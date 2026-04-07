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Signature Astrology: सिग्नेचर में डॉट्स का बनना मामूली नहीं, आपका हस्ताक्षर बताता है भविष्य

Signature Astrology: क्या आपके भी सिग्नेचर में डॉट्स बनता है, सिग्नेचर में मार्स लाइन क्या होता है? ऐसे ही तो इसे का बनना मामूली नहीं, ज्योतिषाचार्य से जानिए आपका हस्ताक्षर आपके बारे में क्या बताता है.

Written By  Vivek Tripathi|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 07, 2026, 02:56 PM IST
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Signature Astrology: ज्योतिष शास्त्र के विस्तार की सीमा कहां तक है यह कह पाना मुश्किल है क्योंकि इसमें शोध की गुंजाइश इसे परिपक्व बनाती है और इसकी सीमा को भी बढ़ाती है. इसी क्रम में शोध द्वारा ज्योतिष की एक और नई विधा का जन्म हुआ जिसमें हस्ताक्षर के द्वारा भविष्य को बताने की शुरुआत हुई और हस्ताक्षर में ग्रहों की खोज हुई. इस विधा का नाम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी यानी हस्ताक्षर ज्योतिष रखा गया.

सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ग्रहों से संबंध
हस्ताक्षर ज्योतिष में हस्तरेखा यानी राइटिंग नहीं पढ़ी जाती बल्कि मात्र हस्ताक्षर ही पढ़ा जाता है और इसके माध्यम से ग्रहों की गणना की जाती है. इसमें सम्पूर्ण नौ ग्रहों की खोज की गई, इसका मतलब है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को पढ़कर किसी भी व्यक्ति के भूत,वर्तमान और भविष्य को बताया जा सकता है, इसकी खोज का श्रेय श्री विवेक त्रिपाठी को जाता है जिन्हें हस्ताक्षर ज्योतिष का जनक (Father of Signature Astrology) कहा जाता है.

सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में वैज्ञानिक संकेत
सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कई वैज्ञानिक संकेत या सिंबल जोड़े गए जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से सिग्नेचर को पढ़ सकता है. यह वैदिक ज्योतिष की तरह या नाड़ी ज्योतिष की तरह कठिन या दुर्लभ विद्या नहीं है बल्कि इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है और साइन को पढ़कर भविष्य में होने वाली घटना को जान सकता है

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मनी बैग से लेकर मनी बाउल जैसे टर्म
सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मनी बैग, मनी बाउल,मनी फ्लैग,मनी ट्रायंगल,मनी शिप,मनी क्लाउड,मनी माउंटेन,मनी हिल्स,वीनस लाइन,सन लाइन,मरकरी लाइन एवं मार्स लाइन जैसे टर्म गढ़े गए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि संबंधित व्यक्ति जो अपने हस्ताक्षर में उपर्युक्त किसी भी आक्रति का उपयोग करता है तो निश्चित ही उसके जीवन में संबंधित सिंबल से जुड़े ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा

अंग्रेजी के सिग्नेचर में डॉट्स
जब भी कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर में डॉट्स बनाता है यानी किसी रूप में अंग्रेजी के सिग्नेचर में डॉट्स को रखता है तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति शनि से संबंधित है उसके जीवन में शनि ग्रह ज़्यादा एक्टिव है जो सही भी हो सकता है और ख़राब भी यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा प्रसिद्धि चाहता है तो डॉट्स का बनना उसके जीवन में भरपूर प्रसिद्धि लाएगा.

हस्ताक्षर में मंगल रेखा
इसी तरह मंगल रेखा भी हस्ताक्षर में देखी और पढ़ी जा सकती है किसी भी हस्ताक्षर के नीचे खींची गई अंडर लाइन मंगल ग्रह की पहचान कराती है इसका मतलब यह हुआ कि अंडर लाइन ऊर्जा,कर्मठता,आवेश का सिंबल है जो मंगल ग्रह का प्रतीक है
सिग्नेचर का बार बार कटना या एक बार भी पहले अक्षर का कटना आपके संघर्ष को लंबा करता है एक्सीडेंट का सिंबल यह माना जाता हैं

मृत्यु तक की गणना
सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में जीवन से मृत्यु तक की गणना की जा सकती है और जिस तरह कुंडली या हाँथ की रेखा को पढ़कर भविष्य बताया जा सकता है ठीक उसी प्रकार हस्ताक्षर ज्योतिष के माध्यम से भविष्य का ठीक ठीक आंकलन किया जा सकता है

सिग्नेचर संबंधित सलाह
यहां सिग्नेचर संबंधित सलाह बताए जा रहे हैं जिसका उपयोग कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है -

1) हस्ताक्षर में किसी भी तरह का कोई कट आपके साथ भविष्य में होने वाली दुर्घटना को दिखाता है जिसमे आपका अस्पताल जाना तय होता है और सर्जरी से उपचार किए जाने का संकेत देती है. 

2) हस्ताक्षर में डॉट्स या बिंदु का लगना आपके शनि ग्रह को प्रभावित करता है इसका मतलब यह है कि डॉट्स आपको प्रसिद्धि प्रदान करेगा,मेहनत करवाएगा  लेकिन संघर्ष के साथ.  यह कर्ज भी करवाता है,और काम को रुक-रुक कर करवाता है जिससे देर से सफलता प्राप्त होती है. 

3) हस्ताक्षर में पहले अक्षर को पूरे सर्किल के अंदर करने से व्यक्ति अंतर्मुखी होता है और सफलता आसानी से नही मिलती इसके अलावा लंबे समय तक धन घर में नहीं टिकता है ,ऐसे भी समझा जा सकता है कि आय से अधिक खर्च का योग बन जाता है. 

4) सिग्नेचर का डाउन वर्ड यानी नीचे की तरफ़ जाना मानसिक अशांति का लक्षण होता है ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी और अपने आप को कष्ट पहुँचाने वाला माना जाता है,हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था ,द्वितीय विश्वयुद्ध का सबसे बड़ा कारण था उसका सिग्नेचर डाउनवर्ड था और अंत में आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया. 

5) हस्ताक्षर का 45 डिग्री पर किया जाना आपके वैवाहिक जीवन में कटु अनुभव लाता है,पति-पत्नी में मन -मुटाव,अविश्वास सामान्य बात रहती है और अंततः तलाक का कारण बनता है.

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Vivek Tripathi

विवेक त्रिपाठी को ज्योतिषीय ज्ञान विरासत में अपने पिताजी श्री केशव दत्त त्रिपाठी “चैतन्य “ जी से मिला , वर्ष 1992 से ही हस्ताक्षर देख कर उसका विश्लेषण करने की प्रवृत्ति जाग्रत हुई,पिताजी के वैदिक ए...और पढ़ें

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