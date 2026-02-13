Astro Tips: चांदी खरीदने के लिए ये दिन और मुहूर्त हैं सबसे शुभ, मिलती है मां लक्ष्मी की विशेष कृपा

Advertisement
Silver Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्रमा से बताया गया है. मान्यता है कि चांदी धारण करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है. इसलिए इस धातु की खरीदारी के लिए भी शास्त्रों में शुभ समय का जिक्र किया गया है. आइए जानते हैं कि चांदी खरीदने के लिए कौन से दिन अवसर शुभ होते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:38 AM IST
Silver Astro Tips: हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व रहा है. मान्यता है कि हमारे जीवन की दिशा सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के संतुलन पर टिकी होती है. जहां सकारात्मक ऊर्जा सफलता के द्वार खोलती है, वहीं चांदी जैसी पवित्र धातु का इसमें बड़ा योगदान माना जाता है. वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, चांदी न सिर्फ शीतलता प्रदान करती है, बल्कि सही समय पर खरीदी जाए तो यह भाग्य को भी चमका सकती है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, चांदी का संबंध मन के कारक ग्रह चंद्रमा से है. शास्त्रों में चांदी की खरीदारी के लिए कुछ शुभ अवसर और दिनों का जिक्र किया गया है. मान्यता है कि इन अवसरों पर चांदी की खरीदारी करने से वह अक्षय बना रहता है, यानी वह नष्ट नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं कि चांदी खरीदने के लिए शास्त्रों में कौन-कौन से दिन और अवसर शुभ माने गए हैं. 

चांदी खरीदने के लिए सबसे शुभ अवसर

पुष्य नक्षत्र- नक्षत्रों का राजा माना जाने वाला पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए सर्वोत्तम है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस नक्षत्र में खरीदी गई चांदी न सिर्फ स्थायी संपत्ति बनाती है, बल्कि आर्थिक उन्नति के नए अवसर का भी निर्माण करती है. 

गुरुवार (बृहस्पतिवार)- गुरुवार का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है. जो धन, ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं। इस दिन चांदी का निवेश करना आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता और स्थिरता लाने वाला माना जाता है।

अक्षय तृतीया- वैशाख मास में आने वाला यह पर्व अबूझ मुहूर्त होता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी निवेश अक्षय (जिसका कभी क्षय न हो) होता है. चांदी की खरीदारी के लिए यह साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है.

चांदी से जुड़े लाभकारी टिप्स

दुकान की दिशा का चुनाव- चांदी खरीदते समय प्रयास करें कि ज्वेलरी स्टोर या दुकान उत्तर या पूर्व दिशा में स्थित हो. वास्तु में ये दिशाएं कुबेर और इंद्र की मानी जाती हैं, जो समृद्धि को आकर्षित करती हैं.

सजावट में चांदी का प्रयोग- घर के मंदिर में चांदी की मूर्तियां या लिविंग रूम में चांदी के शोपीस रखना शुभ होता है. चांदी के बर्तनों का उपयोग घर की वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करता है.

साफ-सफाई का रखें ख्याल- चांदी की सकारात्मक ऊर्जा तभी बनी रहती है जब वह चमकती रहे. काली पड़ी या धूल जमी चांदी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है, इसलिए इसे नियमित रूप से साफ करते रहें.

उचित रखरखाव- जब चांदी की वस्तुओं का उपयोग न हो रहा हो, तो उन्हें व्यवस्थित तरीके से किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। घर में चांदी को इधर-उधर बिखेर कर रखने से बचना चाहिए, क्योंकि अव्यवस्था से बरकत रुक जाती है.

ज्योतिष में क्या है चांदी का महत्व

ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है. चूंकि चांदी की प्रकृति शीतल होती है, इसलिए इसे धारण करने से व्यक्ति का मानसिक तनाव कम होता है. जिन लोगों का मन विचलित रहता है या जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उन्हें चांदी धारण करने की सलाह दी जाती है. यह भावनाओं में आने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित कर शांति प्रदान करती है. 

शुक्र ग्रह और भौतिक सुख

चांदी का संबंध शुक्र ग्रह से भी जोड़ा जाता है, जो ऐश्वर्य, सौंदर्य और प्रेम के देवता हैं. चांदी धारण करने या घर में रखने से सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती है. इसे पहनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है और सामाजिक आकर्षण बढ़ता है. 

किस दिशा में रखें चांदी

वास्तु शास्त्र में चांदी को सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला माना गया है. मान्यता है कि तिजोरी में चांदी का एक सिक्का या चौकोर टुकड़ा रखने से धन की आवक बनी रहती है और अनावश्यक खर्चे रुकते हैं. घर के उत्तर-पूर्व (ईशान) कोने में चांदी की कोई वस्तु रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

