Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न, अथाह धन और सुख प्राप्ति के लिए जानें अचूक और आसान उपाय!

Friday Remedies For Money: धार्मिक मान्यता के अनुसार हर शुक्रवार (Friday) को धन की देवी मां लक्ष्मी (Goddess Laxmi) की पूजा आराधना की जाती है. इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं उनके जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक तंगी नहीं रहती है और ऐसे व्यक्ति को भारी से भारी कर्ज से मुक्ति मिलती है.शुक्रवार के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो बड़े से बड़े पैसों से जुड़े संकल से पार पाया जा सकता है. इस कड़ी में हम कुछ आसान और अचूक उपायों के बारे में जानेंगे जिनको करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे धन संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान प्राप्त किया जा सकता है. आइए कुछ उपायों के बारे में जानें.

मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये शुक्रवार के उपाय

मां लक्ष्मी की पूजा करें

हर शुक्रवार को सुबह के समय स्नान आदि कर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और फिर पूरे विधि-विधान से धन की देवी की पूजा अर्चना करें. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर पैसे से जुड़ी समस्याओं से उबरने का रास्ता दिखाएंगी. शुक्रवार का व्रत करें तो पूजा करने के इस उपाय के शुभ परिणाम जल्द दिखेंगे.

श्री सूक्त का पाठ

लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अगर हर शुक्रवार को एक नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करें तो धन की दिक्कत और भारी कर्ज से छुटकारा मिलेगा. कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा और जीवन में सुख संपदा की वृद्धि होगी.

चीटियों को भोग अर्पित करें

अगर लाख कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं लग पा रही है, लाख कोशिशों के बाद भी व्यापार में हानि की स्थिति बनी रहती है तो शु्क्रवार को काली चींटियों को आटे और चीनी का भोग कराएं, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर परेशानियों को दूर करेंगी.



पति-पत्नी में बढ़ेगा प्रेम

पति-पत्नी के रिश्ते में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है तो शुक्रवार के दिन प्रेमपूर्ण पक्षी जोड़े की फोटो को अपने बेडरूम में लगाएं. रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ेगी और कुंडली में शुक्र मजबूत होगा.



सफेद कपड़े और गुलाबी कपड़े पहनें

शुक्र ग्रह को कुंडली में शांत करने और मजबूत करने के लिए व माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए एक अचूक उपाय करना शुभ परिणाम दे सकता है. इसके लिए शुक्रवार के दिन नियम से सफेद कपड़े, गुलाबी कपड़े या महंगे चमकदार कपड़े धारण करें तो हर ओर से सफलता आपके पास आएगी और धन की दिक्कत दूर होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

