Leo Monthly Horoscope December 2025 : वैसे तो सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या चल रही है. लेकिन दिसंबर महीने में सिंह राशि वालों को शनि के कष्‍टों से कुछ राहत मिल सकती है. करियर के लिए समय अच्‍छा है, उन्‍नति मिलने के योग हैं. वहीं आर्थिक मामलों के लिहाज से देखें तो पारिवारिक आय में बढ़ोतरी हो सकती है. यहां विस्‍तार से जानिए सिंह राशि का दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल.

सिंह आर्थिक राशिफल दिसंबर 2025 - वित्तीय संभावनाओं के लिए सितारें अनुकूल नहीं बन रहे हैं. इसलिए इस अवधि में आर्थिक पक्ष से समय उत्साहजनक नहीं बना हुआ हैं. अधिनस्थों और श्रमिक वर्ग का आपके द्वारा शोषण हो सकता हैं. यह व्यक्तिगत उद्देश्यों अथवा सामाजिक स्तर को बनाए रखने के लिए आप के द्वारा ऐसा हो सकता हैं. आपको अपने इस स्वभाव पर अंकुश लगाना चाहिए. इसके अलावा नए उद्यम को शुरु करने और इनमें निवेश करने के लिए समय की अनुकूलता नहीं बनी हुई हैं. ग्रहों की प्रतिकूलता बनी हुई है इसलिए ऐसी योजनाओं को स्थगित करना ही लाभकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में बुध-शुक्र की धाकड़ युति 3 राशियों को देगी बंपर लाभ, खरीदनी पड़ जाएगी नोट गिनने की मशीन

Add Zee News as a Preferred Source

सिंह करियर राशिफल दिसंबर 2025 - सितारों की स्थिति इस अवधि में उत्कृष्ट बनी हुई है. यह माह आपके पेशेवर उन्नति के लिए लाभदायक बना हुआ हैं. इस अवधि में आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे. माह अवधि में आप अपने अधीनस्थों की सेवाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे. अपने अधीनस्थों को प्रसन्न रखने के लिए आपको स्वयं प्रयासरत रहना होगा. इस समय में आप उनका बिल्कुल भी शोषण न करें. इससे आप समय की शुभता का लाभ उठाने में सफल नहीं हो पायेंगे. व्यावसायिक सौदों के लिए की गई यात्राएं आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी. इस समय में विशेष रुप से आपका उत्तर दिशा में यात्रा करना उत्तम रहेगा. कुछ अनुभवी व्यक्तियों और वरिष्ठ व्यक्तियों की सेवाएं आपके लिए उपयोगी साबित होंगी. पेशेवर जीवन की संभावनाओं के लिए समय की अनुकूलता बनी हुई हैं.

सिंह एजुकेशन राशिफल दिसंबर 2025 - सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए इस माह के सितारों की भविष्यवाणी आपकी शैक्षिक संभावनाओं के लिए प्रतिकूल बनी हुई है. माह अवधि में आपको अधिकांश विषयों में रैकिंग बनाए रखने के लिए मेहनत के साथ संघर्ष की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है. तकनीकी छात्रों के लिए यह माह विशेष रुप से कठिन समय साबित हो सकता है, लेकिन शांति से दृढ़ होकर कठिनाईयों का सामना करने के बाद भी कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है. कला विषयों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए स्थिति कुछ इसी प्रकार की बनी हुई है. प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोचिंग का सहारा लेना पड़ सकता है.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल दिसंबर 2025 - दिसंबर में आपके सितारे आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने में सहयोग नहीं कर रहे हैं. स्वास्थ्य के लिए यह समय प्रतिकूल होने के कारण आपको अपना खास ध्यान रखना होगा. अस्थमा, खांसी और पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी होने की संभावना आपकी चिंता का संकेत बन सकती हैं. समस्या विशाल रूप धारण कर इससे पूर्व आपको इसके प्रति सावधान रहना होगा. माह अवधि में पाचन अंग आसानी से अव्यवस्थित हो सकते है इसलिए एहतियात रखना आपके लिए हितकारी रहेगा. अग्रिम देखभाल रोगों पर नियंत्रण का सबसे उत्तम उपाय हैं. माह अवधि में आपको रोगों का उपचार बाद में कराना पड़े इससे पहले आप इनके लिए उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं. समय में शुभता की कमी बनी हुई है इसलिए यह समय आपके लिए एक उत्साहजनक समय नहीं है, ध्यान रखना होगा.

सिंह लव एवं फैमिली राशिफल दिसंबर 2025 - गोचरीय प्रभाव से परिवार कल्याण के लिए बेहतर अवसर आने के संकेत हैं. पिता के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा. परिवार के सभी लोग आपके मधुर व्यवहार के प्रभाव से आपको न केवल तहे दिल से आशीर्वाद देंगे. साथ ही इन लोगों से सहयोग व आर्थिक लाभ की भी अपेक्षा की जा सकती है. आर्थिक रूप से अन्यथा भी आप बेहतर ही करेंगे तथा कुल पारिवारिक आय में विशेष बढ़ोत्तरी भी निश्चित है. परिवार की महिला सदस्यों के साथ सुधार के प्रबल संकेत हैं.

वहीं के लिहाज से देखें तो आने वाले माह में आपके बच्चे अनुकूल गोचर के प्रभाव से उत्तम परिणाम लाने में सक्षम रहेंगे तथा अधिक कठिनाईयां नहीं आएंगी. सही मार्ग पर डाले जाने पर बेहतर परिणाम ला सकते हैं. दैनिक क्ष्म में किये जाने वाले कार्यों में उत्तम उत्पादक कार्य का प्रदर्शन कर सकते हैं. यद्यपि किसी विशेष श्रेष्ठता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, परन्तु उनका प्रदर्शन अधिकतर सामान्य से श्रेष्ठ ही रहेगा. अधिकतर बच्चे अपने अभिभावकों को थोड़ा परेशान करने के बाद सही मार्ग पर आ जाएंगे. इसलिए नियमित व समुचित मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा.

सिंह यात्रा राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह में यात्राओं से लाभ की संभावनाएं बहुत उज्जवल नहीं बनी हूई है, क्योंकि इस अवधि में सितारों का संयोजन आपके लिए सुखद नहीं बना हुआ है. नौकरी या व्यापार क्षेत्र की यात्राओं के लिए भी इस अवधि के ग्रह शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं है. इस समय में बहुत आवश्यक है कि आप यात्राओं की योजना सोच विचार करने के बाद ही बनाए. इस समय में किए गये प्रयास अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पायेंगे. बहुत आवश्यक होने पर आप रेल मार्ग और सड़क मार्ग का प्रयोग कर आंशिक लाभ प्राप्त कर सकते है. इस अवधि की सबसे अनुकूल दिशा इस माह में दक्षिण दिशा बन रही है. इन दिशाओं में यात्रा करना आपके लिए इस अवधि में कुछ फायदेमंद साबित हो सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)