हे भगवान ! शादी के लिए बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी चला जाएगा खाली, बन रहा एक बेहद अशुभ योग

Shukra Tara Asta 2026 : बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिनों को शादी, नए कार्य आदि के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है. लेकिन साल 2026 में बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी खाली चला जाएगा और इस दिन शादियां नहीं हो पाएंगी.
Vivah Muhurat January 2026 : हिंदू धर्म में हर शुभ-मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है. शुभ मुहूर्त में किए गए काम शुभ फल देते हैं. वहीं साल के कुछ दिनों को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है. जैसे बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया आदि. इन शुभ दिनों को शुभ-मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना गया है. यानी कि बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया का पूरा दिन इतना शुभ होता है कि बिना मुहूर्त निकाले इन दोनों दिन में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है.
कब है बसंत पंचमी?
हिंदू पंचांग के अनुसार, बसंत पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी 2026 के तड़के सुबह 02:28 पर होगी और इसका समापन 23 व 24 जनवरी 2026, शनिवार की मध्यरात्रि 01:46 बजे होगा. उदयातिथि के अनुसार बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 07:15 बजे से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक रहेगा.
बसंत पंचमी के दिन डूबा रहेगा तारा
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ-मांगलिक कार्य करने के लिए गुरु और शुक्र तारा का उदित रहना जरूरी माना गया है. गुरु और शुक्र शुभ ग्रह माने गए हैं. इन ग्रहों के उदित रहने के दौरान किए गए काम शुभ फल देते हैं. शादी का मुहूर्त तभी शुभ माना जाता है जब ये दोनों ग्रह उदित हों. इन ग्रहों के अस्त रहते शादी करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं देता है. आम बोलचाल की भाषा में इसे तारा डूबना कहा जाता है.
डेढ़ महीने से ज्यादा अस्त रहेंगे शुक्र
शुक्र ग्रह 13 दिसंबर 2025 से अस्त होने जा रहे हैं और 31 जनवरी 2026 तक अस्त रहेंगे. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकेंगे. बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को इसी बीच पड़ रही है. लिहाजा शादी के लिए अबूझ मुहूर्त होने के बाद भी शुक्र अस्त के कारण इस दिन शादियां नहीं हो सकेंगी.
फरवरी 2026 में होंगी शादियां
31 जनवरी 2026 की शाम को शुक्र उदय होने के बाद शादियां प्रारंभ होंगी. लिहाजा फरवरी 2026 से ही विवाह मुहूर्त प्रारंभ होंगे, जो कि 15 मार्च 2026 से मीन खरमास प्रारंभ होने के पहले तक जारी रहेंगे.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)