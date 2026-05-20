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चांदी की चेन रातों-रात चमका सकती है आपकी किस्मत, जानें ये 5 चमत्कारी फायदे

Silver chain benefits: ज्योतिष के मुताबिक, गले में चांदी की चेन पहनने से चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे तनाव दूर होता है, गुस्सा कम होता है और सुख-समृद्धि बढ़ती है. हालांकि, कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही न होने पर इसके उल्टे प्रभाव भी हो सकते हैं, इसलिए इसे हमेशा सोमवार या शुक्रवार को सही नियमों के साथ ही पहनना चाहिए.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 20, 2026, 01:21 PM IST
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चांदी की चेन रातों-रात चमका सकती है आपकी किस्मत, जानें ये 5 चमत्कारी फायदे

Silver chain benefits: चांदी की चेन सिर्फ एक सुंदर गहना नहीं मानी जाती है. ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में भी इसका खास महत्व बताया गया है. कई लोग मानते हैं कि चांदी पहनने से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है. ज्योतिष के मुताबिक चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना जाता है. इसलिए इसे पहनने से मानसिक संतुलन और सुख समृद्धि बढ़ने की बात कही जाती है. यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग चांदी की चेन पहनना पसंद करते हैं. खासकर पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में चांदी को शुभ धातु माना जाता है.

मन की बेचैनी और तनाव कम होगा

ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक चांदी की चेन पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है. कहा जाता है कि इससे मन की बेचैनी और तनाव कम हो सकता है. कई लोग इसे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने वाला भी मानते हैं. मान्यता है कि चांदी शरीर की गर्मी को संतुलित रखने में मदद करती है. कुछ लोग इसे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद मानते हैं. इसके अलावा शुक्र ग्रह मजबूत होने से धन और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने की बात भी कही जाती है. रिश्तों में मिठास और आपसी समझ बढ़ाने के लिए भी लोग चांदी पहनते हैं.

गुस्सा होगा कम, और सुधरेगी आर्थिक स्थिति

महिलाओं के लिए चांदी की चेन को काफी शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इसे पहनने से भावनात्मक संतुलन बना रहता है और मन शांत रहता है. कई महिलाएं मानती हैं कि चांदी त्वचा की चमक बढ़ाने में भी मदद करती है. वहीं पुरुषों के लिए भी इसके कई फायदे बताए जाते हैं. मान्यता है कि चांदी पहनने से गुस्सा कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है. कुछ लोग इसे आर्थिक तरक्की से भी जोड़कर देखते हैं. यही कारण है कि आजकल फैशन के साथ साथ ज्योतिषीय कारणों से भी लोग चांदी की चेन पहन रहे हैं.

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दिख सकते हैं उल्टे प्रभाव

आध्यात्मिक नजरिए से भी चांदी को खास माना गया है. कई लोग ध्यान और साधना के समय चांदी पहनना शुभ मानते हैं. कहा जाता है कि इससे मन एकाग्र रहता है और ध्यान लगाने में आसानी होती है. कुछ धार्मिक मान्यताओं में इसे नकारात्मक शक्तियों से बचाने वाला भी बताया गया है. हालांकि ज्योतिष के जानकार यह भी कहते हैं कि चांदी हर व्यक्ति के लिए लाभकारी नहीं होती. अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही न हो तो इसके उल्टे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं. इसलिए बिना सलाह के चांदी पहनने से बचने की बात कही जाती है.

चांदी की चेन पहनने के नियम

चांदी की चेन पहनने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं. ज्योतिष के अनुसार सोमवार और शुक्रवार का दिन इसे पहनने के लिए शुभ माना जाता है. कई लोग चांदी को गंगाजल से साफ करके पहनते हैं. साथ ही चंद्रमा या शुक्र से जुड़े मंत्रों का जाप भी किया जाता है. चांदी की नियमित सफाई करना भी जरूरी माना जाता है. ताकि उसकी चमक और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे. मान्यता चाहे जो भी हो, लेकिन चांदी की चेन आज भी लोगों के बीच आस्था, फैशन और परंपरा का खास हिस्सा बनी हुई है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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