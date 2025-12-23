Leo Horoscope 2026 : ज्‍योतिष के अनुसार सिंह राशि के स्‍वामी सूर्य ग्रह हैं और जनवरी में वे महत्‍वपूर्ण गोचर करके शनि की राशि मकर में आएंगे. तब मकर संक्रांति मनाई जाएगी. इसके अलावा भी कई अहम ग्रह गोचर होंगे, जो सिंह राशि वालों के जीवन पर गहरा असर डालेंगे. विस्‍तार से जानें जनवरी 2026 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा.

सिंह आर्थिक राशिफल : आर्थिक दृष्टि से माह मिश्रित रहेगा. नए निवेश या व्यापार आरंभ करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. सीमित आय में संतोष बनाए रखना और जोखिमपूर्ण निर्णयों से बचना आपके हित में रहेगा. अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्तियों से मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

सिंह नौकरी-व्‍यापार राशिफल : कार्यक्षेत्र में माह संतुलित परिणाम देगा. सहकर्मियों के साथ मतभेद और तनाव की संभावना बनी हुई है, अतः संयम और धैर्य आवश्यक है. जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर रहकर योजनाबद्ध प्रयास करने से लाभ प्राप्त होगा. आवश्यक यात्राओं से आंशिक लाभ संभव है.

सिंह करियर एवं शिक्षा राशिफल: शैक्षिक और करियर क्षेत्र में माह सकारात्मक परिणाम देगा. तकनीकी, विज्ञान या कला से जुड़े छात्रों के लिए सफलता के अवसर बन रहे हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और सतत प्रयास आवश्यक होंगे. मनोबल ऊंचा रखने से प्रदर्शन और बेहतर रहेगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल : इस माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा. अचानक होने वाली बीमारियों जैसे बुखार या सूजन में कमी आएगी. सामान्य सावधानियां और संतुलित दिनचर्या बनाए रखने से आप अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे. नेत्र संक्रमण और मांसपेशियों में थोड़ी ऐंठन की संभावना है, लेकिन गंभीर स्वास्थ्य संकट की संभावना नहीं है.

सिंह यात्रा राशिफल : यात्रा के लिए माह मिश्रित संकेत दे रहा है. अनावश्यक यात्रा से बचें. केवल आवश्यक कार्यों के लिए रेल या सड़क मार्ग से यात्रा करें. पूर्व दिशा की यात्रा से आंशिक लाभ मिल सकता है. लंबी या विदेश यात्रा में शारीरिक असुविधा का ध्यान रखें.

सिंह फैमिली राशिफल : पारिवारिक जीवन में सामान्य परिस्थितियां रहेंगी. संदेह और विवाद से बचें. बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और उनके साथ संवाद बनाए रखें. दांपत्य जीवन में संयम और सहयोग बनाए रखने से पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा. संतान के लिए माह अनुकूल रहेगा. बच्चों का अध्ययन और अन्य गतिविधियों में सुधार दिखाई देगा. अधिकांश बच्चे औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे. अनुशासन और मार्गदर्शन के बल पर उनकी प्रतिभा निखरेगी. अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर सजग रहना चाहिए.



