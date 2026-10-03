Shukra Vakri 2026: दैत्य गुरु शुक्र इस समय अपनी ही राशि तुला में हैं. जिससे मालव्य राजयोग बन रहा है. लेकिन 3 अक्टूबर यानी कि आज से शुक्र तुला राशि में ही वक्री हो रहे हैं. ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता के अनुसार, इससे शुक्र की ऊर्जा बाहर के बजाय भीतर की ओर मुड़ जाती है, जिससे पैसे, रिश्तों और प्रेम पर गहरा असर होता है. कुछ मामलों में शादीशुदा जिंदगी या लव लाइफ में गलतफहमियां आ सकती हैं, तो किसी के पुराने प्यार की वापसी हो सकती है. वहीं खर्च भी बढ़ सकता है. व्यापारिक सौदों पर असर पड़ सकता है.
द्रिक पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर 2026 दोपहर 12:45 बजे से वक्री होंगे और 14 नवंबर 2026 की सुबह 05:57 तक रहेंगे. इसके बाद मार्गी होंगे. यानी कि 42 दिन तक शुक्र वक्री रहेंगे. इसका कुछ राशियों पर शुभ असर होगा लेकिन 5 राशियों के लिए यह अशुभ फल दे सकता है. जानिए ये राशियां कौन-सी हैं.
मेष राशि वालों के लिए शुक्र की उल्टी चाल खर्च बढ़ा सकती है. बजट देखकर चलें और फिजूलखर्ची से बचें. लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर से कोई गलतफहमी हो सकती है. मनमुटाव हो सकता है.
सिंह राशि वालों के लिए शुक्र की वक्री चाल रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है. आप किसी से कड़वा बोल सकते हैं, जो सामने वाले को बुरा लग सकता है. खासतौर पर कार्यक्षेत्र में व्यवहार अच्छा रखें. बिना सोचे-समझे काम न करें.
वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र की उल्टी चाल बड़े खर्च का कारण बन सकती है. साथ ही बड़ा कर्ज लेना पड़ सकता है या कोई आपसे बड़ी रकम उधार मांग सकता है. कुल मिलाकर पैसा जाने या अटकने के योग बन रहे हैं. इस समय में सेहत का भी ख्याल रखें.
मकर राशि वालों के लिए शुक्र की उल्टी चाल जॉब-बिजनेस में नुकसान करवा सकती है. किसी सीनियर से झगड़ा हो सकता है या किसी क्लाइंट्स से विवाद हो सकता है. इसलिए कोई भी डील, कागज देखकर साइन करें.
मीन राशि वालों के लिए शुक्र का वक्री होना शादीशुदा जिंदगी में तनाव दे सकता है. पार्टनरशिप में कोई समस्या हो सकती है. धैर्य से काम लें. कोई पुराना राज सामने आ सकता है. बेहतर है जरूरी मामलों में ट्रांसपेरेंसी रखें.
- हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, खीर या दूध से बनी बर्फी अर्पित करें.
- रोज 'ऊं शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
- रोजाना इत्र लगाएं. घर में रहें तो भी साफ कपड़े पहनें और इत्र लगाएं.
(Disclaimer: यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)