग्रह 13 दिसंबर 2025 से अस्‍त होने जा रहे हैं और 31 जनवरी 2026 तक अस्‍त रहेंगे. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकेंगे. बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को इसी बीच पड़ रही है. लिहाजा शादी के लिए अबूझ मुहूर्त होने के बाद भी शुक्र अस्‍त के कारण इस दिन श‍ादियां नहीं हो सकेंगी. 

फरवरी 2026 में होंगी शादियां 

31 जनवरी 2026 की शाम को शुक्र उदय होने के बाद शादियां प्रारंभ होंगी. लिहाजा फरवरी 2026 से ही विवाह मुहूर्त प्रारंभ होंगे, जो कि 15 मार्च 2026 से मीन खरमास प्रारंभ होने के पहले तक जारी रहेंगे.  

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

shukra asta 2026

Trending news

बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट